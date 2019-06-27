Зарыли в песок: Россия уничтожила Украину

Россия по-настоящему хлопнула дверью на Европейских играх, разгромив лидера группы Украину со счетом 5:1, уже не имея при этом шансов на выход в плей-офф. Причем для украинцев мы остаемся крайне неудобным соперником — они уже забыли, когда побеждали нас в последний раз. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию для вас провели Эльвира Ондар и Александр Седов.