«Выматывается до смерти»: как Тутберидзе гоняет японца

Команду российского тренера Этери Тутберидзе этим летом взбудоражила новость о приезде на летние сборы в Новогорск японского одиночника Шомы Уно. Двукратный вице-чемпион мира объявил о расторжении трудовых отношений с Матико Ямадой и Михоко Хигути, фактически поставившими его на коньки, по окончании сезона.

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Японец принял решение попробовать свои силы в Европе, куда еще никогда не выезжал. И первой точкой стала Россия – уже несколько недель японец тренируется у Тутберидзе. Пока работа дается ему с трудом.

В «Хрустальном» фигуристы восприняли прибытие Уно с воодушевлением — все-таки звезда Японии. Сфотографировались с именитым спортсменом, кажется, все спортсмены из группы Тутберидзе. В социальных сетях, кстати, посмеялись над снимками, на которых Шома был похож на манекен. Иначе говоря, на лице японца большой радости не видно.

Поводов для этого, откровенно говоря, нет. Брат серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане Ицуки Уно регулярно в своем твиттере пишет о Шоме. Выяснилось, что японец практически ничего не ест в Москве. Судя по всему, японцу непривычна российская пища, но это не главная проблема. Таких нагрузок, как у Тутберидзе, Уно раньше никогда не знал. Поэтому на всех фотографиях и видео он выглядит по-настоящему замученным, а не просто скромным.

«Слышал, что Шома в России каждый день выматывается до смерти. И все так же не может есть. Интересно, чем же он питается?»

– написал Ицуки Уно.

Однако изнурительные тренировки дают свои плоды. Например, юная королева квадов Александра Трусова научила японца своему фирменному приему — параллельному кантилеверу. Видео, которое ученица Тутберидза опубликовала в инстаграме, действительно впечатляет.

Надо полагать, что период адаптации Шома уже преодолел. Особенно когда к тренировкам присоединились более взрослые ребята – в частности, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Они вместе с Морисом Квителашвили даже сделали «армейское» селфи с Уно, нацепив на японца шапку-ушанку.

В конце концов, это один из единственных снимков, на котором японец улыбается.

Кстати, в России Шома уже получил прозвище – Семен Одинцов.

Многие до сих пор не знают, как правильно: Шома или Сема, но, судя по всему, русскоговорящие спортсмены все же предпочитают второй вариант. Теперь остается лишь ждать фотографий, на которых Уно ест борщ. Или спит – привычка Шомы вечно засыпать в разных местах умиляет его японских болельщиков, но понравится ли российским?

Напомним, что японец никаких контрактов с Тутберидзе пока не заключал. После расставания со своими многолетними тренерами он пока не объявила имя нового наставника, с которым пока сам не определился. Позднее он поедет на сборы с другими специалистами, после чего уже начнет полноценную подготовку к новому сезону. Но не поздно ли? Шома уже получил назначения на этапы Гран-при – он выступит с 1 по 3 ноября во Франции, а спустя две недели приедет уже в Россию.

Но если подписание Уно в «Хрустальный» все же состоится, то станет историческим.

Тутберидзе воспитала двух олимпийских чемпионов и диктует тенденции развития мирового фигурного катания, но при этом никогда в карьере не работала с иностранцами. Выход на международный уровень может стать следующим этапом в ее карьере, поэтому в долгоиграющем сотрудничестве с Шомой она должна быть заинтересована.

Сам Уно не пошел по легкому пути после регресса в прошлом сезоне, если решил из родной и теплой Японии поехать сразу к Тутберидзе. Это, по мнению российского тренера Инны Гончаренко, говорит о его решительности и готовности к повороту в своей карьере. Все ради возможности победить на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

«Столкнувшись с проблемами, Уно не стал делать перерыв в карьере, рассказывая всему миру о своих психологических трудностях, не стал грозить «профессиональным сэппуку» (то же самое, что и харакири – «Газета.Ru») от недопонимания окружающих, не подался в Канаду к улыбчивому Брайану Орсеру, где ты сам устанавливаешь правила и играешь по ним вместе с тренером, а решил сунуть голову под улыбку Тутберидзе в надежде получить строгую школу и золото Пекина»,

– приводит слова Гончаренко «РИА Новости».

Ничего удивительного, что японец этим летом отказался от выступлений в ледовых шоу, предпочтя им продолжительные и тяжелые тренировки. По ходу завершившегося сезона он действительно перестал быть тем фигуристом, которому пророчили золото Игр и перспективы сбросить Юдзуру Ханю с трона. Для Тутберидзе же это новый вызов, поэтому нельзя исключать, что поездка Шомы в Россию на сборы – подготовка к полноценному переезду.

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