Сбежала от полиции: чем закончилось дело Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила приятные известия из родного Ижевска: местная полиция не собирается наказывать ее за административное правонарушение, совершенное еще в мае, когда спортсменка ненадолго заезжала в столицу Удмуртии, чтобы увидеться с родными и поздравить отца с 43-летием.

Напомним, тогда девушка выложила в своем инстаграме видео того, как она водит машину по проселочной дороге. Загитова умело переключала передачи, останавливала автомобиль и снова нажимала на газ.

Все бы ничего, но на тот момент фигуристке было 16 лет, в то время как права можно получить лишь с 18-ти. Поскольку олимпийская чемпионка является публичной персоной, этот факт не остался незамеченным для широкой аудитории, и в Сети начались активные обсуждения того, насколько правомерны были действия спортсменки.

Строго говоря, водить автомобиль с 16-ти можно, но при определенных условиях: это должно происходить в учебной зоне автошколы в сопровождении инструктора и на специальном транспортном средстве.

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Судя по видео, ничего подобного в ситуации с Загитовой, которая управляла довольно крупной машиной вблизи жилых домов, не было.

Из-за массовых обсуждений в Сети и запросов от СМИ отделу ГИБДД России по Удмуртии пришлось даже сделать официальное заявление.

«Мы изучили опубликованную в интернете видеозапись. Предположительно за рулем автомобиля находится Алина Загитова.

Законодательство России предусматривает административную ответственность за нарушение правил дорожного движения с 16 лет.

Сотрудники госавтоинспекции уже возбудили дело об административном правонарушении. Также начато расследование», — заявил начальник отдела Вениамин Вычужанин в эфире программы «Вести. Удмуртия».

Поступок Загитовой квалифицировали по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Нетерпеливый автолюбитель, еще не получивший права или не достигший требуемого возраста, может быть наказан штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

А те взрослые, которые позволили несовершеннолетнему лицу сесть за руль, будут должны выплатить 30 тысяч рублей.

Кроме того, Загитова водила машину, не пристегнув ремень безопасности, что является нарушением по статье 12.6 КоАП. За это тоже можно потерять символическую сумму в 500 рублей.

Понятно, что такие штрафы не оказали бы существенного влияния на бюджет олимпийской чемпионки, которая подписала несколько крупных спонсорских контрактов, но приятного в ситуации все равно было мало.

И вот, спустя два месяца, в инциденте наконец поставили точку. Полиция Ижевска прекратила расследование, объяснив это истечением срока давности.

«Административное расследование прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП Российской Федерации — «обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении» в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности», — заявили в Министерстве внутренних дел Удмуртии.

Согласно статье 4.5 КоАП, срок давности для такого нарушения, в котором обвинили Загитову, составляет два месяца, так что теперь дело можно официально закрыть.

К слову, начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев говорил, что спортсменку пытались пригласить для дачи показаний, однако она постоянно была в разъездах.

«Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место, на какой машине она ехала, все обстоятельства.

В противном случае административное постановление будет отменено, и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно», — цитировала Набиева «Комсомольская правда — Ижевск».

Однако в родном городе олимпийская чемпионка теперь появится очень нескоро. После чемпионата мира она почти без перерыва выступала на шоу в Японии и лишь недавно вернулась в Москву, где успела зацепить небольшой отрезок сборов на спортивной базе в Новогорске.

С разницей в восемь дней тренер фигуристки Этери Тутберидзе и ее хореограф Даниил Глейхенгаух объявили о постановке новых программ на следующий сезон:

5 июля была завершена работа над произвольным выступлением, а уже 13-го — над коротким.

Теперь в таком же бешеном темпе Загитова будет возвращать себе соревновательную форму, накатывать новые номера и стараться вжиться в образы. А ведь совсем скоро ей вновь улетать в Японию на очередное шоу The Ice — 2019, которое состоится с 27 июля по 4 августа. Какие уж тут допросы в ГИБДД?

Несмотря на такой безумный ритм жизни, фигуристка позволяет себе время от времени расслабиться и повеселиться. Так, недавно она приняла участие в популярном челлендже по открыванию бутылки самыми невероятными способами: Загитова сумела отвинтить крышку при помощи лапы своей собаки Масару.

Помимо этого, спортсменка выложила в инстаграме еще одно забавное видео: она очень близко подъезжает со спины к Глейхенгаузу, который в это занят работой над музыкой для ее короткой программы, и тут же уносится вдаль, посмеиваясь над своей шуткой.