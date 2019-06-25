В погоне за рекордом: Россия бьется за медали на Играх. LIVE

Первыми в борьбу за медали вступят мужчины-байдарочники на дистанции 1000 м. Цвета России будет защищать Максим Спесивцев.

Затем в гребле на каноэ (1000 м) сразится россиянин Кирилл Шамшурин, в женской байдарке-двойке (500 м) — Кира Степанова и Анастасия Панченко, в мужской байдарке-двойке (1000 м) — Владислав Литовка и Роман Аношкин, а в мужском каноэ-двойке (1000 м) — Шамшурин и Илья Первухин. Везде будет идти борьба за золото.