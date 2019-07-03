«С ногой все плохо»: как Кокорин мучается в «Бутырке»

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин пройдет курс реабилитации в одной из клиник Москвы до того, как будет доставлен из Бутырского следственного изолятора в колонию общего режима, куда его этапируют по итогам решения Мосгорсуда от 13 июня. Футболист был признан виновным в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вместе с Кокориным по данному делу проходил его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

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По словам уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, Кокорин уже доставлен из СИЗО в больницу.

«Да, известно, но меня просили об этом не говорить», — приводит РИА «Новости» слова омбудсмена, которая не сообщила, где именно лечится футболист и как долго он пробудет в клинике.

При этом известно, что представители Общественной наблюдательной комиссии явятся в клинику с целью выяснить условия, в которых будет содержаться осужденный. Как отметил член ОНК Иван Мельников, в случае, если Кокорину будет необходимо пройти еще один курс реабилитации, то ведомство проведет с руководством СИЗО соответствующие переговоры.

Примечательно, что адвокат футболиста, чей контракт с петербургским «Зенитом» истек 1 июля и официально продлен не был, Андрей Ромашов опроверг информацию о том, что его клиент находится в больнице. Он уточнил, что осужденный действительно был доставлен в клинику, но только для прохождения медицинского обследования, а не курса реабилитации. В частности, экс-форварду национальной сборной сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютерную томографию (КТ).

«Никакой реабилитации Александр не проходит, Кокорин находится в «Бутырке», и этапировать его будут оттуда же. С ногой у него плохо. Его трижды вывозили чтобы сделать МРТ, КТ, больше никаких медицинских операций не было»,

— цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

Данное заявление прокомментировала и Потяева, ранее утверждавшая, что Кокорин находится на лечении. Она уточнила, что ее слова были переданы неправильно, а футболист на самом деле находится под стражей в СИЗО.

«Александр в СИЗО, оттуда его вывозят на реабилитационные процедуры и потом возвращают назад. Кокорину разработали программу восстановления. Согласно письмам, которые у меня есть от медчасти №77 ФСИН России и от руководителя «Бутырки», футболисту организовали ежедневные выезды на процедуры в одном из учреждений здравоохранения города Москвы. Оттуда его привозят назад в изолятор», — подчеркнула омбудсмен.

Тяжелую травму Кокорин получил в марте 2018 года, выступая в составе «Зенита» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг». В одном из эпизодов нападающий неудачно приземлился на ногу и получил повреждение крестообразной связки колена.

Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года были уличены в инциденте, произошедшем на парковке недалеко от одного из ночных клубов Москвы, в ходе которого компания избила Виталия Соловчука. Позднее футболисты со своими друзьями отправились в кафе на Большой Никитской улице столицы, где вступили в перепалку с Денисом Паком, которого Кокорин-старший ударил стулом по голове. Участие в конфликте принял и Сергей Гайсин, получивший удары от Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Позднее компания была арестована и доставлена в «Бутырку», а суд над обвиняемыми состоялся 8 мая.

Так, Пресненский суд признал их виновными и осудил по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»), приговорив Кокориных к лишению свободы в колонии общего режима сроком на год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять месяцев.

Впоследствии адвокаты осужденных подали апелляцию, которая была рассмотрена Мосгорсудом 13 июня. В частности, суд отменил решение Пресненского суда, но вынес новый приговор, который повторяет прежний в части сроков, но несколько изменен в части квалификации их действий.

Интересно, что в поддержку осужденных футболистов выступили некоторые болельщики. Среди них оказались и представители подводного музея на Большом Утрише под Анапой, которые погрузили на дно Черного моря скульптуру с изображением Кокорина и Мамаева. Название данному экспонату, находящегося на глубине 6-7 метров под водой, дали ироничное: «Мамаев и Кокорин борются за свою свободу».

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