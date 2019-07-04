Спортивная изоляция: России запретят играть с Грузией?

События в Грузии, где проходят массовые протесты, находят свое отражение и в спорте. После скандала с участием игроков грузинских футбольных клубов, которые вышли на матчи в футболках с антироссийскими лозунгами, очередной похожий эпизод произошел уже во встрече с участием регбистов. 3 июля в грузинской прессе сообщили, что московский клуб «Слава» отстранил от команды двух спортсменов — Реваза Бродзели и Сабу Илуридзе.

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Это якобы стало ответной реакцией на поведение регбистов в матче Кубка России против «Кубани», когда Бродзели и Илуридзе выразили поддержку пострадавшим в столкновениях с полицией участникам протестов в Грузии, закрыв один глаз рукой.

Жест стал популярен у митингующих после того, как одна из их соратниц потеряла глаз от попадания в него резиновой пули.

«Во время моего пребывания в России случилось много неприятных вещей в отношении моих людей, и я выразил им свою поддержку», — цитирует Илуридзе интернет-портал On.ge.

Поступок грузинских регбистов не получал общественного внимания ровно до того момента, как об этом не стали активно сообщать в грузинских СМИ. В конечном счете стало известно, что со спортсменами в «Славе» приняли решение расстаться. Отмечалось, что грузины уже покинули расположение команды и отправились на родину. На официальном сайте «Славы» до сих пор отсутствуют какие-либо объяснения по поводу этой ситуации.

Любопытно, что президент «Славы» Алексей Ниловский после того, как информация просочилась в СМИ, публично опроверг ее. Согласно заявлению функционера, грузины на тот момент еще оставались игроками клуба.

«Контракты с игроками Илуридзе и Бродзели не разорваны. Они по-прежнему являются игроками клуба «Слава»,

— сказал он в интервью Sputnik.ge.

Однако позднее высказались сами регбисты. Реваз Бродзели подтвердил, что их с Илуридзе контракты действительно аннулированы. По словам спортсмена, действия «Славы», как и предполагалось, стали реакцией на их жест в игре с «Кубанью».

Спортсмен подчеркнул, что эта акция была направлена исключительно на выражение солидарности получившим ранения и не носила антироссийский характер.

«Я знаю, что команде не хотелось расставаться с нами. Но вообще мой жест был правильно истолкован. После инцидента я встретился с президентом и обсудил сложившуюся ситуацию. Он тоже считает, что в этом не было никакой политической подоплеки — только солидарность с теми, кто получил ранения», — приводит слова Бродзели интернет-портал Popsport.com.

Из заявления спортсмена можно сделать вывод, будто бы окончательное решение об их контрактах принимало не руководство «Славы», а кто-то другой.

Если верить Бродзели, то в деле замешана Федерация регби России (ФРР), где эту ситуацию отказались комментировать.

«Это было решение ФРР. Что касается моего будущего, то я либо продолжу карьеру в Грузии, либо буду выступать за ее пределами. Но все, что я хочу сказать, — это то, что я абсолютно не жалею о том, что сделал. А то, что произошло дальше — это смешная реакция России», — заявил регбист.

Напомним, что беспорядки в столице Грузии вспыхнули 20 июня после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место грузинского спикера и говорил на русском языке. Манифестанты выразили несогласие с якобы пророссийской стратегией развития страны и попытались силой взять парламент Грузии, из-за чего произошли столкновения граждан с полицией. В ходе беспорядков раздавались антироссийские лозунги и сжигались флаги.

Президент России Владимир Путин своим указом поручил временно прекратить авиаперевозки в Грузию, а всех россиян вернуть на родину. В связи с этим под угрозой оказалось проведение тестового матча между сборными России и Грузии по регби, который должен состояться 27 августа.

Дело в том, что в указе президента присутствовали рекомендации авиакомпаниям не продавать путевки и билеты в Грузию, из-за чего российские регбисты банально могут не попасть в Тбилиси, где должен состояться поединок.

Глава высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев тогда пояснил, что организации предстоит узнать мнение министерства иностранных дел по поводу целесообразности поездки в Грузию и самого матча.

«Мы будем в ближайшие дни консультироваться по данному вопросу с МИД, потому что министерство иностранных дел в этом отношении является уполномоченным органом, который может нас проконсультировать и сказать, что делать. Нам скажут, какие есть рекомендации, и мы будем им следовать»,

— цитирует Артемьева РИА «Новости».

Тестовый матч России и Грузии входит в подготовку команд к предстоящему Кубку мира в Японии, который пройдет осенью 2019 года. Российская сборная попала на первенство мира благодаря санкциям в отношении Бельгии, Румынии и Испании из-за нарушений при натурализации регбистов. Грузия также сыграет на турнире, однако в другой группе. Кубок мира пройдет с 20 по 2 ноября в 12 городах Японии.

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