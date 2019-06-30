Без Авериных и Солдатовой: кто блистал в последний день ЧР

В Москве подошел к концу чемпионат России по художественной гимнастике.

Одной из главных звезд 30 июня стала Анастасия Гузенкова. Спортcменка завоевала золотые медали в упражнениях с лентой и мячом на чемпионате России по художественной гимнастике.

В первой дисциплине результат победительницы составил 21,500 балла. Второе место заняла Дарья Трубникова (21,450), замкнула тройку призеров Екатерина Селезнева (21,350). В упражнениях же с мячом Гузенкова набрала 21,000 балла. Второй стала Екатерина Селезнева (20,800), третьей — Дарья Трубникова (20,400).

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В упражнениях с булавами золото досталось Екатерине Селезневой. В ее активе 21,900 балла. Второе место осталось за Дарьей Приданниковой (21,800), бронза досталась Карине Кузнецовой (21,500), ставшей третьей еще и в многоборье.

Что же касается выступлений с обручем, что здесь лучше других проявила себя Дарья Трубникова с добытыми 22,900 баллами. Серебро примерила на грудь Мария Победушкина (21,600), третье место осталось за все той же Анастасией Гузенковой (21,100).

К слову, финал чемпионата России в индивидуальной программе пропускали главные звезды российской команды, гимнастки Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова.

Девушек, которые накануне блистали в «Лужниках» (29-го числа Арина взяла золото в индивидуальном многоборье, Дина стала второй, Александра — девятой), очень ждали зрители. Однако по инициативе тренерского штаба спортсменки 30 июня остались вне заявки.

Данное решение связано с чемпионатом мира, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

О заявке на мировое первенство накануне уже говорила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. Она отметила, что одно место в заветном списке остается вакантным.

«На чемпионате мира выступят пока первое и второе место национального чемпионата — Арина и Дина Аверины. А третий человек будет определяться»,

— отметила Винер-Усманова, которая также не обошла стороной и вопрос заявки на первый в истории юниорский чемпионат мира.

«Спортивные итоги такие: молодежь идет вперед. Гузенкова выиграла два вида, Дарья Трубникова победила. Я выиграла тем, что подготовили хорошую молодежь, есть еще хорошие юниорки. Мы разрываемся на части, думаем, кого ставить на юниорский чемпионат мира. Очень хорошие девочки: Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова, Софья Агафонова. Будем смотреть и думать», — сказала президент ВФХГ.

Возвращаясь к сестрам Авериным, стоит упомянуть, что не только мысли о чемпионате мира могли помешать им выступить в заключительный день чемпионата России. Так Дина не до конца успела восстановиться после выступления на вторых Европейских играх в Минске, на которых она завоевала золотые медали в личном многоборье, в упражнениях с обручем и лентой, серебро с булавами и бронзу с мячом.

«Я попросту не успела восстановиться. Прилетела в Москву в понедельник вечером, а уже сегодня выступала. Было очень тяжело. Вне зависимости от того, кто занимает первое или второе место, мы друг за друга с Ариной радуемся и поддерживаем,

— призналась спортсменка.

Также Дина заверила, что активные выкрики фанатов с трибун нисколько не ослабили ее концентрацию — она уже давно привыкла к такой бешеной поддержке.

А вот Арина, вероятнее всего, могла столкнуться с потерей концентрации после триумфальной субботы, когда она неожиданно для многих взяла золото в индивидуальном многоборье, обойдя свою более титулованную сестру.

«Я впервые выиграла чемпионат России, это очень важно для меня. Тем более соревнования проходили в Центре художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой, где грех не выступать хорошо. Настраивалась на полную, это такие же ответственные и серьезные соревнования, как этап Гран-при, Кубка мира», — рассказала о своих эмоциях Аверина, которую теперь впереди ждут куда более серьезные вызовы.

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