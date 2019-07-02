«Змея, погнался за деньгами»: фанаты возненавидели Панарина

Теперь уже бывшие игроки «Коламбус Блю Джекетс», российский вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, которые 1 июля стали неограниченно свободными агентами, взорвали трансферный рынок Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хотя в «Коламбусе» на продление соглашений с отечественными хоккеистами и не надеялись, но удержать своих лидеров попытались. О значимости фигуры Бобровского руководители клуба из штата Огайо говорили еще прошлым летом и даже были готовы предложить ему сумасшедший контракт на восемь лет, в течение которых голкипер получил бы от $84 млн до $90 млн. Однако разногласия с тренерским штабом по ходу прошедшего сезона и, вероятно, отсутствие перспектив «Блю Джекетс» в борьбе за Кубок Стэнли побудили Бобровского отказаться и перейти в другую команду.

Ею оказалась «Флорида Пантерз». Причем в новом клубе 30-летний вратарь несколько потерял в деньгах по сравнению с теми условиями, которые ему предлагали в «Коламбусе» — $70 млн за семь лет.

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«Дорогие фанаты «Коламбуса». Я принял решение двигаться дальше. Мы сделали много хорошего за это время, и я желаю «Коламбусу» дальнейшего развития и успехов. Благодарю клуб за поддержку и любовь, а город — за радушный прием. Вы навсегда останетесь в моем сердце», — написал Бобровский у себя в инстаграме.

Ожидалось, что «связка» Бобровского с Панариным останется целой. Верили в это и во «Флориде», представители которой вышли на связь с агентом «Хлебушка» Полом Теофаносом, который также работает с Бобровским. Однако ни предложение «пантер», ни огромные деньги «Коламбуса», которые «мундиры» были готовы заплатить Панарину за продление соглашение ($96 млн за восемь лет), 27-летнего форварда не убедили.

В итоге Артемий ушел в «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым подписал контракт на семь лет, в течение которых заработает почти $81,5 млн.

Таким образом, средняя годовая зарплата Панарина будет составлять $11,6 млн, что является рекордом среди российских хоккеистов в НХЛ за всю историю. В самой лиге показатель россиянина является вторым — больше получает только лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — $12,5 млн в год.

Уход одних из главных звезд лиги был ожидаем, но одновременно поверг в шок как всех любителей НХЛ, так и поклонников «Коламбуса» в частности. Последние восприняли потерю лидеров болезненно.

Причем болельщики «Блю Джекетс» разделились на два лагеря: первые отблагодарили Бобровского за первую в истории франшизы победу в раунде плей-офф (4-0 на «Тампой), а также за многочисленные клубные рекорды и сумасшедшие сейвы, вторые же выступили с критикой в адрес Панарина, который по итогам прошедшего сезона стал самым результативным игроком в истории «мундиров». Если реакция представителей первого лагеря кажется обоснованной и адекватной, то вторых — удивляет.

«Извините, но я не могу поблагодарить Панарина. Бобровский заслужил это уважение. Но Панарин бросил нас. И я должен его за это благодарить? Пусть убирается отсюда», — написал один из болельщиков «Коламбуса» под публикацией клуба с прощальным видеороликом, посвященного российскому форварду.

Sorry can't do it. Bob earned that respect. This guy dumped us for the piece of tail at the club. Taking less money and I'm supposed to show gratitude. Get out of here. — Jake Null (@NullandVoid6647) 1 июля 2019 г.

«Панарин, ты — змея. Ты погнался за деньгами. Пошел ты!» — написал еще один подписчик.

Остальные претензии оказались схожими. Панарина обвиняют в предательстве, а также утверждают, что «Блю Джекетс» никогда не был для него любимым клубом — лишь местом работы, где можно «поднять денег». Впрочем, сам Артемий этого никогда не скрывал и открыто заявлял, что хочет добиться лучшего контракта, но связывать свою жизнь с «Коламбусом» не желает.

Помимо обвинений в предательстве в адрес Панарина поступило также огромное количество сообщений, содержащих нецензурные оскорбления. Сам же «Хлебушек», несмотря ни на что, выступил с благодарностью в адрес клуба и его болельщиков.

«Дорогой «Коламбус», спасибо за теплый прием и возможность быть частью семьи «Блю Джекетс». Я был счастлив, выступая за «Коламбус». Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня. Живем один раз», — написал Панарин у себя в инстаграме.

Теперь Артемий будет зажигать в НХЛ под цветами «Рейнджерс», где его партнерами станут как соотечественники — Александр Георгиев, Владислав Наместников и Павел Бучневич, — так и мировые звезды вроде Криса Крайдера, Марка Стаалы и Мики Зибанежада с финским талантом Каапо Какко. В «Нью-Йорке» подписанием Панарина явно довольны сполна.

«Мы надеялись и верили, что нам удастся совершить удачную сделку на рынке свободных агентов. Подписание Панарина — это победа в лотерее, нам крайне повезло», — заявил генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон.

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