Конец карьеры? Почему Загитова не готовится к сезону

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в очередном ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в японской Йокогаме с 28 по 30 июня. Вместе с 17-летней олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 выступят ее партнерши по команде из отделения «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, которые в следующем сезоне дебютируют на новом уровне. И если последние три уже во всю готовятся к новому соревновательному году, то о Загитовой этого говорить пока не приходится.

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17-летняя фигуристка после триумфального чемпионата мира в японской Сайтаме ушла в отпуск и транзитом через родной Ижевск, а также Канаду вновь отправилась в Японию для участия в ледовых шоу Fantasy On Ice. Выступления прошли сразу в четырех городах: Макухари (24–26 мая), Сендае (31 мая–2 июня), Кобе (7–9 июня) и Тояме (14–16 июня). Успела спортсменка и принять участие в «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

За все это время о появлениях Загитовой в «Хрустальном» не сообщалось. В связи с этим возник вопрос: «Готовится ли фигуристка к новому сезону?»

Вместе с этим появились и сомнения в карьерном будущем спортсменки. Новые программы она так и не представила. За исключением своего показательного выступления в Кобе, который впоследствии повлек за собой скандал. Загитова показала номер под композицию певицы Билли Айлиш «Bad Guy», однако американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез, поставившая танец в клипе к данному саундтреку, обвинила команду фигуристки в плагиате. В частности, досталось хореографу россиянки Даниилу Глейхенгаузу, который вскоре выступил с публичными извинениями перед американкой. Вероятно, к новому сезону команда Загитовой подготовит новый номер к показательным выступлениям.

Что касается соревновательных программ, то на данный момент о них ничего неизвестно. Отсутствие какой-либо информации в свою очередь порождает волну слухов, согласно которым Загитова может пропустить либо часть следующего сезона, либо вообще весь соревновательный год.

Примечательно, что разговоры об этом начались еще по ходу прошлого сезона, когда у звездной спортсменки начался откровенный спад, сопровождаемый неудачами в финале Гран-при, чемпионате России и первенстве Европы. Многие из известных фигуристов утверждали, что Загитовой необходимо взять паузу в карьере в связи с тем, что она перестала справляться с повышенными физическими нагрузками, а также психологическим давлением со стороны общественности.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, высказался с несколько иным мнением. По его словам, если 17-летней фигуристке и задумываться о прекращении карьеры, то лишь временно. Так, Соловьев заявил, что Загитова спокойно может отказаться от участия в соревнованиях в начале сезона при условии, если она сумеет качественно подготовиться к главным первенствам сезона.

«Пропустить целый сезон — не лучший для нее выбор. За один сезон набежит сумасшедшая конкуренцию, отыграть которую она не сможет. Эмоционально можно спокойно пропустить первую половину сезона: отказаться от участия в этапах Гран-при и подготовиться к чемпионатам России, Европы и мира.

Это правильное и рациональное решение. Так она сможет и передохнуть, и при этом быть готовой к серьезным нагрузкам. Нельзя просто пропускать сезон и давать шанс соперникам превзойти себя», — сказал Соловьев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко.

При этом он выразил сомнение в том, что Загитова задумывается об окончании карьеры после того, как выиграла все возможные трофеи.

«Алине нет еще и 20 лет. Бывают случаи, но завершать карьеру очень рано. Я в свои почти 30 лет после трех Олимпиад смотрю на это слишком скептически. Уверен, что у нее есть свои планы, о которых мы узнаем в скором времени», — подчеркнул он.

Что касается подготовки программ, то Соловьев привел в пример свой случай, отметив, что его команде в общей сложности требуется около трех месяцев на полное создание номера.

«Мы всегда советуемся с тренером и обсуждаем, насколько это приемлемо в определенный период времени. Это зависит от многих факторов: состояние здоровья спортсмена, его физическая форма. Возможно, после очередного сезона фигуристу необходимо эмоционально разрядиться и выступить в ледовом шоу, а может и наоборот заострить внимание на здоровье и подлечить старые травмы. Все это обсуждается вместе с тренерским штабом. Сколько времени уходит на подготовку новых программ? Здесь какой-то нормы не существует. Это зависит от того, в какой форме находится спортсмен.

Что касается меня, то мы подготовку начинаем уже во время концовки сезона — в апреле-мае. За этот период отрабатываются некоторые элементы и связки. Сама же подготовка номера начинается на сборах — где-то в июне-июле. Тогда же стартует основная работа, когда имеется и музыка, и понимание, что мы будем показывать в сезоне.

На то, чтобы поставить программу, сделать по ней выводы, понять, нужно ли что-то менять и вносить коррективы, уходит около двух. В среднем же на все — от самого начала до готового варианта — уходит три месяца: придумать новые элементы, связки, вращения, отработать все это и подойти к сезону в полной готовности»,

— подчеркнул Соловьев.

В случае с Загитовой он не исключил, что команда фигуристки держит ситуацию под своим контролем. Так, по его словам, тренерский штаб Этери Тутберидзе, вероятно, разработал систему для подготовки спортсменки, которая может себе позволить вместо занятий выступать в ледовых шоу.

«Это работа ее команды, все зависит только от нее. Стоит задуматься над тем, что ей на пятки наступают сильные и талантливые юниоры. В российском женском одиночном катании очень высокая конкуренция, помимо Загитовой имеется очень много других сильных фигуристок.

Те программы, которые были у нее в прошлом сезоне, в следующем будут неконкурентоспособными с теми, что показывают фигуристы, которые заявляют о себе уже сейчас.

Если Алина не проводит тренировки, а участвует в ледовых шоу, то она и ее тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовится. У них все схвачено. Значит, у них есть свои планы, о которых известно только Загитовой и ее тренерам», — подытожил Соловьев.

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