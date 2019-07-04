Вся банда в сборе: Кокорина и Мамаева отправили в одну колонию

Подошло к концу пребывание Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО №2 «Бутырка», которое длилось практически девять месяцев — с октября 2018 года.

Футболисты были отправлены по этапу в одну из колоний, расположенных недалеко от Московской области.

Вместе с ними отправились и младший брат Кокорина — Кирилл, а также общий друг компании — детский тренер Александр Протасовицкий.

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Об этом сообщил пресс-секретарь управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков.

«Все четверо фигурантов по этому уголовному делу отправлены из Бутырского СИЗО к месту отбытия наказания», — приводит слова Цыганкова ТАСС.

Это произошло настолько неожиданно, что адвокат Мамаева Игорь Бушманов даже не смог провести запланированную встречу со своим клиентом.

«У меня так и не получилось увидеться с Павлом. Встречу с 3 июля пришлось перенести на 4-е число. Коллега приехал в СИЗО и узнал, что осужденных уже этапировали.

Вчера утром их доставили в СИЗО-3 города Белгорода. Затем оттуда отправят в колонию в области», — приводит слова Бушманова Sport24.

Напомним, ранее Кокорин просил отправить его с младшим братом в одно место для отбытия наказания, причем отдавал предпочтение колониям в Белгородской области, где располагается его родной город Валуйки.

Судя по всему, во ФСИН учли пожелания Александра. По информации РИА «Новости»,

нападающего «Зенита» действительно отправили в Белгородскую область, причем вместе с ним в одну колонию поехали все остальные — и брат, и Мамаев, и Протасовицкий.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что не видит ничего удивительного в том, что братьев Кокориных не стали разлучать. По его словам, родственников часто помещают в одну колонию и даже в один и тот же отряд.

А вот тот факт, что для Мамаева и Протасовицкого тоже нашли место в этой белгородской колонии, выглядит жестом доброй воли со стороны ФСИН.

В СМИ уже появилась информация о том, что осужденных поместят в исправительную колонию Алексеевки, которая располагается в 80 км от города Валуйки. Правда, мать братьев Кокориных Светлана пока не смогла подтвердить эту новость.

«У меня этой информации пока нет. Как точно узнаем, где будут отбывать наказание, то, конечно, будем навещать», — заверила женщина.

Сообщается, что в той колонии есть даже футбольное поле, так что осужденные смогут проводить матчи.

Особенно это должно обрадовать Мамаева, который организовал первые футбольные встречи обвиняемых в истории «Бутырки» и помог построить площадку для игры во дворе СИЗО.

Незадолго до отправки по этапу полузащитник «Краснодара» пообещал, что постарается устроить то же самое в колонии.

«Буду тренировать осужденных, если дадут такую возможность. Я бы в колонии создал для них современный спортзал. Можно спортивный кружок организовать.

Готов и матч провести, как в «Бутырке». Заочно обещаю организовать новую футбольную игру — теперь уже в колонии», — цитировал Мамаева «Московский комсомолец».

Любопытно, что сотрудники СИЗО уверяли, что пытались уговорить футболиста остаться в «Бутырке» и работать там тренером для несовершеннолетних заключенных. Однако сам игрок заявил, что такого предложения не поступало, хотя он уже привык к своим сокамерникам и не горел желанием расставаться с ними.

«Никто ко мне с такими инициативами не приходил. А теперь уже поздно говорить об этом. В СИЗО я сидел в большой камере, ребята попались интересные, подбадривали меня. Жалко с ними расставаться»,

— признавался Мамаев.

Кокорин, сидевший в двухместной камере, ни о чем подобном не говорил и лишь подчеркивал, что заключение его «ничему не научило».

«Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была», — заявил нападающий «Зенита».

Примечательно, что прямо перед отправкой в колонию возникла серьезная путаница по поводу того, будут лечить колено Кокорина в московской клинике или нет.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщала, что «ей известно» о том, что футболист якобы начал проходить реабилитацию в одном из столичных медицинских центров. Затем адвокат Кокорина Андрей Ромашов опроверг эту информацию, заявив, что игрока так и не выпустили из СИЗО, чтобы лечь в клинику.

Потяевой пришлось объяснять, что дело обстоит немного по-другому — Кокорина время от времени отправляют из «Бутырки» на процедуры.

«Александр в СИЗО, оттуда его вывозят на реабилитационные процедуры и потом возвращают назад. Кокорину разработали программу восстановления,

— приводит слова обмудсмена «СЭ». — Согласно письмам, которые у меня есть от медчасти №77 ФСИН России и от руководителя «Бутырки», футболисту организовали ежедневные выезды на процедуры в одном из учреждений Москвы».

Можно ли будет продолжить эту практику в колонии, пока не сообщается.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были признаны виновными по делу о двух потасовках в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима, а Александр и Кирилл Кокорины — по 1 году и 6 месяцев. Поскольку большую часть срока осужденные уже отбыли в СИЗО, сидеть в колонии им придется до ноября и декабря 2019 года соответственно.

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