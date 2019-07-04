Провокации и срыв матча: как протесты в Грузии калечат спорт

Обострение отношений между Россией и Грузией вторглось и в спорт. Политика продолжает влиять на жизнь атлетов и болельщиков, неся негативные последствия и полностью разрушая постулат «Спорт — вне политики!»

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Последняя громкая русско-грузинская ссора разгорелась 2 июля в московском регбийном клубе «Слава», который исключил из состава двух грузинских регбистов. Причиной столь жесткого решения в отношении атлетов стал жест поддержки протестующим в Тбилиси. Реваз Бродзели и Саба Илуридзе в принципиальном матче чемпионата России против «Кубани» после занесенной попытки закрыли один глаз рукой.

Это отсылка к девушке, которой во время акции в столице Грузии выбило глаз холостым патроном.

Оба регбиста уже вернулись в Грузию после расторжения контрактов с клубом.

Федерация регби России (ФРР) не стала давать комментариев по резонансной новости, тогда как в самой «Славе» разрыв соглашений с атлетами опровергли. Ясность внес президент московского клуба Алексей Ниловский.

«Контракты с игроками не разорваны. Они по-прежнему являются членами нашего клуба», — приводит слова Ниловского Sputnik-georgia.

Сам участник случившегося Реваз Бродзели дал свою оценку инциденту. Он отметил, что в этой истории не было никакой провокации или политического жеста.

«Это спонтанно, вылезло прямо из души. Мы — грузины, большие патриоты. Это не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа. Ведь Грузии регби — очень популярный спорт, грузины смотрят на нас, смотрят игры. Я передал им: ребята, я с вами. И сделал бы то же самое, находясь не в России, а, например, в Америке или где-то еще. Это как в футболе: празднование гола может быть каким-то сообщением»,

— цитирует атлета Sports.ru.

Спортсмен из Грузии также заметил, что президент клуба не хотел отпускать его и Илуридзе, но «так было надо». Якобы, в случае продолжения сотрудничества на игроков бы наложили строгие санкции — Бродзели утверждает, что грузин ждал штраф 400 тыс. рублей каждому и дисквалификации.

К слову, в свете последних событий под угрозой срыва уже оказался товарищеский матч регбийных сборных России и Грузии в рамках подготовки к Кубку мира.

Игра должна пройти 21 августа в Тбилиси, однако федерация регби России уже ведет консультации с Министерством иностранных дел РФ по поводу поездки в Грузию.

Не обошла политическая конфликтная обстановка стороной и мир спорта №1. Футболисты кутаисского «Торпедо» перед матчем 19-го тура национального чемпионата сфотографировались в футболках с провокационной надписью.

На белой ткани красовалось «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией».

Данная акция вызвала волну негодования в России. Так, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков призвал наказать грузинский клуб.

«Здесь нужно говорить о ситуации футбола Грузии в целом. У нас есть основания считать, что федерация нарушила принципы юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна на это отреагировать. Мы оцениваем эти действия как провокацию, поэтому рассматриваем возможность обратиться с претензией и просьбой разобраться в ФИФА.

Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. У многих есть свои политические позиции по различным вопросам. Если мы начнем использовать футбол для их продвижения, то очень скоро превратим этот вид спорта в одно большое политическое ток-шоу», — заявил Дюков.

Международная футбольная федерация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на недовольство в России, закрыли глаза на случившееся — матч проходил в рамках соревнования, находящегося не под эгидой организаций.

А вот в Федерации футбола Грузии (ФФГ) и вовсе поддержали поступок спортсменов.

«На данный момент, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Нам не поступало никаких заявок ни от УЕФА, ни от ФИФА. Я также хочу лично подтвердить, что акция солидарности, в которой участвовали грузинские клубы на прошедшей неделе, полностью поддержана нами»,

— заявил на грузинском телевидении генеральный секретарь Давид Муджири.

Стоит отметить, что протесты в Грузии начались после выступления 20 июня депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Оппозицию возмутило, что депутат из России занял место грузинского спикера.

Со временем акции вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook опубликовала провокационный пост, в котором назвала Россию «врагом и оккупантом».

Ответные действия не заставили себя долго ждать: президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля и обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории страны-соседки.

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