Погубил молодоженов: пьяный футболист устроил смертельное ДТП

Трагический случай произошел 23 июня в мексиканском городе Сапопан. На одной из трасс произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей. Отмечается, что во время движения водитель одного автомобиля потерял управление и врезался в другую машину, в которой находилась молодая пара людей, скончавшихся до приезда бригады врачей. По информации испанской газеты Mundo Deportivo,

виновником ДТП оказался нападающий «Севильи» Хоао Малек.

Video del momento del accidente que ocasionу el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.

Жизни футболиста ничего не угрожает. Однако у 20-летнего форварда могут возникнуть проблемы с законом. Отмечается, что Малек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия местная полиция возбудила дело и начала расследование.

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С комментарием выступил мэр города Пабло Лемос, осудивший поведение футболиста, позволившего себе управлять автомобиль выпившим. По словам главы Сапопана, Малек должен быть наказан «по всей строгости буквы закона Мексики».

«Предполагаемый виновник происшествия, профессиональный футболист, доставленный госпиталь Сапопана, был обследован врачами клиники, а также допрошен сотрудниками полиции города. На данный момент он находится под стражей в местной прокуратуре, где он даст показания о произошедшем инциденте. Считаю, что правоохранительные органы обязаны применить всю строгость закона, чтобы наказать футболиста за его безответственность, которая привела к гибели двух невинных людей», — написал Лемос в своем твиттере.

El presunto causante, un jugador de fъtbol profesional, fue llevado a la Cruz Verde Las Бguilas por paramйdicos y custodiado por elementos de la Policнa de Zapopan. Despuйs de ser atendido, fue entregado al Ministerio Pъblico para que responda por lo sucedido. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) 23 июня 2019 г.

Сообщается, что погибшие являлись молодоженами: в ближайший уикенд пара должна была сыграть свадьбу.

Хоао Малек является воспитанником мексиканского «Депортиво Гвадалахары», после чего прошел просмотр в «Сантос Лагуне» из Торреона, а затем португальском «Порту», где провел сезон-2017/18 на правах аренды. Позднее 20-летнего форварда арендовала «Севилья», однако за основную команду он заявлен не был. Прошедший сезон он провел, выступая за резерв красно-белых. Испанские СМИ характеризуют Малека как талантливого центрального нападающего, имеющего хороший удар с левой ноги. При этом в сборную Мексики он ни разу не вызывался, лишь однажды выступив за молодежную национальную команду (до 18 лет).

Случай с Малеком является далеко не единичным в мировом футболе. Ранее в автокатастрофу попал еще один игрок, имевший опыт выступления за «Севилью», а также бывший полузащитник мадридского «Атлетико» и «Реала», лондонского «Арсенала» и португальской «Бенфики» Хосе Антонио Рейес.

1 июня 35-летний футболист, в январе 2019 года подписавший контракт с испанской «Эстремадурой», скончался на месте.

По данным Mundo Deportivo, вероятной причиной трагедии мог стать прокол колеса. Как указано в отчете гражданской гвардии Испании, автомобиль в момент аварии двигался со скоростью 237 километров в час, после чего сидевший за рулем Рейес не справился с управлением, и автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. В машине вместе с футболистом находился его 23-летний кузен Хуан Мануэль Кальдерон.

Пассажиру удалось выжить, однако врачи диагностировали ему ожоги 60% тела, которые он получил, пытаясь вытащить из автомобиля своего родственника.

«Я смотрел в окно. Мы ехали очень быстро. Я не помню, что сделал Хосе. Машина летела», — прокомментировал происшествие пострадавший.

Гибель Рейеса спровоцировала громкую реакцию со стороны многих звездных футболистов мира, знакомых с испанцем. Так, со словами соболезнования выступил капитан «Реала» Серхио Рамос.

«Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат», — написал Рамос в твиттере.

Еще один бывший коллега Рейеса, экс-защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа оказался шокирован смертью своего товарища.

«Черт, какой удар. Мои самые искренние соболезнования семье, друзьям и родственникам. Мне очень жаль. Покойся с миром», — сказал он.

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