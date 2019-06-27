Зарыли в песок: Россия уничтожила Украину

Россия по-настоящему хлопнула дверью на Европейских играх, разгромив лидера группы Украину со счетом 5:1, уже не имея при этом шансов на выход в плей-офф. Причем для украинцев мы остаемся крайне неудобным соперником — они уже забыли, когда побеждали нас в последний раз. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию для вас провели Эльвира Ондар и Александр Седов.
Попыталась Украина отыграть хотя бы один мяч и создала несколько моментов, но тщетно. Финальный свисток фиксирует уверенную победу команды Михаила Лихачева.
ГОООООООООООЛ! Кирилл Романов поражает пустой угол украинских ворот и хоронит шансы наших соперников в этом матче. 5:1.
ГОООООООООООЛ! Снова громим Украину. Островский отпасовал Виктору Крышанову, тот перевел вперед Шишину, а Дмитрий, развернувшись, не оставил Сидоренко вообще никаких шансов. 4:1.
Фол на Николае Крышанове и сильный, но немного неточный удар пострадавшего со своей половины.
Пачев, а потом и Корнийчук стреляли по нашим воротам из убойных позиций, но защитники успели дважды сблокировать.
Издали поливают украинские футболисты и не слишком опасно. А времени у них остается все меньше.
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил ЛихачевРИА Новости
Ответочка от Ивана Островского, но Сидоренко вытаскивает непростой удар нашего голкипера.
ГОООООООЛ! Сидоренко по-настоящему разозлился. Ударом от своих ворот поразил цель, распечатав российские ворота. 3:1.
ГОООООООЛ! В затяжной и мучительной для соперника атаке опытнейший Федор Земсков все же затолкал мяч в сетку как всегда эмоционально отреагировавшего на действия защитников Виталия Сидоренко. 3:0.
Опасно! Земсков угодил в перекладину! А счет мог бы уже стать 3:0 в пользу сборной России.
Третий период стартовал! Папоротный сразу же решил нанести удар после розыгрыша мяча с центра поля — каков нахал! Мяч в итоге покинул пределы поля, но будет угловой.
Перерыв! Символ Игр лисенок Лесик развлекает зрителей, танцуя на поле с красавицами под украинскую песню «Ти ж мене підманула».
Островский отразил очередной удар Корнийчука. Зрители надрываются, крича «Россия! Россия!»
Ух, украинцы чуть не наказали Россию за небрежность! Островский вышел из ворот, и Корнийчук решил забросить мяч ему за шиворот, но немного не хватило точности.
Опасно! Виктор Крышанов поймал мяч в воздухе после отскока от песочного поля и пробил. Немного не попал в ворота.
Замена вратаря у сборной Украины: вместо Сидоренко выходит Андрей Неруш.
ГОООООЛ!!! Артур Папоротный делает счет 2:0 в пользу сборной России! Чересчур увлеклись украинцы атаками в желании поскорее отквитать гол и пропустиил сами.
Украинцы разозлились. Уже даже вратарь Сидоренко наносит удар! Было опасно, но все же немного выше ворот.
ГОООООЛ!!! Сборная России неожиданно открывает счет! Виктор Крышанов уложил мяч в ворота со штрафного удара. 1:0!
Федор Земсков пытался нанести очередной удар через себя, но ему грамотно помешали защитники сборной Украины. Правда, по правилам пляжного футбола препятствовать игроку при заходе на «бисиклету» нельзя, так что будет штрафной.
Вторая 12-минутка пошла! Россияне решили начать этот период агрессивнее, чем предыдущий, и Шишин сразу же нанес удар по воротам — мимо.
Так и завершился первый период. Ближе к концовке соперники напугали друг друга парой опасных выходов, но забить никто не сумел.
Сборная России по пляжному футболу играет на Европейских играхРИА Новости
Тем не менее на данный момент первым номером явно действуют украинцы. Правда, у них проблемы с реализацией: ударов много, в створ летит мало.
Ух ты! Неужто сборная России просыпается? «Бисиклета» теперь в нашем исполнении! Пробить через себя попробовал Кирилл Романов — мяч просвистел чуть выше перекладины.
Дмитрий Шишин пытался найти проникающим пасом Папоротного, однако тому не хватило миллисекунд, чтобы принять мяч и нанести удар! Эх, могло быть очень опасно...
Украина немного перевела дух и снова ринулась в атаку. Островский начеку. Сначала «жовто-блакитные» нанесли дальний удар — со своей половины поля, а затем последовала красивая попытка удара через себя. К счастью для россиян, мимо.
Сборная России потихоньку подступается к воротам соперников, но создать по-настоящему опасные моменты пока не получается. Только что Николай Крышанов пытался пробить с близкого расстояния, но подстроиться под мяч не удалось.
Фух, кое-как выдержали россияне стартовый натиск украинских футболистов. Забить тем так и не удалось, Островский — стена. Теперь сборная России в кои-то веки завладела мячом и аккуратно начинает атаку на своей половине поля. Помогает снова Островский, который невольно превратился сейчас в главного распасовщика команды.
Опасно! Неожиданно мяч полетел в створ российских ворот после красивого удара через себя, но голкипер был к этому готов. Очень много работы у Островского на первых минутах встречи.
«Жовто-блакитные» сразу завалили ворота россиян градом атак и ударов с самых разных дистанций. Островский только и делает, что успевает отбивать.
Матч начался! Стартовый состав России: вратарь — Островский, полевые — Папоротный, Земсков, Шишин и Шкарин.
Сборная России по пляжному футболуРИА Новости
Звучат гимны России и Украины!
В случае ничьей в основное время назначается дополнительный период до «золотого гола». Если выявить победителя так и не удается, то проходит серия пенальти.
Напомним правила: футболисты играют на поле 28 на 37 метров, заполненном пляжным песком. В каждой команде по четыре полевых игрока и один вратарь, при этом можно производить неограниченное количество замен. Матч длится три периода по 12 минут каждый. Перерыв между ними составляет всего три минуты.
Сборная России по пляжному футболуSportbox
Сборная России еще никогда не уступала Украине в официальных встречах — на счету четыре победы.
Состав сборной России выглядит так (только здесь не будет получившего травму Алексея Макарова):
Расклад в группе Б сейчас такой: Россия на последнем месте, а Украина — на первом. При этом отечественная команда уже лишилась даже теоретических шансов пробиться в плей-офф турнира. Остается только биться за честь.
Начало матча — в 15.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители пляжного футбола! Сборная России играет с командой Украины на Европейских играх в Минске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.