«Справлюсь один»: почему гениальный японец сбежал от Тутберидзе

Чуда не случилось. Известный японский фигурист Шома Уно покинул спортивную базу в подмосковном Новогорске, где он на протяжении месяца тренировался под руководством Этери Тутберидзе, и не решился на сотрудничество с российской наставницей на постоянной основе.

Фигурист уже вернулся в родную Японию и объявил, что собирается теперь заниматься самостоятельно.

«Я совершенно не переживаю из-за отсутствия тренера. Думаю, я смогу справиться один», — цитирует спортсмена портал Jiji.com.

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Кто станет его основным наставником, до сих пор непонятно. В данный момент Шома нанял только одного специалиста, чтобы тот помогал ему работать над прыжками и не вмешивался в остальную часть подготовки, — бывшего фигуриста Такеши Хонду, высшим достижением которого является бронзовая медаль чемпионата мира в 2002 году.

Также Уно сообщил, что в ближайшее время будет тренироваться на катке университета Чуке, который располагает кампусами в двух городах Японии — Нагое и Тойоте. Скорее всего, фигурист будет заниматься в Нагое — там, где он родился.

Таким образом, после месяца напряженных тренировок в Подмосковье Шома вернется в совершенно привычную ему обстановку.

Можно ли считать, что эксперимент со стажировками за рубежом провалился и теперь спортсмен вновь оказался там же, где начинал?

Пожалуй, нет. Японец все еще горит желанием попробовать себя в работе с иностранными тренерами — только сейчас ему требуется небольшая передышка.

«В сентябре я отправлюсь на стажировку в Швейцарию. Планирую потратить некоторое время на то, чтобы найти себе базу за рубежом и основного наставника.

Вообще идеальным местом для тренировок я считаю то, где мог бы каждый день кататься рядом со спортсменами своего уровня, которые умеют исполнять большое количество разных четверных прыжков»,

— признался Шома.

Выходит, что группа Тутберидзе не удовлетворила японца по этому показателю? Но ведь квадами там владеют.

Так, выходящая на взрослый уровень в сезоне-2019/20 Анна Щербакова прыгает самый сложный прыжок в мире — четверной лутц, а ее ровесница Александра Трусова и вовсе показывает сразу четыре квада — лутц, тулуп, флип и сальхов.

Четверные там прыгают даже юниорки — например, Софья Акатьева и Алена Канышева демонстрируют тулуп в четыре оборота. Есть и обладательницы тройного акселя, который сам Шома в свое время не мог освоить несколько лет.



Может быть, Уно не хватило именно жесткой мужской конкуренции?

Напомним, Тутберидзе специализируется в основном на женском одиночном катании. Парни у нее в группе, конечно, есть, но пока без громких успехов на взрослом уровне.

Так, Алексей Ерохов, ставший чемпионом мира среди юниоров в сезоне-2017/18, затем пропустил многие месяцы из-за травмы, потерял стабильность и теперь вряд ли способен подстегивать спортсмена уровня Шомы на тренировках.

В группе Тутберидзе есть также гениальный юниор Даниил Самсонов, который осенью прошлого года за короткий срок разучил четверной лутц, флип и тулуп, а сальхов освоил еще раньше, но, видимо, конкуренция с 14-летним фигуристом, которому еще только предстоит показать свои умения на главных стартах через два года, тоже не особенно вдохновляет серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане.

На этом список достойных соперников для Шомы среди юношей в Новогорске подходит к концу.

Однако, даже если группа Тутберидзе по каким-то причинам японца не устроила, то есть ли смысл уезжать оттуда вникуда?

Железной дисциплиной Уно не отличается: его зависимость от игр на телефоне, умение засыпать в совершенно любом месте и в любой момент, а также любовь к калорийной еде уже давно стали легендой в мире фигурного катания.

Казалось, что в Новогорске под пристальным взором требовательной наставницы японец сможет раскрыть в себе новые черты, которые до этого за 16 лет в весьма комфортных условиях родной Японии ему развить не удалось.

В частности, Шоме нужно наконец всерьез взяться за свою технику и устранить многочисленные недочеты, которые для фигуриста с его талантом просто непозволительны,

особенно на фоне того, что в последнем сезоне проблем с прыжками стало значительно больше, и Уно, например, вообще перестал делать лутц — не только четверной, но даже тройной.

С этим могла помочь Тутберидзе. Во время тренировок в Новогорске японец показывал чисто каскад тройной аксель + четверной тулуп, который совсем недавно заваливал на командном чемпионате мира.

Затем стало известно, что Уно получил этапы Гран-при во Франции и в Москве. Такой известный японец — и не выступит у себя на родине? Это выглядело жирным намеком на переход в группу Тутберидзе.

Наконец, невероятная продолжительность стажировки тоже казалась необычной. Фигуристы, которые хотят лишь немного перенять опыта у другого специалиста, как правило, выбирают формат двух недель. Шома же занимался с Тутберидзе целый месяц.

Однако японец в конце концов уехал из Подмосковья, и самому интересному тандему за последние годы, скорее всего, не суждено образоваться.

Конечно, об этом изначально речи не шло. Тутберидзе охарактеризовала их совместную работу как «летний тренировочный лагерь», когда объявляла в инстаграме о скором приезде Шомы.

Да и сам японец перед тем, как отправиться в Новогорск, на своем официальном сайте предупреждал, что собирается тренироваться в разных местах за рубежом, чтобы прочувствовать атмосферу и только затем определиться, где он хотел бы остаться на продолжительный срок.

Но Тутберидзе сейчас является самым успешным тренером из тех, у кого в группе пока нет топовых одиночников-мужчин и кто мог бы уделить все свое время Шоме — без ревности и конкуренции. Думается, что в этом случае нужно было определяться быстрее.