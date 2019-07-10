Воробьев в ауте: сборная России сменила главного тренера

У сборной России по хоккею появился новый главный тренер. «Красную машину» 10 июля официально возглавил Алексей Кудашов, который с апреля 2018 года был ассистентом Ильи Воробьева.

Реклама

«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Хочу отдельно поблагодарить руководство хоккейной федерации за эту возможность. Задачи команды всем известны — развивать хоккеистов, выигрывать в каждом матче и делать это в нашем собственном стиле, показывая наш хоккей. Впереди много работы!» — цитирует Кудашова пресс-служба Федерация хоккея России (ФХР).

Отмечается, что тренерский состав при этом останется без изменений, не считая ухода Воробьева. Помогать Кудашову будут Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов. В Федерации считают, что нынешний штаб «отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи».

Сам Воробьев выразил руководству благодарность за время, проведенное во главе сборной России, отметив, что получил за весь период работы «интересный и полезный опыт». Также он подвел итог своей деятельности во время чемпионата мира в Словакии, где российская команда заняла третье место. По его словам, хоть от сборной и ожидали лучшего результата, но задачу завоевать медаль он выполнил.

«Своей работой мы заложили хороший фундамент для будущих успехов. Спорт вообще и тренерская работа — очень тонкая материя, иногда перемены просто необходимы. Провести их — наше совместное решение с руководством федерации. Связь не теряем, всё-таки я довольно давно в системе сборной, всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Командам желаю продолжать развитие, ярких побед и радовать болельщиков красивой игрой», — сказал Воробьев.

Илья Воробьев возглавил сборную России весной 2018 года, когда сменил на данном посту Олега Знарка — тренера, который принес национальной хоккейной команде первое за 26 лет олимпийское золото, но ушедшего со своей должности наставника сборной и петербургского СКА. На место Знарка в армейском клубе пришел как раз Воробьев, который в итоге совмещал два поста. В результате, 44-летний специалист на своем первом чемпионате мира в качестве главного тренера «Красной машины» выбыл в четвертьфинале, а со СКА дошел до финала Западной конференции сезона-2018/19.

Прошедшее в Словакии первенство мира должно было стать определяющим для Воробьева. В его распоряжении была сильнейшая команда, состоявшая из звезд КХЛ и НХЛ вместе с Никитой Кучеровым, Евгением Малкиным, Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. Однако российская сборная сумела довольствоваться только бронзовыми наградами, не сумев в полуфинале справиться с сопротивлением финнов.

Во многом именно провал в матче с Финляндией показал истинный уровень Воробьева. Со своей задачей он не справился.

Уже тогда, в Братиславе, на первый план стал выходить Кудашов. По сути именно он отвечал за весь тренировочный процесс, определял тактику на матчи и игровую схему. За Воробьевым же оставалось только последнее слово. Возможно, недостаточное влияние на команду сказалось на конечный результат, а неуверенное поведение тренера на пресс-конференциях лишь подтвердило предположение о том, что у специалиста не имеется необходимого характера. Такого, как, например, у того же Знарка.

Получается, что Воробьев своими же руками просто подготовил место для Кудашова, с которым он работает в СКА. Примечательно, что, по информации ряда СМИ, Алексей Николаевич сменит своего коллегу и в петербургском клубе. Впрочем, Воробьев подобный сценарий прекрасно понимал и осознавал.

Что касается сборной, то, с одной стороны, смена тренера должна оказать положительное влияние. Очевидно, что Воробьев оказался не тем человеком, который должен руководить командой. У него попросту не хватило опыта и тренерского мастерства. Теперь, когда Кудашов имеет полную «власть», реализовать свои идеи и наработки станет гораздо проще, а навыки, приобретенные за время работы в «Атланте» и ярославском «Локомотиве», только помогут ему в этом.

С другой же стороны Федерация хоккея России провернула уже привычный трюк: смена тренера на нового, который опять же будет совмещать работу в сборной и клубе. Судя по последним результатам, проблем от этого больше, чем пользы. Такого же мнения придерживается и Вячеслав Быков, который на посту наставника российской команды дважды подряд становился чемпионом мира.

«Мне сложно понять такую перестановку, может быть, тут есть личные причины или разделение, больше концентрации одного тренера на клуб, другого — на сборную. Домысливать за руководством сложно. Если два человека работают в одном штабе, то они должны смотреть одними глазами на проблемы. Где-то могут быть разногласия и творческий процесс, который заставляет их спорить, искать решение.

Но в конечном итоге решение должно удовлетворять обоих. Поэтому такую перестановку сложно прокомментировать»,

— приводит слова Быкова ТАСС.

Действительно, по факту ничего не изменилось. Единственное, что на самом деле поменялось, это ответственность, которую официально будет нести именно Кудашов. А вот главный вопрос — принесет ли данная перестановка пользу — остается открытым.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».