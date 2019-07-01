Деньги и Нью-Йорк: Панарин выбрал «Рейнджерс»

Жаркий год

Две российские суперзвезды считались главными лакомыми кусочками на рынке свободных агентов этого лета в Национальной хоккейной лиге еще до старта закончившегося триумфом «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко сезона.

Однако генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кеккяляйнен не стал проворачивать обмены по ходу сезона, так как за своих суперзвезд на истекающих контрактах не получил бы большой компенсации.

Вместо этого генменеджер «Блю Джекетс» всячески старался усилить команду для борьбы за Кубок Стэнли, и хотя сезон получился сложным, «голубые мундиры» прорвались-таки в плей-офф, а там в первом раунде в четырех матчах уничтожили абсолютно лучшую команду регулярного чемпионата «Тампа-Бэй».

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Правда, дальше дело не пошло, и уже во втором раунде «Коламбус» был выбит «Бостоном», дошедшим потом до финала.

Естественно, Кеккяляйнен не оставлял попыток переподписать тащивших команду россиян, однако задача была практически невыполнимой.

Бобровский уже давно не изъявлял желания продолжать карьеру в Коламбусе и явно собирался переехать на большой рынок. Главным претендентом на него называли создающую команду-контендера «Флориду».

С Панариным было все не так однозначно. В отличие от партнера по команде и национальной сборной, он не игнорировал встречи с генменеджером и не исключал возможности остаться в «Коламбусе».

Однако шансы на это были невелики. Поговаривали, что российская парочка хочет продолжать карьеру в одной команде, и «Флорида» тут выглядела фаворитом, поскольку имела место под потолком зарплат на обоих, предоставляла им команду с отличным составом и шикарное место для жизни и игры в хоккей.

Неожиданный выбор

Чем ближе было открытие рынка свободных агентов, тем больше слухов отправляли Бобровского и Панарина в разные команды. Правда, основная их масса все равно говорила о «Флориде» и «Айлендерс».

В итоге 1 июля оба клуба, как и сохранивший остатки надежды «Коламбус», сделали российским звездам жирные предложения. Но ими дело не ограничилось. За Панариным пришел еще и другой нью-йоркский клуб — «Рейнджерс».

И по мере развития ситуации стала вырисовываться следующая картина: «Флорида» была очень близка к подписанию Бобровского, на которого ей делалась основная ставка, а вот в борьбе за Панарина фаворитам считались дошедшие до второго раунда Кубка Стэнли «Айлендерс».

Считались они им до тех пор, пока за три часа до открытия рынка канадский инсайдер Даррен Дрегер не сообщил, что «Рейнджерс» остаются в игре и имеют хорошие шансы на Панарина.

Так в итоге и вышло. Панарин заключил контракт на семь лет именно с «синерубашечниками» и будет получать $11,642 млн в год.

За океаном уже есть те, кто говорят о том, что «рейнджеры» пожалеют об этом соглашении через четыре года, но факт остается фактом — престижный нью-йоркский клуб получил вишенку на торте своей перестройки.

Панарин станет главной звездой вырисовывающейся довольно перспективной команде и присодинится в ней к другим россиянам — форварду Павлу Бучневичу и вратарю Александру Георгиеву.

С Панариным преобразование «Рейнджерс» в силу в Столичном дивизионе можно считать в целом оконченным, и при этом нью-йоркцы не позволили усилиться своим островным соседям и, само собой, ослабили «Коламбус».

«Добро пожаловать к кошкам»

Ну а Бобровский сюрпризов в итоге не преподнес и заключил семилетний договор на $10 млн в год с «Флоридой».

«Пантерз» на этом не остановились и подписали в первый день открытия рынка еще форварда Бретта Конноли и защитника Антона Стролльмана, так что на Панарина денег уже не оставалось.

При этом у «Пантерз» команда еще более перспективная для борьбы в ближайшем сезоне, чем у «Рейнджерс», так что Бобровский тоже получил желаемое: деньги, уровень состава и жаркое побережье в респектабельном городе.

«Эй, Сергей Бобровский, добро пожаловать к «Кошкам». Я очень взволнован, что ты теперь с нами. Теперь тебе не придется иметь дело со мной перед воротами», — уже поприветствовал российского вратаря один из лидеров «Флориды» Джонатан Юбердо.

Ссылка Зайцева

Оказался задействован в первый день работы рынка НХЛ и еще один российский игрок — защитника Никиту Зайцева обменяли из «Торонто» в «Оттаву».

Честно говоря, такой вариант выглядит не лучшим для самого игрока, поскольку «Сенаторз» живут последние годы в режиме форменного хаоса и растеряли всех своих многочисленных суперзвезд.

Уход Зайцева из «Торонто» был вопросом решенным, но обменять его могли в более приятное место. Таким мог бы стать, например, почти договорившийся с «Мэйпл Лифс» «Ванкувер», тоже находящийся в режиме перестройки, причем уже несколько лет, но имеющий отличный кадровый фундамент для будущих побед.

Теперь же Зайцев в ближайшие сезоны вряд ли будет бороться за выход в плей-офф, не говоря уже о самом Кубке Стэнли.

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