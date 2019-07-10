Больно смотреть: как разваливается «Манчестер Юнайтед»

Потеря былой славы и авторитета

«Манчестер Юнайтед» завершил прошедший сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) на шестом месте. Для «красных дьяволов» результат удручающий. В последний раз «МЮ» восходил на вершину Англии аж в 2013 году, после этого только раз поднявшись в тройку лидеров. Однако проблема заключается не в отсутствии титулов — этого нет, «Манчестер Юнайтед» за шесть лет завоевал четыре кубка, — а в том, что кризис клуба затянулся и только продолжает развиваться. Нынешний «Ман Юнайтед» уже не является авторитетным топ-клубом не то что Европы, а Англии.

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Во многом провал «Юнайтед» совпал с уходом эпохального и легендарного тренера сэра Алекса Фергюсона, с которым «дьяволы» и завоевали пока что последнее золото АПЛ.

С тех пор команду регулярно колбасит из стороны в сторону, а участие в Лиге чемпионов уже считается большим успехом. В том, что клуб свалился в яму и не собирается оттуда выбираться в ближайшие годы, винят владельцев. Семейство американских бизнесменов во главе с Малкольмом Глейзером выкупили контрольный пакет акций «Манчестера» еще в мае 2005 года, после чего повидали немало триумфальных побед как на внутренней, так и на международной арене, однако после ухода Фергюсона былая мощь начала резко пропадать. Ощущают спад и сами Глейзеры. По итогам очередных торгов Нью-Йоркской фондовой биржи, по информации Mirror, стоимость «Манчестер Юнайтед» упала более чем на £1 млрд.

Для клуба это ощутимый удар и потеря. Теперь стоимость «МЮ» составляет £2,25 млрд, хотя ранее данная сумма едва не доходила до £4 млрд.

Проблема стала настолько серьезной, что англичане уже не котируются в ранге великого клуба, способного претендовать на что-то серьезное фактически никем. У руководства «Юнайтед» есть куча денег, но тратить их по сути не на кого — в команду попросту никто не хочет идти. Восходящие таланты, а также состоявшиеся мировые звезды не заинтересованы носить футболку самого титулованного английского клуба, потому что все большие победы сейчас — это просто история, перспективы на возвращение на вершину нет.

Ошибочное подписание Сульшера

Чтобы вернуть себе былой статус гранда — хотя формально «МЮ» его и не терял, — очевидно, необходимо ставить себе соответствующие задачи. Однако в клубе не делают даже этого. Главный тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер объективно оценивает состояние своей команды.

«Титул в следующем сезоне? Это нереально. Нельзя неожиданно набрать на 27 очков больше. Мы должны двигаться постепенно. Нас хотят опередить «Лестер», «Уотфорд», возможно, «Ньюкасл». Важно, чтобы мы оставались впереди этих команд. Нам нужно подниматься по турнирной таблице, не оглядываясь, потому что большие клубы хотят попасть в топ-6», — цитирует Сульшера Sky Sports.

С одной стороны, слова норвежского специалиста и легенды «Манчестер Юнайтед» звучат здраво. Можно сколько угодно требовать от команды завоевания титулов, но когда коллектив попросту к этому не готов, то делать такие заявления глупо. С другой же Сульшер лишь подтверждает очевидное — клуб скатывается на дно.

Принять данный факт фанаты «МЮ» однако не могут.

После подобных слов в адрес наставника команды обрушилась волна критики, которая была подкреплена и неудачными результатами Сульшера. Впрочем, винить 46-летнего норвежца вряд ли стоит. Он стал лишь заложником ситуации, не более. Претензии же стоит предъявлять руководству клуба.

В конце декабря после увольнения Жозе Моуринью боссы «Манчестер Юнайтед» решили дать шанс Сульшеру и назначили его исполняющим обязанности главного тренера. Начал свою работы «Убийца с лицом младенца» ударно: разгром «Кардиффа», а впоследствии совершил 8-матчевую победную серию, заслуженно став лучшим тренером АПЛ в январе.

Успешное начало побудило руководство «МЮ» предложить Сульшеру полноценный контракт. В итоге в конце марта норвежец подписал долгосрочное соглашение на три года. После этого команда резко смазала концовку сезона: четыре поражения в семи матчах лишь при одной победе в чемпионате. В результате «Манчестер», который до апреля претендовал даже на попадание в топ-4, остался без еврокубковой осени вообще.

Решение избавить Сульшера от пометки «и.о.» изначально было воспринято многими английскими экспертами скептически, результаты команды эти сомнения лишь подтвердили. Является ли такой резкий спад под конец сезона на фоне подписания контракта с норвежским тренером совпадением, сказать сложно. Однако с уверенностью можно предположить, что удачный зимний отрезок подтвердил популярную футбольную теорию о синдроме «Нового тренера», когда команда с новыми эмоциями выдает серию сильных и удачных матчей.

Случай с «Манчестером» Сульшера именно из этой серии. Однако владельцы «дьяволов» этого не предвидели. Очевидно, как специалист Сульшер не превосходит никого из тех, кто возглавлял команду в последние шесть лет, и, пожалуй, не способен дотащить на своих плечах такой клуб, как «Ман Юнайтед», к новому золоту.

Головная боль с трансферами

Как говорилось ранее, текущий статус «МЮ» не позволяет клубу всерьез рассчитывать на усиление мировыми звездами даже при наличии большого финансового бюджета. Однако проблема с привлечением в команду лучших футболистов мира является далеко не единственной. Теперь «Манчестер» столкнулся с трудностями при удержании своих текущих лидеров.

Если на уход Антонио Валенсии и Андера Эрреры свободными агентами можно закрыть глаза, то продажа Поля Погба станет для «МЮ» провалом.

Впрочем, сам француз уже Погба открыто заявил о желании покинуть команду, чем были крайне недовольны его текущие одноклубники.

«Сейчас вокруг много разговоров. Я был в течение трех лет в Манчестере и преуспел. Были хорошие моменты и не очень, как у всех. Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то еще. Размышляю над этим»,

— приводит слова Погба The Guardian.

Июньское высказывание экс-капитана «Манчестер Юнайтед» про «новый вызов» сильно ударило по самолюбию фанатов клуба и тех, кто к команде неравнодушен. В особенности — по Сульшеру. Если ранее норвежский тренер совместно с руководством «красных дьяволов» предлагал Погба всевозможные бонусы от капитанской повязки, до повышения зарплаты до £500 тысяч в неделю, то открытое желание француза расстаться с коллективом вынудило Сульшера смириться с уходом Поля.

Главными претендентами на 26-летнего хавбека, который периодически вступает в конфликты со своими одноклубниками на тренировках, являются туринский «Ювентус» и мадридский «Реал». Сообщается, что в услугах Погба лично заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, который упорно просит руководство клуба оформить трансфер в ближайшее время. Однако сам француз склоняется к возвращению в Турин. В «Ювентусе», к слову, готовы выложить за Погба €130 млн, тогда как «МЮ» желает выручить не менее €150 млн.

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