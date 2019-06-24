Обиженные Россией: украинцы поддержали акцию Грузии

Антироссийские акции на фоне политического конфликта, произошедшего в Грузии, продолжают затрагивать мировой футбол. В ответ на выступление грузинских футболистов с лозунгами против России вышли футболисты украинского клуба «Ворскла». Команда вместе с защитником Андро Гиоргадзе из Грузии сфотографировались с плакатом, на котором фигурирует надпись:

«20% моей страны оккупированы Россией».

Помимо некоторых игроков команды участие в демарше приняли и представители тренерского штаба «Ворсклы».

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Акция была направлена в поддержку грузинских футболистов, представляющих тбилисский «Локомотив», кутаисское «Торпедо» и «Рустави» из одноименного города. На один из матчей игроки вышли в футболках с антироссийскими провокационными лозунгами. Поводом для этого послужил инцидент, датируемый 20 июня, когда на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Депутаты, представлявшие оппозицию страны, спровоцировали массовые акции с целью выдворения российских чиновников из Грузии.

Столкновения побудили выступить и президента России Владимира Путина, в итоге подписавшего 21 июня указ на запрет авиаперевозок россиян в Грузию, начиная с 8 июля.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данную акцию внимания не обратили, посчитав, что повода для наказания грузинских футболистов нет. В частности, в ведомстве подчеркнули, что произошедшее находится исключительно в компетенции Федерации футбола Грузии.

«Мы должны учитывать, что данные события произошли во внутреннем соревновании. Таким образом, любые дисциплинарные меры в отношении инцидента подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», — говорится в сообщении.

В грузинской федерации, к слову, сообщили, что никаких санкций в отношении своих футболистов не последует.

«Ни одна из команд, участвующих в национальном чемпионате, не столкнется с санкциями. Мы не получали никаких заявлений из УЕФА или ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которую провели грузинские клубы на прошлой неделе, полностью поддерживается нами», — заявил генеральный секретарь Грузинской футбольной федерации (ГФФ) Давид Муджири.

Никак не отреагировали на антироссийскую акцию и в Международной федерации футбола (ФИФА), подчеркнув, что руководство организации якобы не проинформировано об инциденте.

«ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа», — приводит сообщение пресс-службы ФИФА агентство ТАСС.

Что касается «Ворсклы», то в клубе данную акцию официально не комментируют.

По итогам прошедшего сезона команда из Полтавы заняла скромное седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав всего лишь 21 балл в 22 матчах. Скудные результаты «Ворсклы» не позволили клубу пробиться в зону плей-офф в борьбе за еврокубки, из-за чего полтавский клуб, возглавляемый Виталием Косовским, был вынужден продолжить борьбу за сохранение прописки в Украинской премьер-лиге (УПЛ). В частности, «ворскляне» по ходу первенства потерпели разгромные поражения в матчах против донецкого «Шатхера» (1:4), луганской «Зари» (0:3), а также львовских «Карпат», которым подопечные Косовского дважды уступили с одинаковым счетом 0:4.

В итоге в своей группе плей-офф бело-зеленые сумели добиться минимального преимущества над «Десной» и закрепиться на первой строчке, потерпев в десяти матчах три поражения, четырежды сыграв вничью, а также одержав три победы.

За всю свою историю «Ворскла» лишь дважды становилась бронзовым призером первенства Украины, а также выиграла Кубок СССР в далеком 1956 году и Кубок своей страны в 2009 году. Вероятно, отсутствие успехов на национальном уровне негативно сказывается на состоянии всего коллектива из Полтавы, о котором в Европе до данного инцидента никто не слышал.

В еврокубках бело-зеленые успехов не достигали, лишь дважды пробившись в групповой раунд Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира континента, ни разу пробившись в плей-офф соревнований.

Так, в сезоне-2011/12 «Ворскла» заняла последнее место в турнирной таблице группы B, уступив бельгийскому «Стандарду», немецкому «Ганноверу» и датскому «Копенгагену». В прошедшем сезоне полтавчане добились на данный момент наивысшего в своей истории результата на международной арене: третье место в группе Е Лиги Европы, не сумев выйти в раунд плей-офф и пропустив вперед себя лондонский «Арсенал» и лиссабонский «Спортинг».

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