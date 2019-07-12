До Авериных далеко: кто тащит Россию на Универсиаде

На летней Универсиаде в Неаполе продолжаются соревнования по художественной гимнастике. Все награды высшей категории, что стало уже традицией, отошли в копилку российских спортсменов.

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Сборная России, в составе которой выступили Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова, набрала 47,250 балла и выиграла золото турнира, а в индивидуальном турнире блистала Екатерина Селезнева. Для нее, ставшей первым номером национальной команды в отсутствие сестер Арины и Дины Авериных, Универсиада стала бенефисом.

24-летняя Селезнева более чем на восемь баллов опередила оказавшуюся второй Зохру Агамирову из Азербайджана. Замкнула тройку лучших представительница Соединенных Штатов Лаура Цен.

Всемирная летняя Универсиада. Неаполь, Италия

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье

1. Екатерина Селезнева (Россия) – 83,600 (общий балл за все виды)

2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 75,425

3. Лаура Цен (США) – 72,600

Что интересно, Селезнева практически без проблем разделалась с соперницами, многие из которых еще менее месяца назад выступали на Европейских играх в Минске.

Правда, если в упражнениях с обручем (21,400 балла), булавами (21,400) и мячом (21,300) равных Селезневой не было, то вот с лентой Екатерина до конца не совладала — под конец динамичного номера она выронила снаряд, за что получила существенное снижение балла (19,500).

Так или иначе, но другим спортсменкам даже близко не удалось подойти к Селезневой. Напомним, что на Универсиаде в Италии Екатерина — единственный представитель сборной России в личных соревнованиях. На прошедшем чемпионате России она набирала баллы на уровне национальной команды, хотя в итоге стала лишь третьей, но справедливо завоевала право выступать на Универсиаде. Стоит отметить, что это все, разумеется, в условиях отсутствия лидеров сборной.

Интереснее события развивались у групповичек, в первую очередь — по зрелищности. В упражнении с пятью мячами наши девушки одержали уверенную победу — 24,200 балла. А за сложнейший номер с тремя обручами и двумя парами булав россиянки получили 23,050. В итоге получилось 47,250. Казалось бы, отставание от соперниц должно быть существенным, однако здесь все совсем не так очевидно, как в личных соревнованиях.

Представительницы Украины в общей сложности набрали 46,025 балла — фактически уступили сборной России чуть больше балла. Ну а награды бронзового отлива взяла команда Японии (42,200).

Болельщиков в Неаполе, которые, к слову, были намного эмоциональнее, чем на Европейских играх в Минске, в прямом смысле восхитили номера спортсменов сборной России.

Селезневу громко поддержали и аплодировали даже после досадной ошибки с лентой, а программа групповичек, поставленная под музыку Рахманинова, и вовсе заставила зал очутиться в атмосфере настоящего театра. Ничего удивительного, учитывая то, что сборная представляет собой команду Санкт-Петербурга.

Очень вдохновенное выступление, которое показало, что российских спортсменок, которых тренирует Ирина Винер, отличает не только мастерство, но и отменный артистизм. У гимнасток из других стран, а тем более — у юниорок, такое увидишь не так уж и часто. В частности, именно благодаря этому компоненту на мировой арене уже который год продолжают доминировать сестры Аверины, а с ними и Александра Солдатова.

При этом, справедливости ради, нельзя сказать, что сегодня у сборной России родилась звезда в лице Селезневой. У нее есть качественный контент, но по уровню мастерства она существенно уступает лидерам национальной сборной, и это заметно невооруженным взглядом. Екатерина хороший резервист, но не более.

Все дело в том, что летняя Универсиада — это не слишком статусное соревнование, поэтому ключевых гимнастов федерации предпочитают беречь для более важных турниров. В частности, сестры Аверины прямо сейчас готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 16 по 22 сентября. Третье заявочное место еще не определено, однако, надо полагать, его все-таки заберет Солдатова. У многих спортсменок, выступающих на Универсиаде, вряд ли есть шанс поехать на мировое первенство.

После выступлений гимнасток сборная России на Универсиаде занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей — 66 наград (14 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую). Лидером в медальном зачете соревнований по-прежнему остается команда Японии, завоевавшая 62 награды (24-17-21). Финалы в отдельных видах по художественной гимнастике состоятся в субботу, 13 июля.