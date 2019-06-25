Подавление Грузии: россиянин бьется за золото. LIVE

Грузинский вольник уверенно побеждает местного бойца Нурикова, чем расстраивает зал, а вот украинец Михайлов пока уступает Гаджиеву.
На ковре появляются Азамат Нуриков (Белоруссия) и Автадил Кентчадзе (Грузия), а также Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан) и Василий Михайлов (Украина). Они сражаются за бронзовые медали веса до 74 кг.
Мичич откровенно начал форсировать встречу, бросаясь в атаку, но заработал лишь одно очко. Амирасланов одерживает победу со счетом 9:1 и становится золотым призером Игр!
Не удается никак закончить поединок Амирсланову, а вот у Мичича совсем ничего не получается.
Ух! Прекрасный бросок через бедро от азербайджанца. Это два очка.
Впереди первый финал сегодняшнего вечера — Стефан Мичич (Сербия) против Махира Амирасланова (Азербайджан).
Заур Угуев и Сулейман Атли — бронзовые призеры Европейских игр! Поздравляем!
Потрясающий контроль спины лежа от Заура! Вроде неплохо защищается болгарин, но регулярно отдает ноги россиянину.
Вангелову делают предупреждение за то, что схватил соперника за лицо. Это запрещено правилам, тренер Угуева возмущается.
Не бросаются спортсмены сломя голову на соперника. Угуев уверенно ведет по очкам.
Смотрим и болеем за Угуева!
Атли и Маркович, а также Вангелов и Угуев будут сражаться за бронзовые медали. Да, в вольной борьбе за третьи места проводят несколько поединков.
Есть! Тяжелейшая победа Братчиковой над украинкой Аллой Черкасовой. Она выходит в финал, где встретится с представительницей Латвии Анастасией Григорьевой.
Сейчас сражаются девушки до 68 кг в борьбе за финал. Среди них — россиянка Анастасия Братчикова.
Следующими сразятся вольники до 57 кг — Сулейман Атли (Турция) и Тарас Маркович (Украина), а также Георги Вангелов (Болгария) и Заур Угуев (Россия).
Садулаев и Гаджиев выходят в финал!
Гаджиев тем временем доминирует над Мчедлдзе. Провел звезда азербайджанской вольной борьбы несколько крутых приемов и взял семь очков, у украинца — ноль.
Зрители в Белоруссии поддерживают россиянина Садулаева криками «Россия! Россия!». Он, кстати, разрывает местного спортсмена Хуштина — уже 5:0.
Хуштин и Садулаев, а также Мчедлидзе и Гаджиев появляются на ковре. Поединки проходят одновременно.
В поединках у женщин, которые сегодня затесались в расписание, украинка Юлия Хавалджи переборола россиянку Стальвиру Оршуш (Россия) в напряженной схватке. В финале она встретится с Софией Маттссон из Швеции.
Следующими пройдут полуфинальные встречи мужчин до 97 кг — Александр Хуштин (Белоруссия) против Абдулрашида Садулаева (Россия) и Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) против Мурази Мчедлидзе (Украина).
Таким образом, в финале встретятся Хинчегашвили и Алиев, а Чакаев и Оганесян сразятся за третье место.
И Оганесян не смог сломить более опытного Алиева. На последней секунде схватки пытался провести перевод, но не сумел.
Охххх... Грузин в поединке с Чакаевым почти разом взял четыре очка и неожиданно вышел вперед. 6:1 — это уже почти победа, к сожалению.
С завидным преимуществом россиянина и украинца проходят полуфинала. Не исключено, что именно они встретятся в финале.
В параллельном поединке встречаются Гор Оганесян (Украина) и Гаджи Алиев (Азербайджан).
Первыми на ковер выйдут полуфиналисты веса до 65 кг — Владимир Хинчегашвили (Грузия) против Ахмеда Чакаева (Россия).
Здравствуйте, уважаемые любители вольной борьбы. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка российского борца Завура Угуева, который сразится за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг, а также поединка за золото в весе до 125 кг между россиянином Анзором Хизриевым и грузинским борцом Гиви Матчарашвили.