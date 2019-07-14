Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией

Федерация регби России (ФРР) внесла ясность в ситуацию по поводу возможной отмены тестового матча сборной против национальной команды Грузии. На фоне прошедших в Тбилиси массовых протестов и беспорядков, закончившихся запретом на авиасообщение между странами, в МИД России посоветовали регбистам отказаться от проведения поединка.

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Об этом рассказал председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев. Он подчеркнул, что основной мотивацией к отмене матча являются возможные провокации со стороны экстремистов. Напомним, что поединок был запланирован на 27 августа в Тбилиси.

«Мы консультируемся с МИД, однако общая ситуация не благоприятствует матчу даже на нейтральном поле. Будем делать все, чтобы не допустить провокаций и обезопасить спортсменов. Однако в Грузии, к сожалению, это сейчас сложно.

На нейтральном стадионе тоже будет сложно обезопасить от выходок экстремистов.

Это ввязывает спорт в политику, чего нам не хочется. Приходится думать о том, чтобы обойтись без подливания масла в огонь. Окончательное решение о матче мы объявим через несколько дней. Ищем разные варианты», — приводит слова функционера Sport24.

Разговоры об отмене матча пошли после указа президента России Владимира Путина временно прекратить авиаперевозки в Грузию, вступившего в силу 8 июля. В указе главы государства присутствовали рекомендации авиакомпаниям не продавать путевки и билеты в Грузию, из-за чего российские регбисты банально могут не попасть в Тбилиси, где поединок должен был состояться.

В любом случае, как стало известно сейчас, вряд ли бы игра прошла даже при отсутствии запрета на авиасообщение. Так или иначе, глава ФРР отметил, что с грузинской регбийной стороной мосты никто не сжигает.

«Рассматриваем и игры с другими соперниками, потому что не можем оставить сборную без тестового матча. Без сомнения, мы сохраним самые добрые и уважительные отношения с Федерацией регби Грузии. Они наши ближайшие партнеры и друзья. Также мы очень глубоко уважаем грузинский народ»,

— считает Артемьев.

Встреча России и Грузии должна была стать частью подготовки команд к предстоящему Кубку мира. Российская сборная попала на первенство мира благодаря санкциям в отношении Бельгии, Румынии и Испании из-за нарушений при натурализации регбистов. Грузия также сыграет на турнире, однако в другой группе. Существует вероятность, что команды между собой встретятся непосредственно во время соревнований, однако шансов на это мало — вероятнее всего, обе сборные не выйдут даже в плей-офф, учитывая разницу в классе с соперниками.

Ситуация со сборными обострилась еще и тем, что не так давно произошел громкий инцидент на регбийном матче чемпионата России между «Славой» и «Кубанью». Двое грузинских игроков — Саба Илуридзе и Реваз Бродзели — показали жест в поддержку гражданам Грузии, которые участвовали в антироссийских протестах. Таким образом регбисты выразили поддержку пострадавшим во время беспорядков согражданам.

В России на произошедшее отреагировали крайне жестко. Руководство «Славы» не только оштрафовало на 400 тысяч рублей каждого, но и приняло решение расторгнуть с ними контракты. Сами герои инцидента объясняли, что их жест не был антироссийским, а просто выражал сочувствие пострадавшим участникам беспорядков.

Бродзели в итоге извинился за свой поступок, хотя до этого говорил, что решение о расторжении контрактов принимала ФРР, а все произошедшее – это просто «смешная реакция России».

Сейчас же игрок просится обратно в команду, однако его возвращение видится чем-то фантастическим, особенно учитывая то, что в деле могла быть замешана местная федерация. Что же касается матча России и Грузии, то, сейчас совершенно очевидно, политические разногласия на пользу регби не пошли, поскольку подготовка к Кубку мира оказалась фактически сорвана. Теперь, по словам Артемьева, командам придется искать новых соперников.

«Я очень уважаю этот народ, и выходки нескольких экстремистов ничего не изменят. Но, к сожалению, они подгадили нам с нашим матчем и в каком-то смысле сломали и нам, и своей же собственной грузинской команде успешную подготовку к предстоящему Кубку мира»,

— заявил он.

Кубок мира по регби 2019 года пройдет с 20 сентября по 2 ноября в 12 городах Японии. Российская сборная на групповом этапе встретится с командами Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа.