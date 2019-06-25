В погоне за рекордом: Россия бьется за медали на Играх. LIVE

Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзовые медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров. Победу одержали румынские спортсмены Кэтэлин Кирилэ и Виктор Михалаки, серебро завоевали представители Украины Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок.
Сегодня также определятся первые победители Европейских игр в вольной борьбе в весовых категориях до 57, 74, 86 и 125 кг. Чемпион мира 2018 года Заур Угуев (до 57 кг) поборется за бронзовую медаль. Победитель того же первенства Заурбек Сидаков (до 74 кг), чемпион Европы 2017 года Даурен Куруглиев (до 86 кг) и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Анзор Хизриев (до 125 кг) постараются завоевать золотые награды.
Очень интересно будет посмотреть, как сборная России по пляжному футболу проведет сегодня свой матч в группе против итальянцев. Вчера россияне очень обидно проиграли испанцам в овертайме (4:5), хотя четырежды сравнивали счет.
Сборная России по пляжному футболуSportbox
Сегодня определятся обладатели двух комплектов наград в настольном теннисе — как в мужском, так и в женском одиночном разряде. Правда, россиян, к сожалению, там не будет, — они вылетели на ранней стадии.
Также в этот соревновательный день станут известны призеры Европейских игр по стрельбе с расстояния 50 метров — 1) из малокалиберного пистолета (женщины), 2) из малокалиберной винтовки из трех положений (мужчины), 3) в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета (мужчины).
Российский стрелок Сергей КаменскийРИА Новости
Сегодня вечером на стадионе «Динамо» сборная России по легкой атлетике будет пробиваться в финальную часть командного турнира.
За медали в соревнованиях по стрельбе из классического лука поборются россиянки Инна Степанова и Анна Балсунова, а по стрельбе из блочного — Наталья Авдеева.
Первыми в борьбу за медали вступят мужчины-байдарочники на дистанции 1000 м. Цвета России будет защищать Максим Спесивцев.
Затем в гребле на каноэ (1000 м) сразится россиянин Кирилл Шамшурин, в женской байдарке-двойке (500 м) — Кира Степанова и Анастасия Панченко, в мужской байдарке-двойке (1000 м) — Владислав Литовка и Роман Аношкин, а в мужском каноэ-двойке (1000 м) — Шамшурин и Илья Первухин. Везде будет идти борьба за золото.
Самое большое количество медалей будет на кону в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ — аж пять комплектов.
Сегодня будут разыграны сразу 16 комплектов наград. Борьба за медали пойдет в таких видах, как вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, стрельба из лука и стрельба пулевая.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция 6-го соревновательного дня Европейских игр в Минске.
Европейские игрыРИА Новости