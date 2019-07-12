Скандальные трансферы и лимит: чего ждать от футбольного сезона

В ожидании нового лимита

Российское межсезонье получилось коротким, но вышло очень насыщенным на события, причем не всегда понятно, какой знак ставить, чтобы их охарактеризовать.

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Например, Российский футбольный союз (РФС) наконец утвердил изменения в лимите на легионеров. Новый президент организации Александр Дюков не раз заявлял, что является противником этого ограничения. Однако отстоять свою позицию, встав во главе организации Дюков не смог.

Более того, когда-то обсуждавшийся вариант с десятью легионерами в заявке на сезон тоже не прошел и даже не рассматривался в финальной стадии обсуждений. Лимит утвержден в формате «8+17» в заявке на сезон, так что больше восьми иностранцев не сможет иметь ни одна российская команда.

Впрочем, это изменение вступит в силу только с сезона-2020/21, а пока что действует прежний лимит, когда заявку можно заполнять игроками любых национальностей, но на поле не должно одновременно присутствовать больше шести иностранцев.

Однако клубам приходится уже сейчас работать на рынке с прицелом на следующий сезон, когда новые правила вступят в силу. Некоторым командам, как, например, действующему чемпиону страны «Зениту» вообще предстоит сократить свой легион.

Не состоявшееся расширение

Всерьез рассматривалась и еще одна инициатива — расширение РПЛ со следующего сезона. Изначально идею подал президент ЦСКА Евгений Гинер, аргументировавший все тем, что клубам необходимо проводить больше матчей, как в ведущих европейских чемпионатах, чтобы иметь больше возможностей зарабатывать.

В РПЛ предложение Гинера было воспринято крайне позитивно, и на общем собрании 15 из 16-ти клубов проголосовали за расширение, а мнение «Спартака», владелец которого Леонид Федун назвал возможное увеличение числа клубов в элите отечественного футбола катастрофой, уже ничего не решало.

РПЛ решила расшириться, и таким образом по итогам стартующего сезона ни одна команда не вылетала бы напрямую, а две последние попадали бы в стыки с третьей и четвертой командами ФНЛ.

Вот только РФС идею не утвердил, забраковав ее из-за неготовности инфраструктуры многих российских клубов к выступлениям на высшем уровне. В нашей стране банально и 16-ти соответствующих требованиям команд не наберется.

Вспомните, как не так давно томская «Томь» доигрывала чемпионат молодежным составом, а до того столичное «Торпедо» вылетало из Премьер-лиги сразу на задворки профессионального футбола из-за отсутствия финансирования.

Два года назад почил в бозе только выигравший Кубок страны «Тосно», а выступление махачкалинского «Анжи» в прошлом сезоне были сплошным мучением.

Пока о расширении можно забыть, хотя неугомонный Гинер уже предложил добавить в российский футбол пару коллективов из ближнего зарубежья (например, казахстанский «Кайрат»), хотя эта идея выглядит еще более невероятной.

В плане регламента на сезон-2019/20 все остается по-прежнему: две последние команды вылетают напрямую, две финишировавших над ними играют стыки с третьей и четвертой строчкой ФНЛ.

Страсти по VAR

С нового сезона российский футбол должен шагнуть в новую эру — в РПЛ появляется система видеопомощи арбитрам. Правда, и с этим у нас не обошлось без приключений и неопределенности.

Изначально планировалось, что провайдером услуги будет компания «ПТС», принадлежащая «Ростелекому», однако в последний момент очухался официальный бродкастер «Матч ТВ» и вступил в тендер.

Правда, предложение телевизионщиков оказалось дороже в финансовом плане, и к тому же они готовы были внедрить систему только осенью, в отличие от «ПТС», собиравшегося оборудовать стадионы VAR к началу чемпионата.

РПЛ почему-то до сих пор так и не выбрала, кто же из двух соискателей получит все права, хотя президент организации Сергей Прядкин обещал объявить победителя тендера до 10 июля.

Теперь, даже если лига определится с провайдером в день старта сезона, она наверняка не сможет оформить разрешение на работу VAR в Международной федерации футбола (ФИФА), так что в первом туре арбитрам по-старинке придется рассчитывать только на собственные силы да на помощников от кромки.

Трансферные скандалы

Не обошлось без скандалов и во время трансферной кампании. Так, самой нашумевшей стала история перехода полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина в казанский «Рубин», закончившаяся трансфером футболиста в «Зенит».

Клуб из столицы Татарстана уже успел объявить о переходе игрока за €2 млн, а сам Сутормин примерил форму «Рубина», дал интервью, потренировался с командой и даже сыграл в контрольном матче...

Однако в дело вмешались дополнительные обстоятельства. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак очень расстроился, что менеджмент проиграл борьбу за такого нужного ему игрока, пожаловался, по версии «Бизнес Online» председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, а тот нажал на свои рычаги, и в итоге хавбек за те же два миллиона отправился из Казани в город на Неве.

Впрочем, эта история стала не единственной скандальной в межсезонье. Уже вряд ли можно говорить о какой-то драме, но нельзя не упомянуть разрывы контрактов между «Спартаком» и его бывшими игроками Денисом Глушаковым, Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти.

Первые двое оперативно трудоустроились в грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» соответственно, а итальянец отправился в «Верону».

Некрасивой вышла история с увольнением из «Локомотива» отдавшего ему девять лет опорника Дмитрия Тарасова, который покинул клуб с тяжелой травмой, причем «Локо» еще и отказался оплачивать ему операцию, хотя сделана она была еще до истечения срока его договора с «железнодорожниками».

Своеобразной кармой для «Локо» стали проблемы с их основным вратарем и по совместительству первым номером сборной России Гилерме, которого решил увести московский «Спартак» (не иначе как, чтобы солить голкиперов на зиму в банках).

Из-за жирного предложения красно-белых «Локомотив» не может на данный момент пролонгировать соглашение с 33-летним русским бразильцем, а истекает оно после первой части сезона, и велика вероятность, что зимой Гилерме действительно переберется в «Спартак». Ну или сейчас, если красно-белые согласятся заплатить €5 млн.

Веселье в «Сочи»

Долгое время совсем непонятно было, зачем «Тамбов» и «Сочи» пробивались в элиту, занимая первое и второе место в ФНЛ. Выигравший турнир «Тамбов» даже не сможет принимать соперников на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям лиги. Так что наслаждаться игрой самобытной команды будут зрители в Саранске и, возможно, в Ростове-на-Дону.

«Сочи» же долгое время не имел возможности подписывать новичков, и казалось, что команда просто не будет соответствовать лиге по уровню. 0:7 в товарищеском матче от «Спартака» выглядели отражением реальной силы команды.

Однако на флажке новичок РПЛ все же смог укрепиться, причем очень солидно. Ряды клуба пополнили опытные ребята, как Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Алан Касаев и Федор Кудряшов, а на подходе еще и Сослан Джанаев.

В первом туре сочинцы снова сыграют со «Спартаком», только теперь это будет уже официальная встреча, и будет очень интересно за ней посмотреть.

Кто фавориты

За лето расклад сил в командах РПЛ поменялся достаточно серьезно, но вряд ли это относится к группе топ-команд. «Зенит», кроме Сутормина, подписал бразильского защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса, но главное, что смог сохранить всех своих лидеров и остается главным фаворитом.

Ну, или одним из главных, потому что «Локомотив» смотрится очень солидно и уже выиграл у «Зенита» в шикарном матче за Суперкубок (3:2).

Красно-зеленые не сделали большого количества приобретений, но смогли выкупить у «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка и подписали из «Уфы» Дмитрия Живоглядова. «Локо» выглядит вполне себе претендентом на титул даже в отсутствие получившего тяжелую травму на Кубке Америки Джефферсона Фарфана.

А вот по перспективам «Краснодара» также полученная в сборной шведом Виктором Классоном травма бьет серьезно. Лидеру атак «быков» уже сделали операцию, и впереди у него долгое восстановление, в то время как партнеры будут биться в квалификации Лиги чемпионов.

Московский ЦСКА усилился только хорватским защитником Звонимиром Шарлией, но потерял бразильца Родриго Бекао, отправившегося в итальянский «Удинезе». Но при этом команду безусловно воодушевляет выкуп за €12 млн у «Эвертона» контракта Николы Влашича, с ходу ставшего лидером атак команды Виктора Гончаренко. Тем не менее для борьбы за титул красно-синим все еще очень не хватает опыта и класса, так что задачей будет возвращение места в Лиге чемпионов. Желательно напрямую.

«Спартак» расстался не только с группой ветеранов, но и продал в «Порту» Зе Луиша, а подписал взамен аргентинца Эсекьеля Понсе, ставшего в том году в составе АЕКа вторым бомбардиром чемпионата Греции (16 голов) и малоизвестного воспитанника «Вольфсбурга-2» Малколма Баду, являющегося клиентом агентской фирмы нового генерального директора клуба Томаса Цорна.

Правда, слухи связывают с красно-белыми такие звонкие имена, как Янис Хаджи и Гастон Рамирес, причем там фигурирует сумма в €12 млн за каждого, но подпишут ли их, большой вопрос, а нынешний состав не убеждает в своих чемпионских перспективах.

Из остальных команд наибольшего прогресса стоит ждать, пожалуй, от столичного «Динамо». Команда Дмитрия Хохлова и в том году смотрелась очень прилично по игре, но серьезно не добрала очков.

Теперь же ряды бело-голубых пополнили очень серьезный поляк Себастьян Шиманьски, экс-защитник донецкого «Шахтера» Иван Ордец, перешедшие из «Ростова» и «Краснодара» Сергей Паршивлюк и Шарль Каборе — с такой командой, да на новом стадионе динамовцы должны серьезно пошуметь в РПЛ и как минимум напрячь топ-5!