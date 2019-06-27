Загрести медали: Россия доминирует в европейских водах. LIVE

Один из новоиспеченных чемпионов Европейских игр — российский байдарочник Александр Сергеев — отметил, что победа на этих соревнований является самой важной в его карьере.
«В нашем виде спорта лидируют европейские страны, соответственно, здесь самые сильные соперники. У нас еще пока не было золотых медалей, поэтому это первая серьезная награда для нас, — приводит слова Сергеева ТАСС. — По уровню организации наши партнеры, которые были на Олимпиадах, сравнивают эти Игры именно с Олимпиадой. Все очень похоже на Олимпийские игры. Очень нравится, как болеют, много людей подходит и поздравляет с победой, это дает заряд энергии, конечно».
Спортсмен-байдарочникРИА Новости
И еще один триумф — на этот раз в байдарках.
Сборная России из четырех человек быстрее всех преодолела дистанцию в 500 м — за 1 минуту 32,376 секунды. В составе команды выступали Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов.
Серебро досталось немцам (1:32,541), а бронза — словакам (1:33,721).
Первые медали не заставили себя долго ждать! Российские каноистки Курач и Ромасенко завоевали бронзу на дистанции 500 метров. Девушки финишировали с результатом 2 минуты 14,194 секунды, уступив совсем чуть-чуть спортсменкам из Венгрии — Балле Вираж и Такач Кинчо (2.11,129), которые стали первыми, и белорусскам Надежде Макарченко и Ольге Климовой (2.12,924), взявшим серебро.
Ромасенко, кстати, уже пять раз поднималась на подиум чемпионатов мира и трижды побеждала на чемпионате Европы. Курач брала золото чемпионата мира и становилась серебряным призером чемпионата Европы — 2018.
Российская каноистка Олеся РомасенкоРИА Новости
Сегодня разыграют 24 комплекта медалей в следующих видах: стрельба из лука, стрельба стендовая, стрельба пулевая, гребля на байдарках, велосипедный спорт-трек и борьба. Максимальное количество медалей разыграют в гребле на байдарках и каноэ (11).
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция седьмого соревновательного дня Европейских игр в Минске.
Европейские игрыРИА Новости