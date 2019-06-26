«Стало хуже»: как новый лимит убьет российский футбол

В Российской премьер-лиге (РПЛ) принято решение об изменении формата лимита на легионеров. На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определились, что оптимальным вариантом будет переход на систему «8+17», согласно которой иностранцев в заявке клуба должно быть не больше восьми, однако их количество на поле теперь будет не ограничено. Нововведение вступит в силу с сезона-2020/21.

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Напомним, что в РПЛ с лета 2015 года действует лимит «6+5». Схема предполагает, что одновременно принимать участие в матче могут не более шести легионеров, но при этом их количество в заявке на сезон не ограничено.

Таким образом, лимит действительно потерпит существенные изменения. И с этим решением согласны не все.

Так, например, генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев уверен, что российские команды столкнутся с проблемой долгосрочных контрактов иностранных футболистов, которых, судя по всему, придется продавать перед наступлением нового формата.

«После принятия регламента сотрясать воздух уже поздно, но все-таки есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос — что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените», — приводит слова функционера ТАСС.

Так или иначе, он убежден, что новый формат отразится на развитии молодежных структур клубов.

Лимит «8+17» фактически означает, что на российских футболистов существенно повысится спрос, из-за чего их зарплата и трансферная стоимость будет увеличена.

«Что касается возможного роста спроса на российских игроков и раздувания их зарплат, правило спроса и предложения работает. Когда из-за лимита повышенный спрос на россиян, это не может не вести к росту зарплат, порой – неоправданных. Создаются условия, когда многие игроки теряют стимул для роста, начинают почивать на зарплатах, а не на лаврах, ведь лавров у них не так много», — добавил он.

Лимит всегда был предметом острых обсуждений в российском футболе, поскольку в большинстве ведущих лиг Европы все ограничения относительно иностранцев уже давно если не отменены, то сведены к минимуму. В России достаточно сторонников полной отмены лимита. Такое же мнение высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и национальной сборной Валерий Газзаев. Однако, по его словам, с принятием нового лимита на легионеров российский футбол сделал шаг в сторону его полной отмены.

«Я вообще против лимита. Считаю, что все футболисты должны находиться в равных условиях, тогда уровень конкуренции будет достаточно высоким и наши игроки будут расти в мастерстве. Искусственного ограничения не должно быть, все должны работать. Уровень растет, когда есть конкуренция»,

— уверен Газзаев.

В качестве примера депутат Госдумы привел пример триумфа ЦСКА и «Зенита» в Лиге Европы в 2005 и 2008 годах, когда основу чемпионских команд составляли российские футболисты, выросшие и развивавшиеся вне лимита. Идея такова, что здоровая конкуренция положительнее сказывается на прогрессе молодых игроков, чем создание для них парниковых условий.

«Будем считать, что сегодняшнее решение Российского футбольного союза — это этап отмены лимита», — подчеркнул он.

Новый лимит станет проблемой для тренеров, а особенно — для команд, которые играют на высоком уровне за счет легионеров. Известны случаи, когда иностранцы, выступающие в РПЛ уже долгое время, получали российское гражданство, чтобы не считаться легионерами. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что при новой схеме будет только хуже.

«Слово «лимит» мне уже не нравится. А так, хорошо или плохо — увидим. Стало хуже. Но теперь я хотя бы не смогу ошибиться и больше иностранцев не выпущу. Это единственный плюс»,

— цитирует специалиста «Чемпионат.com».

В Европе уже давно пришли к выводу, что ограничения для иностранцев несут пагубное влияние. Однако полностью отказаться от лимита решил мало кто, хотя и работает там все иначе. Легионерами считаются футболисты без паспорта Европейского союза. В Англии они не имеют права играть без рабочей визы, а в Испании, Италии, Франции и других первенствах действует лимит на количество таких игроков на одновременное нахождение на поле.

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что РФС встал на путь полной отмены лимита, поскольку осознает вред ограничений, а российские футболисты не должны получать преимуществ перед иностранцами за счет своего паспорта.

«Выработана самая удобная и лучшая схема, насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, может, на Украине или в Китае он еще есть. Дальше будем двигаться в направлении отмены.

Думаю, что конкуренция должна быть, и российский паспорт не должен давать приоритета ни в финансовом, ни в трансферном плане.

Этот лимит не повысит качества приезжающих иностранцев», — высказался Гинер.

Мнения относительного нового лимита ожидаемо разделились, однако можно сказать, что резко критических настроений в российском футболе по этому поводу нет. Большинство считает схему шагом вперед, поскольку отчасти были удовлетворены даже ратующие за полную отмену каких-либо ограничений. Однако пересуды, надо полагать, будут продолжаться до полной отмены лимита.

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