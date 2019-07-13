Бежит к врагам: «Спартак» переманил Гилерме

Натурализованный бразильский вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме согласовал контракт с еще одним столичным клубом – «Спартаком». Сумма трансфера может составить €0,8 млн.

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Согласно информации «СЭ», Гилерме договорился о трехлетнем соглашении. За это время в команде игрок сборной России заработает €3 млн в качестве зарплаты, €3 млн ему выплатят как премию за подпись, а агент натурализованного бразильца получит €3 млн, но тремя платежами в течение трех лет.

Изначально заинтересованность в голкипере «Локомотива» высказал новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Он отметил, что его не устраивает вратарский состав красно-белых.

«Александра Максименко могут отдать в аренду, к Александру Селихову есть претензии спортивного и неспортивного характера, а Артем Ребров в силу обстоятельств и возраста не сможет претендовать на первый номер в «Спартаке», — цитирует Цорна Metaratings.ru.

Одно из самых интересных обстоятельств в этой истории заключается в том, что три года назад в интервью «Чемпионату» Гилерме заявил, что никогда не перейдет в «Спартак» из-за уважения к «Локомотиву». В стане «железнодорожников» голкипер действительно играет долго – с 2007 года.

После слов Цорна в СМИ стала появляться противоречивая информация. 21 июля Metaratings.ru утверждал, что Гилерме уже согласовал контракт с красно-белыми. А вот уже 9 июля этот же источник написал о том, что бразилец и «Локомотив» пришли к соглашению по новому контракту.

При этом 9-го же числа, на встрече с болельщиками, где «Локомотиву» вручали серебряные медали чемпионата России за прошлый сезон,

Гилерме заявил, что договориться о контракте с «железнодорожниками» пока не удается.

«По контракту ситуация такая: я хочу остаться в «Локо» и завершить здесь карьеру. Но не все зависит от меня. Человек, который провел здесь 12 лет, достоин больше усилий от клуба, чего я не чувствую, как я не видел этого и в отношении Дмитрия Тарасова», — заявил Маринато.

Он привел в пример бывшего полузащитника московской команды Дмитрия Тарасова, с которым клуб не продлил контракт. Хавбек обвинил команду в том, что «Локомотив» не поддержал его после получения травмы в конце сезона. Также, по словам футболиста, клуб не хотел идти на уступки по поводу нового соглашения, что и привело к уходу игрока.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками немного прояснил ситуацию вокруг контракта с голкипером. По его словам, Гилерме останется в составе «железнодорожников» до конца календарного года, а потом перейдет в другой клуб.

«У Гилерме контракт до 31 декабря. Мы предложили новый — по схеме «1+1». Предложили 1,9 млн, потом увеличили свое предложение, но контракт от другого московского клуба повторить не можем. По сумме выкупа мы пока не договорились. Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдет», — заявил Кикнадзе.

В сохранении Маринато в составе «Локомотива» заинтересован наставник «железнодорожников» Юрий Семин. Он отметил, что бразилец является важной частью команды.

«Я всегда говорил и по сей день говорю, что Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я как тренер хочу, чтобы в моей команде играли только лучшие футболисты.

По поводу будущего Гилерме нужно общаться с руководителями клуба. У нас разделены обязанности. Я с игроком каждый день разговариваю на тренировках», — заявил Семин.

О том, что Гилерме нужно остаться в команде высказал и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. Он считает, что пока у Маринато все хорошо складывается в составе «Локомотива», нет смысла менять что-то. По его мнению, у голкипера нет гарантии на то, что в «Спартаке» он займет лидирующую позицию и будет получать достаточно игрового времени. Также Руслан отметил, что бразилец имеет право требовать улучшение условий по новому договору в своей команде, ведь его карьера идет в гору, он является основным вратарем сборной России.

С мнением Нигматуллина согласился тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников. Он заявил, что решающую роль в подписании нового контракта может сыграть Семин.

«Зная Юрия Павловича лично, я верю в продление контракта с Гилерме. Он кого хочешь уговорит. Кроме меня. Я думаю, он умный парень. Зачем ему что-то менять в своей карьере, если у него сейчас все хорошо», — цитирует Овчинникова ТАСС.