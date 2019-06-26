Вымогали деньги? Громкое признание адвоката Кокорина

Казалось бы, эпопея с вынесением окончательного приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву закончилась, и теперь игроки покинут СИЗО «Бутырка», где почти все время проходит в четырех стенах небольшой камеры, и отправятся отбывать финальную часть своего наказания в колонию вблизи Московской области, где в теории смогут посещать библиотеку, клуб, спортивные площадки и даже устроиться на работу.

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Но не тут-то было.

Несмотря на то, что последнее заседание по делу завершилось 13 июня, в следственный изолятор до сих пор не поступил апелляционный приговор. Соответственно, никто и не начинает его исполнять.

Когда именно футболистов этапируют из «Бутырки», где они находятся с октября 2018 года, до сих пор не известно, как и место их дальнейшего заключения.

В томительном ожидании информации по этим вопросам адвокаты подсудимых уже начали делиться своими прогнозами и пожеланиями.

В частности, защитник Мамаева Игорь Бушманов открыто выразил надежду на то, что его клиента отправят в одну колонию с Кокориным.

«Мне неизвестно о похожих случаях, но, думаю, что такая возможность имеется и воспользоваться ей будет целесообразно — тем более, сроки у всех четверых незначительны, — приводит слова юриста «СЭ».

— Внимание общественности к этому делу повышено, и одно дело, когда фокус на четырех местах лишения свободы, а другое — когда только на одном».

Бушманов подчеркнул, что этапированием всех четверых обвиняемых в одну колонию можно сэкономить бюджетные средства, выделенные на их транспортировку.

Также юрист заверил, что обязательно подаст кассационную жалобу на приговор Мамаеву в Верховный суд, чтобы тот проверил законность решения Мосгорсуда, приговорившего футболиста к 1 году и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Кассационную жалобу сразу подадим, когда будут заверенные копии судебных актов. Проект этого уже готов. Кассация рассматривается не быстро, будет идти параллельно с рассмотрением вопроса по условно-досрочному освобождению (УДО)», — приводит слова Бушманова «Чемпионат.com».

Адвокат твердо намерен подать ходатайство об УДО. Обычно для этого требуется отсидеть в колонии шесть месяцев, однако в ожидании приговора Мамаев и так провел в «Бутырке» уже почти девять, причем в более ограничивающих свободу условиях.

Недаром сутки в СИЗО официально засчитываются за полтора в колонии. Так что по закону полузащитник «Краснодара» действительно имеет право претендовать на УДО.

«Закон этого не запрещает, он требует, чтобы было отбыто не менее полугода наказания — у нас это есть, плюс в личном деле есть благодарности (Мамаев принял участие в организации первых в истории футбольных матчей в «Бутырке», за что удостоился похвалы от администрации. — «Газета.Ru»).

А все время, которое Павел находится в местах лишения свободы, он не зарекомендовал себя ничем отрицательным. Нужно будет пройти комиссию — весь вопрос в этом, а дальше суд, вся процедура занимает месяц-полтора»,

— рассказал Бушманов.

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова, отвечая на вопросы обеспокоенных поклонников футболиста в инстаграме, также подчеркнула, что добиться досрочного освобождения вполне реально.

«Есть ли возможность выйти раньше, чем в декабре? Закон этого не исключает, — написала юрист в своих сторис. — Мы также планируем подавать кассационную жалобу в Верховный суд».

Как и Бушманов, Стукалова сообщила, что не знает точной даты этапирования подсудимых в колонию, поскольку для того нужно дождаться поступления в СИЗО апелляционного приговора.

При этом юрист уже запланировала встречу с Кокориным в «Бутырке» 27 июня, а значит, переезд точно произойдет не в ближайшие дни.

Адвокат рассказала и о самочувствии своего клиента, отметив, что у него до сих пор болит нога. Напомним, на протяжении всего пребывания в СИЗО нападающий «Зенита» жалуется на недостаток медицинского ухода и отсутствие условий для реабилитации от разрыва связок колена, полученного им до попадания в «Бутырку», — еще в сезоне-2017/18.

«Как здоровье Саши? Плохо», — лаконично ответила специалист на один из вопросов фанатов.

Также Стукалова неожиданно заявила, что некие представители потерпевших (не уточняется — избитого водителя Виталия Соловчука или чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина) просили перевести им крупную сумму денег в обмен на смягчение наказания для футболистов.

«Дело Кокорина — мой адвокатский провал? Представители потерпевших гарантировали снизить наказание до трех лет лишения свободы с предполагаемых пяти при условии выплаты им огромных денежных средств, в чем им было категорически отказано. И чей это провал?» — риторически вопросила Стукалова.

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