Звезды не сошлись: почему сборной не нужны Овечкин и Кучеров

Великая «восьмерка»

Лицо НХЛ и легенда российского хоккея — Александр Овечкин — неудачно выступил на прошедшем мировом первенстве. Причин, из-за которых подобный спад мог произойти в карьере игрока, оказалось не так мало.

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Александра Овечкина знает каждый, кто хоть раз смотрел хоккей. Его популярности в социальных сетях явно можно лишь позавидовать (1,4 млн. подписчиков в инстаграме). Но звезда «Вашингтон Кэпиталз» с каждым годом все меньше радует своих болельщиков игрой за национальную команду. Одной из главных причин является банальное отсутствие мотивации. В 2018 году, спустя 13 лет в НХЛ, Ови сумел выиграть главный хоккейный трофей — кубок Стэнли.

На этом фрагменте видно, как для Александра было важно взять эту долгожданную награду.

Играя в лучшей лиге мира, Овечкин успел стать тем, за кем следят больше, чем за Сидни Кросби. Практически каждый год именитый хоккеист получает новую личную награду в свою коллекцию: обладатель «Колдер Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» (по три раза), «Арт Росс Трофи» и восьмикратный носитель звания лучшего снайпера лиги («Морис Ришар Трофи»).

И теперь в этом списке «Серебряная чаша». В 2018-м Овечкин также стал лучшим игроком плей-офф НХЛ. Ранее эту награду доводилось получать из российских хоккеистов только Евгению Малкину. И недавно нападающий вошел в список тех, кто имеет в своем активе 1000 очков и более. Набрав 1211 очков в 1084 матчах регулярки, он стал самым забивным российским хоккеистом в истории (658 голов), обогнав великого бомбардира Сергея Федорова. Вот, как сам Александр говорит об этом достижении:

«Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить лишь пару раз, а сейчас я - номер один среди россиян в истории, поразительно. В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который все свое время проводил со мной. Это уже история, и я обошел всех этих легенд. Знаете, это довольно серьезное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнерам. Это очень важно».

Однако в сборной России совсем другая история. Да, Овечкин уже становился трехкратным чемпионом мира и не раз признавался лучшим игроком национальной команды. Правда, последний раз он помог сборной выиграть чемпионат в 2014 году в Белоруссии. В финале против финнов он отметился одним голом при счете (1:2).

А за весь турнир забил четыре шайбы и сделал семь голевых передач.

За эти пять лет Ови регулярно вызывается в национальную команду. Но на каждом чемпионате мира видно, что хоккеист приезжает играть без должного желания и концентрации. Две шайбы и одна голевая передача на этом розыгрыше - разве это уровень «великой восьмерки»?

Чемпионат мира для нападающего уже пройденный этап. Все, что ему нужно и хочется достичь на сегодняшний момент, находится за океаном. И, если ставить в одну линию Кубок Стэнли с ЧМ, то, конечно, первый вариант намного почетнее. Александр просто не заинтересован тратить свои силы и свое здоровье, что тоже является важной причиной. Ему уже 33, а значит задумываться о закате карьеры приходится с каждым годом все чаще. А для такого игрока, как Овечкин, уйти достойно из хоккейного мира, в котором он стал настоящей звездой и эталоном для многих, — задача номер один. Поэтому еще раз взять Кубок Стэнли и навсегда вписать свою фамилию в историю лиги — требует сверхмотивации и огромных усилий. И тратить внимание на что-то другое у него нет времени.

Что же касается самой игры, Александр Овечкин как в сборной, так и в НХЛ занимает одну позицию — левого крайнего нападающего. Если посмотреть на большинство голов Ови за «Вашингтон Кэпиталз», можно заметить, что все построено на передаче в его зону. Оттуда уже следует мощный хлесткий удар в сторону ворот.

Ван-таймер — фирменный бросок российского хоккеиста. Обычно этот пас вдоль площадки отдает Евгений Кузнецов или Джон Карлсон, играющие с ним вместе в атакующем звене. Эта связка одна из самых результативных во всей лиге. Например, «Александр Великий» за этот сезон забросил 51 шайбу, столько же голевых передач на счету Кузнецова. И здесь кроется основная проблема звездного хоккеиста. Ему нужен партнер. Конечно, многие помнят виртуозные голы великой «восьмерки», где одним замахом он обводит двух игроков и делает все сам.

Но такое случается не так часто. В сборной России такого достойного ассистента, кроме Кузнецова, нет. Поэтому Илья Воробьев ставил двух одноклубников в одно звено.

Это не дало результата по одной простой причине — до Овечкина не доходили передачи, так как левая зона площадки была полностью закрыта. И такое повторялось в каждом матче, кроме встречи с Италией, где Александр забросил свою первую шайбу на турнире. По-видимому, Кузнецов боялся, что его разрезающий пас в любой момент может прервать соперник. Об этом говорит статистика бросков Александра по воротам в полуфинальном матче чемпионата мира против Финляндии — всего четыре раза. Во встречах против Чехии и Латвии при игре 5 на 4 он ни разу не бросил по воротам. Эта схема игры на одного изначально неправильная и противоречащая идеологии команды. «Вашингтон Кэпиталз» — не сборная России, НХЛ — это совсем другой уровень, нежели чемпионат мира и брать уже одну обкатанную схему, используя ее в других условиях, — не метод хоккея.

Ко всему прочему, звено, в котором находился Овечкин, не работало как часы. Бегал за всех и отдувался молодой Кирилл Капризов, правда, безрезультатно. А «Великий» занимал стоячую позицию из матча к матчу. Становится удивительным, когда видно, как в НХЛ все тот же Александр носится по всему периметру площадки, возвращаясь при этом в защиту и снося всех на своем пути.

Как будто это другой игрок, но так выглядит конкуренция за право быть лучшим в лиге. А что ему доказывать в сборной?

Так что на протяжении турнира именно это звено не могло реализовать два большинства в матче против латвийцев после того, как подопечные Боба Хартли неожиданно забили в самом начале матча. Александра не могли вывести на ударную позицию, потому что вокруг него постоянно была опека из игроков соперника. Бывало, что игрок сам не реализовал железобетонные моменты, как в матче против США.

И негодование Ови от происходящего после возвращения на скамейку, бессмысленные штрафные минуты за толчок клюшкой Каски против Финляндии говорят лишь об одном — хоккеист не нашел своего места в составе. Также не хватило скорости мышления и желания. В финале Кевин Ланкинен тоже ошибался, отбивая шайбу прямо перед собой, но на пятаке было пусто.

В сборной России перебор с игроками атакующего плана левого фланга. Зачем звать Александра Овечкина, когда можно наигрывать молодых ребят из КХЛ, которые каждый год делают все возможное, чтобы пробиться в основной состав. Например: Наиль Якупов, Илья Михеев, Николай Прохоркин, Владимир Ткачев. Или можно взять молодого 23-летнего нападающего «Сент-Луиса», открытие прошедшего сезона НХЛ — Ивана Барбашева. Мотивации и желания у этих рвущихся в бой хоккеистов намного больше, чем у состоявшихся звезд:

«Вперед к новому кубку Стэнли. Сделав это раз, не хочется останавливаться! Еще хочу выиграть Олимпиаду и чемпионат мира. Таких шансов у меня еще не было», — сказал Иван после победы в финале.

Новый снайпер

Лучший игрок сезона-2018/19 НХЛ, новая звезда российского хоккея 26-летний Никита Кучеров оставил от своей игры положительные эмоции и на последнем чемпионате мира.

Этот год стал по-настоящему трофейным для нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг». Кучеров сумел взять «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

В итоге он набрал 128 очков (41+87), что стало абсолютным рекордом клуба, и помог своей команде выиграть Восточную конференцию. Но из-за травмы Кучеров не смог проявить себя должным образом в плей-офф Кубка Стэнли. В результате Тампа остановилась сразу же на стадии 1/8 финала, проиграв все четыре матча «Коламбус Блю Джекетс», что стало исторической неудачей.

Феноменальный сезон Никита Кучеров решил достойно завершить, поехав вместе со сборной России на чемпионат мира в Братиславу. И действительно, нападающий стал главной фигурой национальной команды, затмив своей статистикой того же Ови и Евгения Малкина. Игрок забросил шесть шайб и отдал десять голевых передач. Вот один из его голов в матче против Австрии (5:0).

Нападающий замечательно видит площадку, взаимодействует со своими партнерами по звену и обладает хорошей техникой. Индивидуальное мастерство у игрока в полном порядке. Стоит отметить, что атакующая связка первого звена Гусев — Кучеров оказалась самой результативной (10 шайб и 22 голевых передачи на двоих) и удачно сбалансированной. Никита постоянно играл в быстрый пас со своей тезкой, что помогало запутать соперника. Пара находилась в движении, и такое ощущение, что вообще не останавливалась. У многих даже сложилось впечатление, что два нападающих играют в одном клубе.

Невооруженным взглядом было видно, что желания показать красивую игру и проявить на мировом первенстве зашкаливало у молодого хоккеиста. Ему захотелось, чтобы его фамилию журналисты ставили в один ряд с Овечкиным, Малкиным и Ковальчуком. И он это сделал. После турнира его назвали лучшим игроком в составе сборной России, а по статистике он стал вторым в списке бомбардиров и первым среди россиян по показателю полезности «+8».

Нестандартные ходы Кучерова в процессе самих атак и создание моментов для своих партнеров стали главным событием группового этапа чемпионата мира. Вот как о нападающем «Тампы» высказался Малкин:

«Под таких игроков, как Кучеров, нужно подстраиваться. Отдавать им шайбу, чтобы они 60 минут ею владели, создавали моменты, забрасывали, отдавали. Думаю, тренеры правильно сделали, разбив нас. Тем более что Гусев очень здорово с ним комбинирует, они иногда вдвоём обыгрывают всю пятерку соперника».

Но «обыгрывать всю пятерку соперника» они могли против слабых противников: Норвегии или Италии, а против Финляндии это взаимодействие испарилось. Оно еще присутствовало во встречах против Швеции (7:4) и чуть не оборвалось с США (4:3). Ошибка Воробьева заключалась в том, что Кучерова убрали из первого звена.

Помимо Гусева, у него была связь с Михаилом Сергачевым — одноклубником Никиты. И важное участие защитника «Тампы» в атаках сборной было отчетливо видно в игре с сильными соперниками. Звено Хафизуллин— Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров обладало только хорошим взаимопониманием двух нападающих НХЛ. Артем Анисимов не попадал в эту пятерку, впрочем, как и Хафизуллин с Гавриковым. Поэтому в 1/2 финала против закрытого финского стиля сборная дрогнула, так как в хоккей не играют двое. В хоккей играет вся «пятерка», и она должна быть идеально сплоченной. Поэтому Финляндия закрыла Кучерова и Гусева, высоко их прессингуя, и здесь одного мастерства Никиты (шесть бросков по воротам) оказалось мало.

Нападающий «Тампы» обладает всеми качествами, которые только могут быть у прирожденного хоккеиста. Но для успеха не хватило взаимопонимания в своей «пятерке». И это отнюдь не его вина, а главного тренера, который решил, что индивидуальных качеств будет достаточно для победы. Во времена СССР в сборной были армейские, спартаковские, динамовские тройки. Идея была в том, чтобы сохранить наработанное командное взаимодействие в клубе. И, видимо, к этой схеме придется вернуться.

С Никитой Кучеровым нужна долгая работа, а пока смысла дергать нападающего из НХЛ, чтобы тот показывал свой класс с легко проходимыми соперниками и тратил свои силы, нет.

На примере двух совершенно разных игроков можно сделать вывод: командность — залог успеха на любом турнире. И статус звездного хоккеиста здесь не при чем. Он порождает в команде зависимость от него. Болельщики, остальные игроки ждут от Овечкина или от Малкина чего-то сверхъестественного, потому что они — звезды НХЛ и должны показывать мастерство. О них сразу говорят, обсуждают их ошибки и успехи, создавая психологическое давление.

В этом и кроется главная проблема — отдельные личности не делают результат, его делает командное единство. Это нам уже доказывал Олег Знарок на Олимпиаде в 2018 году, когда молодой состав взял первое место, а победный гол забил юный Кирилл Капризов, или Якка Ялонен, который выиграл чемпионат мира 2019, не имея в составе не единой звезды. От неизвестных болельщику хоккеистов и новых фамилий ничего, как правило, не ждут и говорят о них уже после. Они свободны, раскрепощены и нацеленно стремятся к своему первому серьезному результату.

Как преобразится сборная России и что поменяет в своей игре, увидим на следующем чемпионате мира в 2020 году в Швейцарии.

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