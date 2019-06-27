Загрести медали: Россия доминирует в европейских водах. LIVE

Один из новоиспеченных чемпионов Европейских игр — российский байдарочник Александр Сергеев — отметил, что победа на этих соревнований является самой важной в его карьере.

«В нашем виде спорта лидируют европейские страны, соответственно, здесь самые сильные соперники. У нас еще пока не было золотых медалей, поэтому это первая серьезная награда для нас, — приводит слова Сергеева ТАСС. — По уровню организации наши партнеры, которые были на Олимпиадах, сравнивают эти Игры именно с Олимпиадой. Все очень похоже на Олимпийские игры. Очень нравится, как болеют, много людей подходит и поздравляет с победой, это дает заряд энергии, конечно».