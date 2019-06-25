Поражение от Украины: россиянин опозорился на всю страну. LIVE

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. За событиями соревновательного дня Европейских игр можете наблюдать здесь:
В полуфинале он встретится с победителем противостояния Адам Хамори (Венгрия) — Тони Филипи (Хорватия).
Единогласным решением судей победа отдается Муслиму Гаджимагомедову!
И все. Завершается третий бой и поединок соответственно.
Входит в клинч Гаджимагомедов. Вынужден рефери вмешаться в бой.
Но нет, даже не нокдаун. Просто оступился Азиз. Продолжается бой.
Упал итальянец после бокового от Муслима.
Завершен второй раунд. Оказывают медицинскую помощь Мухоиидину.
По ходу первых двух раундов активнее выглядит россиянин. Уже рассек губу итальянцу Муслим, но рефери требует продолжать поединок.
Его соперником выступает итальянец Азиз Мухоиидин.
Между тем за выход в полуфинал претендует российский боксер Муслим Гаджимагомедов.
Таким образом, он поспорит за финал с украинским боксером Александром Хижняком.
А словак Чемез тем временем со счетом 4-1 одолел Куадрадо и вышел в полуфинал.
Также в параллельном поединке, где сразились турок Серхат Гулер и ирландец Майкл Невин, победу раздельным решением судей одержал представитель Великобритании.
На ринг вышли испанец Мигел Куадрадо против Андрея Чемеза.
Со счетом 4-1 побеждает украинец. В параллельном четвертьфинальном поединке в свою очередь итальянец Сальваторе Каваллеро одолел Адама Чартои из Швеции.
Таким образом, российский боксер выбывает из борьбы за награды, а Хижняк гарантирует себе как минимум бронзу.
Неприятно, но что поделаешь... Хижняк, пожалуй, выглядел активнее.
РАЗДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ ПОБЕДА УХОДИТ ХИЖНЯКУ!
Звучит гонг, сигнализирующий об окончании третьего раунда и соответственно боя.
Видно, что устал Бакши. Рефери в свою очередь отмечает, что Хижняк переходит грань в правилах боксирования и предупреждает о возможных штрафных санкциях.
Рефери выносит замечание Бакши за низко опущенную голову. Продолжает Глеб ходить по рингу.
Пошла третья трехминутка.
Вновь опирается на ногу Бакши, отмечая у рефери, что украинец нарушил правила. Завершен второй раунд.
Пропустил один боковой Бакши, но остальные два удара Хижняка прошли мимо цели.
Легкий джеб в исполнении Бакши, а затем добивание боковым.
Серию боковых ударов наносит Хижняк, прижав Бакши к канатам.
Неплохо начал второй раунд Бакши, дважды попав по печени украинцу.
Завершился первый раунд и остался он, пожалуй, за Хижняком.
Едва в нокдаун не упал Бакши. Неприятный удар пропустил россиянин.
Активнее работает с первых минут украинец, заставляя Бакши обороняться. Пока удары Хижняка приходят в основном по корпусу россиянину.
Начался бой!
Выходят боксеры на ринг.
Рассудит сегодняшнюю встречу итальянский рефери Карло Франки.
В 1/16 финала Бакши одолел киприота Антреаса Коккиноса, а в 1/8 финала — Милоша Бартла из Чехии. Украинец Хижняк в свою очередь по пути в четвертьфинал одержал победы над представителем Финляндии Мухаммадом Абдиларасуном и армянином Арманом Дарчиняном.
Начало боя запланировано на 19:30 мск.
В четвертьфинале соревнований россиянин Глеб Бакши боксирует с украинцем Александром Хижняком в категории до 75 кг.
Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по боксу на Европейских играх в Минске.