«Вышвырнуть из страны»: в России возмущены грузинскими игроками

Конфликт в Грузии, разгоревшийся на фоне массовых протестов в стране, проник и в спорт. Футболисты тбилисского «Локомотива», кутаисского «Торпедо» и клуба «Рустави» вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами. На футболках спортсменов были напечатаны надписи, на которых говорилось, что Россия «оккупировала 20% Грузии» (речь идет о территориях Южной Осетии и Абхазии, независимость которых Россия признала в 2008 году. – «Газета.Ru»). Болельщики «Динамо» из Батуми и вовсе оскорбили российский флаг, вывесив на трибуне полотно с изображением свиньи, окрашенной в цвета триколора.

Таким образом команды поддержали требующих отставки грузинского правительства граждан, заявив об «агрессии России».

Реклама

Напомним, что поводом к беспорядкам в Грузии стал инцидент, произошедший 20 июня на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), во время которого депутат Госдумы Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии. Заседание пришлось прервать из-за негодования оппозиционеров Грузии, после чего в стране хлынули акции протеста оппозиционеров, потребовавших российских делегатов покинуть страну.

В результате волнений пострадали сотни человек, а президент России Владимир Путин своим указом временно запретил авиаперевозки российских граждан в Грузию.

Возвращаясь к скандалу в спорте, акция футболистов вызвала крайне негативную реакцию в России, где потребовали у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) немедленно отреагировать на произошедшее и наказать участников демарша, чтобы в дальнейшем предотвратить возможные конфликты. Однако в организации дали неоднозначный комментарий, фактически отказавшись вмешиваться в ситуацию.

«Мы должны учитывать, что данные события произошли во внутреннем соревновании. Таким образом, любые дисциплинарные меры в отношении инцидента подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации»,

— заявили в ассоциации.

Ситуация отягчается еще и тем, что в составе «Торпедо» в акции приняли участие два российских футболиста — Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе. В Госдуме назвали все происходящее спланированной «политической махинацией», в которую «втянули спорт». Однако член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что российские футболисты, которые оказались в центре скандала, должны быть прощены.

«Их надо понять и простить. Потому что, играя в Грузии и получая зарплату от грузинских владельцев, практически невозможно выражать свою позицию по этому вопросу. Поэтому я бы не реагировал на наших ребят так жестко»,

— приводит слова Свищева ТАСС.

26-летний Кавтарадзе является воспитанником московского «Локомотива», а также успел поиграть в России за «Тюмень», тверскую «Волгу», «Дружбу» из Майкопа и «Росич». С 2017-го он выступает в Грузии. 19-летний Небиеридзе получил футбольное образование в московском «Строгино», а присоединился к «Торпедо» из Кутаиси этой зимой.

Оба они вышли в майках с надписью: «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией».

Правозащитник Павел Пятницкий заявил, что Кавтарадзе и Небиеридзе следует лишить российского гражданства.

«Нужно вводить норму соответствующую в законодательство и предусмотреть лишение гражданства. Для таких и подобных им. Забрали паспорт и вышвырнули за пределы страны. Церемониться и играть в демократию хватит»,

— написал он в своем «твиттере».

Однако не все поддерживают эту позицию. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что продемонстрировавшие антироссийскую символику игроки вряд ли в будущем будут выступать за клубы из России. Он также считает, что проблема вызвана воспитанием функционеров Федерации футбола Грузии, которые якобы считают Россию вражеской страной.

«Я видел на конгрессах ФИФА, УЕФА, что если раньше мы с грузинскими коллегами в обнимку кутили даже иногда, то сейчас они демонстративно стирают взаимоотношения какие бы то ни было. Вели себя заносчиво и вызывающе. Это уже воспитанники нынешнего поколения. Постепенно они превратились в зрелых людей, а воспитанная к России ненависть осталась»,

— цитирует функционера «Говорит Москва».

Ахрик Цвейба, бывший футболист сборных СССР и России, защищавший в свое время цвета грузинских клубов, резко раскритиковал произошедшее на матчах чемпионата Грузии. По его мнению, игроки не должны потакать запросам общества и демонстрировать свою позицию на поле.

«Я считаю подобное неприемлемым. Отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт. Для игроков футбольное поле — святое место, где они, в первую очередь, должны показывать свое мастерство, получать удовольствие от своей игры. А политику надо оставить политикам.

Это не значит, что у человека не может быть своего мнения. За пределами поля — пожалуйста, высказывай, что хочешь, хоть на голове стой. Но не надо, повторюсь, замешивать сюда футбол», — сказал Цвейба в интервью «Советскому спорту».

Какое-либо наказание для затеявших акцию с участием футболистов последует вряд ли, поскольку УЕФА отказался вмешиваться в ситуацию, хотя в уставе ассоциации и говорится, что футбол не должен быть местом проявления своих политических взглядов.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».