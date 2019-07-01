«Ему не нужны деньги»: зачем «Ахмату» Глушаков

Вот уже два с половиной года имя Дениса Глушакова не сходит с первых полос, повествующих о российском футболе.

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Сначала была быстро ставшая крылатой фраза болельщика «Спартака» перед дерби с ЦСКА «Глушаков — это похороны», после чего Денис продолжил вести команду к первому за 16 лет чемпионству, которое отметил с самогоном из Миллерово и болельщиками у спартаковского стадиона.

Уже в следующем сезоне начались проблемы, когда результаты «Спартака» ухудшились. Фанаты обвиняли капитана, что он снизил требования к себе, а потом некоторые и вовсе заявили, что тот специально не забил решающий послематчевый пенальти в полуфинале Кубка страны против «Тосно».

Ну а уже с начала нынешнего сезона стало очевидно, что у Глушакова есть конфликт с главным тренером команды Массимо Каррерой. Коллизия эта в итоге потопила обоих — Каррера был уволен еще в первой части сезона после поражения от тульского «Арсенала» (2:3), а полузащитник, ранее переведенный в дубль, но затем возвращенный в первую команду, оказался не нужен в новом сезоне Олегу Кононову.

Контракт с уже бывшим капитаном расторгли примерно неделю назад, после чего Глушакова слухи отправляли в «Сочи» и «Крылья Советов», однако в итоге 29 июня о подписании бывшего игрока сборной России объявил грозненский «Ахмат».

Интересно, что именно в «Ахмат» обещал перейти футболист в знаменитых аудиосообщениях, в которых он угрожал своей супруге, с которой находится в бракоразводном процессе.

Тогда футболист говорил, что поедет играть в Грозный, где у него «зарплата будет 30 тысяч рублей», после чего он предлагал посчитать, сколько алиментов он с нее будет выплачивать жене.

Правда, по сообщениям СМИ, получать Денис в столице Чечи будет другие деньги, а именно — миллион евро.

Однако генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров эту информацию не подтвердил.

«Мы тоже хотели понять, в чем заключается его желание, мотивация. Он нас убедил, что сейчас ему деньги не нужны. Он в своей жизни и так уже заработал. Человек любит футбол, хочет играть в него, — рассказал функционер «Спорт-Экспрессу».

— На заборе тоже много чего написано. В «Ахмате» таких зарплат нет. Близко нет. Тому, кто это написал, говорю открыто, что чушь полная. Гораздо, гораздо меньше цифра.

Человек оказался настолько адекватным, сказал: «У меня есть желание играть, хочу доказать. Деньги для меня вторичны. Дайте мне возможность, если все устроит, через год поговорим».

Так или иначе, контракт заключен по схеме «1+1» и может быть продлен клубом, если менджмент и главного тренера Рашида Рахимова устроят игра и самоотдача футболиста.

Сам Глушаков с большим оптимизмом оценивает свои перспективы в новой команде. Полузащитник уже выбрал себе номер — будет выступать с числом «88» на спине — и уже тренируется с командой на сборе в Австрии.

При этом игрок сразу же постарался влиться в коллектив и даже станцевал перед первой тренировкой национальный чеченский танец лезгинку с одним из представителей тренерского штаба под аплодисменты и подбадривание всей команды.

Работать Глушаков будет в клубе под руковдством Рашида Рахимова, при котором получил возможность дебютировать в профессиональном футболе в московском «Локомотиве», и сотрудничество с этим специалистом, безусловно, повлияло на решение Дениса.

Пока сложно предположить, к чему «Ахмат» приведет подписание Глушакова, однако амбиции клуба из Грозного простираются в сторону еврокубков, а сам игрок сейчас всем своим поведением демонстрирует, что предельно мотивирован.

Более того, в Грозном уже не раз говорили, что готовы принять в свои ряды ожидающих этапа в колонию из СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые выйдут на свободу еще до конца года.

При этом руководство «Ахмата» абсолютно не смущает подмоченная репутация игроков, которых они подписывают. На весах выбора перевешивает чаша, на которую положены класс и опыт футболистов.

И если Кокорин в Грозный переедет вряд ли, так как нападающего по-прежнему ждут в «Зените», то в подписании контракта с Мамаевым нет ничего невозможного, поскольку владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уже заявил официально, что его клуб будет расторгать соглашение с полузащитником.

В прошлом году «Ахмат» занял в чемпионате страны восьмое место, и у команды действительно есть шансы на то, чтобы прибавить и пробиться в Лигу Европы на следующий год.

«Болельщиков команды приглашаю на стадион. Нам нужна ваша поддержка. Тогда получится результат. «Ахмат» – сила! Мы вас ждем на стадионе», – уже заявил Глушаков для официального сайта своей новой команды.

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