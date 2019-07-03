Будет платить алименты: Аршавина оставили без дочери

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой. Данное решение вынес Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 3 июля. По информации ТАСС, заседание прошло в закрытом режиме, и присутствовал ли на нем сам Аршавин — неизвестно. Интересы футболисты представляла адвокат Виктория Савицкая, сообщившая о том, что общая дочь пары Есения останется жить с матерью.

«Брак расторгнут. Место нахождения ребенка — с матерью»,

— заявила Савицкая.

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Отмечается, что, согласно решению суда, Аршавин будет выплачивать алименты дочери в размере 1/8 от своего дохода. Как сообщает Стархит, речь идет о сумме в 350 тысяч рублей, которые футболист обязан выплачивать ежемесячно на содержание своего ребенка.

Интересно, что финансовый вопрос по-прежнему остается актуальным. Как заявил адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский, судебный спор между двумя сторонами, участвующих в бракоразводном процессе, не завершен. Защита девушки намерена добиться раздела имущества между уже бывшими супругами.

«При разделе имущества обычно речь идет о деньгах, поэтому будем бороться», — сказал адвокат.

Что касается имущества, то в данном вопросе также затронута и Есения.

Сообщается, что Аршавин отказывается прописывать двухлетнего ребенка у себя дома. Из-за этого, как утверждает адвокат Казьминой, девочку не могут зачислить в детский сад. При этом известно, что на данный момент бывшая жена футболиста вместе с ребенком проживают в доме, который оформлен на мать Аршавина. Однако прописать Есению туда на данную жилплощадь невозможно. Причина этому — ограничение по прописке.

«Пока она их оттуда не гонит, но может это сделать в любой момент. Дочь, естественно, спрашивает, где папа. Его поведение просто необъяснимо», — рассказывал Добровинский.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина сыграли свадьбу в сентябре 2016 года. Спустя менее чем через год у супругов родилась дочь Есения, но в октябре 2017 года Алиса, которая является журналисткой по образования, объявила о намерении подать в суд на развод. О причинах данного решения официально не сообщалось, однако отмечается, что Аршавин был уличен своей супругой в многочисленных изменах. Впоследствии девушка во время бракоразводного процесса обращалась с заявлением в полицию об угрозах со стороны футболиста.

Так, она утверждала, что экс-капитан сборной России звонил ей и «пугал тюрьмой и уголовным преследованием», а также с незнакомыми людьми отобрал у нее автомобиль, на которой Казьмина ездила вместе с дочерью, потребовав вернуть деньги, которые футболист давал своей жене за весь период брака.

До начала отношений с Казьминой Аршавин на протяжении девяти лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. За это время у пары родилось трое детей: сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна. В 2013 году пара объявила о разрыве связей. Отмечается, что в течение длительного периода времени футболист отказывался от встреч с прошлой семьей, хотя алименты своим детям он также выплачивает. По словам Барановской, в настоящее время экс-капитан сборной России периодически навещает сыновей и дочь, однако возобновлять отношения с телеведущей не намерен.

«Андрей возобновил общение только с детьми, ни о каком нашем воссоединении как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет», — сказала Барановская.

Аршавин в ноябре 2018 года объявил о завершении профессиональной карьеры, в ходе которой выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он трижды завоевывал золотые медали чемпионата России, а также выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Вместе с «Кайратом» Кубок Казахстана и Суперкубок страны.

В настоящее время Аршавин является тренером юношеской команды «Зенита» (до 15 лет).

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