Продали Олимпиаду? Попова и Бубку обвинили в огромной взятке

Спустя почти три года после проведения летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро вокруг этого праздника спорта вспыхнул новый скандал с участием России.

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Бывший губернатор Рио Сержио Кабрал, который уже отбывает срок в тюрьме по делу о коррупции, в очередной раз предстал перед уголовным судом Бразилии и заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии голосования за столицу Игр-2016, — в том числе и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из России Александра Попова.

По словам Кабрала, он предложил $1,5 млн тогдашнему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламину Диаку в обмен на то, чтобы тот обеспечил получение «пяти или шести голосов» в пользу Рио.

Также Кабрал заявил, что позже Диак потребовал у него еще $1 млн, пообещав за это довести количество положительных голосов до девяти. В итоге стороны якобы сошлись на $500 тыс. (общая сумма увеличилась до $2 млн). При этом занимавший в ту пору пост президента страны Лула да Силва, по уверениям обвиняемого, тоже был в курсе произошедшего.

Кроме того, Кабрал якобы решал этот вопрос совместно с тогдашним главой Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Артуром Нузманом. Они опасались, что могут проиграть борьбу за право принимать Олимпийские игры, поскольку МОК был, по их мнению, больше «европеизированным».

Тогда Нузман будто бы предложил дать членам комитета взятку, заявив, что такая схема обычно работает.

Кабрал утверждает, что чиновнику удалось выйти на связь с неким Леонардо Гринером, работавшим тогда в оргкомитете летних Игр-2016, а тот уже привел к Диаку, который оказался готов обеспечить голоса за деньги.

«Нузман сказал мне, что обычно такие взятки дают нужный эффект, — вспоминал Кабрал. — Я ответил, что лично участвовать в таком не желаю, но у меня есть знакомый предприниматель со счетами за рубежом, который в теории может помочь с выплатой. Тогда я позвонил Артуру Соаресу, и тот перевел первую сумму».

Напомним, тогда Рио-де-Жанейро победил на выборах столицы Олимпиады, получив в решающем раунде огромный перевес над Мадридом, — 66 голосов против 32-х.

До этого в первом раунде бразильский город превзошел Чикаго, а во втором — Токио.

Среди подкупленных членов МОК, как уже упоминалось, Кабрал назвал имя россиянина Александра Попова. Прославленный пловец, который до сих пор является почетным членом Международного олимпийского комитета, незамедлительно отреагировал на появившуюся информацию.

«Крайне удивлен появлению таких новостей с незаконным использованием моего имени. С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала, готов официально заявить, что,

во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком»,

— приводит слова Попова РИА «Новости».

Четырехкратный олимпийский чемпион заявил, что готов начать совместную работу с комитетом МОК по этике и предоставить ему всю возможную информацию, имеющую отношение к инциденту.

Также спортсмен анонсировал подачу иска о защите чести и достоинства, над которым уже начали работать его юристы.

«Предлагаю рассмотреть иск в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета — Швейцарии», — заявил Попов.

Легендарный пловец признался, что обвинения в получении взятки в преддверии голосования, которое прошло почти десять лет назад, повергли его в полнейший шок.

«Я пока не знаю, что мне делать, нахожусь в растерянном состоянии. Что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро? Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно. За что меня так приложили…» — недоумевает Попов.

Ему выразил свою поддержку бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«Я доверяю Попову и ничего не слышал про взятки.

Должен ли Попов подавать в суд? Мне кажется, лучше у него спросить», — цитирует функционера РБК.

В МОК уже начали расследование в отношении Попова и всех остальных подозреваемых в получении взятки.

«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на заявления Кабрала и связался с членами МОК, о которых говорилось в показаниях», — цитирует ТАСС пресс-службу комитета.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тем временем сообщил, что Кремль внимательно следит за развитием событий.

«Это достаточно серьезное обвинение, и мы также отфиксировали, что сейчас есть уже сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование. Пока что-либо говорить преждевременно. В любом случае, скажем так, подобные заявления должны на чем-то основываться.

Они не могут быть голословными и бездоказательными. Поэтому давайте сейчас не будем вмешиваться в дела МОК, дождемся каких-то результатов расследования», — сказал чиновник.

Помимо россиянина Попова, Кабрал назвал в качестве одного из получателей взятки знаменитого советского и украинского прыгуна с шестом Сергея Бубку, который стал первым в мире человеком, покорившим планку выше шести метров, а в настоящее время возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

«Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию»,

— написал Бубка в твиттере.

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