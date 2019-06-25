Подавление Грузии: россиянин бьется за золото. LIVE

Онлайн-трансляция вольной борьбы на Европейских играх в Минске

На Европейских играх в Минске проходят призовые поединки по вольной борьбе. Российский борец Анзор Хизриев встретится с грузином Гиви Матчарашвили в финале. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев.
Трансляция
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19:20

Грузинский вольник уверенно побеждает местного бойца Нурикова, чем расстраивает зал, а вот украинец Михайлов пока уступает Гаджиеву.

19:15

На ковре появляются Азамат Нуриков (Белоруссия) и Автадил Кентчадзе (Грузия), а также Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан) и Василий Михайлов (Украина). Они сражаются за бронзовые медали веса до 74 кг.

19:10

Мичич откровенно начал форсировать встречу, бросаясь в атаку, но заработал лишь одно очко. Амирасланов одерживает победу со счетом 9:1 и становится золотым призером Игр!

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19:08

Не удается никак закончить поединок Амирсланову, а вот у Мичича совсем ничего не получается.

19:05

Ух! Прекрасный бросок через бедро от азербайджанца. Это два очка.

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19:02

Впереди первый финал сегодняшнего вечера — Стефан Мичич (Сербия) против Махира Амирасланова (Азербайджан).

19:00

Заур Угуев и Сулейман Атли — бронзовые призеры Европейских игр! Поздравляем!

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18:57

Потрясающий контроль спины лежа от Заура! Вроде неплохо защищается болгарин, но регулярно отдает ноги россиянину.

18:55

Вангелову делают предупреждение за то, что схватил соперника за лицо. Это запрещено правилам, тренер Угуева возмущается.

18:54

Не бросаются спортсмены сломя голову на соперника. Угуев уверенно ведет по очкам.

18:50

Смотрим и болеем за Угуева!

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18:47

Атли и Маркович, а также Вангелов и Угуев будут сражаться за бронзовые медали. Да, в вольной борьбе за третьи места проводят несколько поединков.

18:42

Есть! Тяжелейшая победа Братчиковой над украинкой Аллой Черкасовой. Она выходит в финал, где встретится с представительницей Латвии Анастасией Григорьевой.

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18:40

Сейчас сражаются девушки до 68 кг в борьбе за финал. Среди них — россиянка Анастасия Братчикова.

18:35

Следующими сразятся вольники до 57 кг — Сулейман Атли (Турция) и Тарас Маркович (Украина), а также Георги Вангелов (Болгария) и Заур Угуев (Россия).

18:32

Садулаев и Гаджиев выходят в финал!

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18:30

Гаджиев тем временем доминирует над Мчедлдзе. Провел звезда азербайджанской вольной борьбы несколько крутых приемов и взял семь очков, у украинца — ноль.

18:27

Зрители в Белоруссии поддерживают россиянина Садулаева криками «Россия! Россия!». Он, кстати, разрывает местного спортсмена Хуштина — уже 5:0.

18:25

Хуштин и Садулаев, а также Мчедлидзе и Гаджиев появляются на ковре. Поединки проходят одновременно.

18:20

В поединках у женщин, которые сегодня затесались в расписание, украинка Юлия Хавалджи переборола россиянку Стальвиру Оршуш (Россия) в напряженной схватке. В финале она встретится с Софией Маттссон из Швеции.

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18:15

Следующими пройдут полуфинальные встречи мужчин до 97 кг — Александр Хуштин (Белоруссия) против Абдулрашида Садулаева (Россия) и Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) против Мурази Мчедлидзе (Украина).

18:10

Таким образом, в финале встретятся Хинчегашвили и Алиев, а Чакаев и Оганесян сразятся за третье место.

18:09

И Оганесян не смог сломить более опытного Алиева. На последней секунде схватки пытался провести перевод, но не сумел.

18:07

Охххх... Грузин в поединке с Чакаевым почти разом взял четыре очка и неожиданно вышел вперед. 6:1 — это уже почти победа, к сожалению.

18:05

С завидным преимуществом россиянина и украинца проходят полуфинала. Не исключено, что именно они встретятся в финале.

18:02

В параллельном поединке встречаются Гор Оганесян (Украина) и Гаджи Алиев (Азербайджан).

18:01

Первыми на ковер выйдут полуфиналисты веса до 65 кг — Владимир Хинчегашвили (Грузия) против Ахмеда Чакаева (Россия).

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители вольной борьбы. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка российского борца Завура Угуева, который сразится за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг, а также поединка за золото в весе до 125 кг между россиянином Анзором Хизриевым и грузинским борцом Гиви Матчарашвили.