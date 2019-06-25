Поражение от Украины: россиянин опозорился на всю страну. LIVE

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Российский боксер выбыл из борьбы за медали на Европейских играх в Минске

Российские боксеры сражаются в четвертьфинале турнира на Европейских играх в Минске. Глеб Бакши проиграл украинцу Александру Хижняку в категории до 75 кг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
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20:25

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. За событиями соревновательного дня Европейских игр можете наблюдать здесь:

20:24

В полуфинале он встретится с победителем противостояния Адам Хамори (Венгрия) — Тони Филипи (Хорватия).

20:23

Единогласным решением судей победа отдается Муслиму Гаджимагомедову!

20:22

И все. Завершается третий бой и поединок соответственно.

20:21

Входит в клинч Гаджимагомедов. Вынужден рефери вмешаться в бой.

20:21

Но нет, даже не нокдаун. Просто оступился Азиз. Продолжается бой.

20:20

Упал итальянец после бокового от Муслима.

20:18

Завершен второй раунд. Оказывают медицинскую помощь Мухоиидину.

20:17

По ходу первых двух раундов активнее выглядит россиянин. Уже рассек губу итальянцу Муслим, но рефери требует продолжать поединок.

20:16

Его соперником выступает итальянец Азиз Мухоиидин.

20:11

Между тем за выход в полуфинал претендует российский боксер Муслим Гаджимагомедов.

20:10

Таким образом, он поспорит за финал с украинским боксером Александром Хижняком.

20:09

А словак Чемез тем временем со счетом 4-1 одолел Куадрадо и вышел в полуфинал.

20:05

Также в параллельном поединке, где сразились турок Серхат Гулер и ирландец Майкл Невин, победу раздельным решением судей одержал представитель Великобритании.

19:57

На ринг вышли испанец Мигел Куадрадо против Андрея Чемеза.

19:54

Со счетом 4-1 побеждает украинец. В параллельном четвертьфинальном поединке в свою очередь итальянец Сальваторе Каваллеро одолел Адама Чартои из Швеции.

19:51

Таким образом, российский боксер выбывает из борьбы за награды, а Хижняк гарантирует себе как минимум бронзу.

19:50

Неприятно, но что поделаешь... Хижняк, пожалуй, выглядел активнее.

19:50

РАЗДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ ПОБЕДА УХОДИТ ХИЖНЯКУ!

19:49

Звучит гонг, сигнализирующий об окончании третьего раунда и соответственно боя.

19:48

Видно, что устал Бакши. Рефери в свою очередь отмечает, что Хижняк переходит грань в правилах боксирования и предупреждает о возможных штрафных санкциях.

19:47

Рефери выносит замечание Бакши за низко опущенную голову. Продолжает Глеб ходить по рингу.

19:46

Пошла третья трехминутка.

19:45

Вновь опирается на ногу Бакши, отмечая у рефери, что украинец нарушил правила. Завершен второй раунд.

19:44

Пропустил один боковой Бакши, но остальные два удара Хижняка прошли мимо цели.

19:44

Легкий джеб в исполнении Бакши, а затем добивание боковым.

19:43

Серию боковых ударов наносит Хижняк, прижав Бакши к канатам.

19:42

Неплохо начал второй раунд Бакши, дважды попав по печени украинцу.

19:41

Завершился первый раунд и остался он, пожалуй, за Хижняком.

19:40

Едва в нокдаун не упал Бакши. Неприятный удар пропустил россиянин.

19:38

Активнее работает с первых минут украинец, заставляя Бакши обороняться. Пока удары Хижняка приходят в основном по корпусу россиянину.

19:38

Начался бой!

19:37

Выходят боксеры на ринг.

19:36

Рассудит сегодняшнюю встречу итальянский рефери Карло Франки.

19:30

В 1/16 финала Бакши одолел киприота Антреаса Коккиноса, а в 1/8 финала — Милоша Бартла из Чехии. Украинец Хижняк в свою очередь по пути в четвертьфинал одержал победы над представителем Финляндии Мухаммадом Абдиларасуном и армянином Арманом Дарчиняном.

19:25

Начало боя запланировано на 19:30 мск.

19:20

В четвертьфинале соревнований россиянин Глеб Бакши боксирует с украинцем Александром Хижняком в категории до 75 кг.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по боксу на Европейских играх в Минске.