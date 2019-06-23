«Мы оккупированы»: антироссийский демарш футболистов в Грузии

Антироссийскую акцию устроили игроки сразу трех футбольных клубов в Грузии. Как сообщает РИА «Новости», футбольные майки с лозунгами против «агрессии России» надели футболисты тбилисского «Локомотива», кутаисского «Торпедо» и клуба «Рустави».

«Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией», — гласят надписи на футболках.

Футболисты «Локомотива» и «Рустави» надели белые футболки и сыграли друг с другом вничью со счетом 1:1. Кроме надписи, на майках изображен силуэт Грузии с выделенными красным цветом Абхазией и Южной Осетией.

Реклама

Игроки «Торпедо» надели черные майки и со счетом 7:0 обыграли «Сиони» из Болниси. На форме также изображен силуэт Грузии на карте с грузинским флагом. Матчи состоялись в рамках 19-го тура национального чемпионата страны.

При этом среди футболистов, надевших такие майки, были два игрока из России. Один из них — российский полузащитник грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе, 8-й номер кутаисского «Торпедо». Второй — россиянин Вахтанг Небиеридзе, родившийся в Москве. Он, надев майку, всю игру сидел на скамейке запасных.

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев возмутился демаршем грузинских футболистов.

«Международная федерация футбола (ФИФА — «Газета.Ru») обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр», — написал он в своем твиттере.

Впоследствии в разговоре с журналистом Sport24 российский парламентарий добавил, что «появление в официальном футбольном матче с политическими лозунгами является грубым нарушением».

По мнению Лебедева, футболисты должны понести наказание, а к клубу и стадиону должны быть применены санкции УЕФА.

«Какое наказание? Предложить наказание можно любое, от денежного штрафа до пожизненной дисквалификации. Пусть это решает УЕФА в рамках своих полномочий», — добавил депутат. Он также подчеркнул, что политическая реклама и лозунги в футболе находятся под запретом.

Как сообщает ФАН, за использование политических лозунгов в любой форме международная организация ФИФА может отстранить спортсмена от участия в соревнованиях на два матча, а также оштрафовать его на сумму более $5 тыс. Летом 2018 года игроки сборной Швейцарии

Джердан Шакири и Гранит Джака были оштрафованы за демонстрацию политических взглядов во время матча группового этапа ЧМ с командой Сербии — они показывали болельщикам жест, символизирующий албанского двуглавого орла.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против эскалации массовых протестов в Тбилиси, поскольку по ее мнению, беспорядки лежат в сфере российских интересов. Соответствующее обращение политик опубликовала в своем фейсбуке.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — подчеркнула Зурабишвили.

Митинг и столкновения с полицией начались в грузинской столице из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Как президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Гаврилов в начале заседания занял кресло спикера грузинского парламента.

По словам самого парламентария, он занял место в президиуме «по сложившейся традиции» и по предложению грузинской стороны — он выступал в кресле главы правительства в других странах. Кроме того, Гаврилов выступил с речью на русском языке.

Прозападные депутаты Грузии от партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», возмущенные «осквернением», потребовали от российской делегации покинуть парламент. После этого представители оппозиции назвали россиян «оккупантами» и сами покинули зал заседаний.

На площади у парламента началась многотысячная антироссийская акция протеста. Кроме того, представители оппозиции вместе с митингующими требовали отставки грузинского правительства.

Вскоре толпа ворвалась в здание парламента. Депутата Гаврилова протестующие облили водой и потребовали «убираться прочь из страны». Россияне под охраной отправились в отель, желая избежать дальнейшей эскалации, и вскоре вылетели в Москву.

Вскоре после этого российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреaгировaлa нa решения российских влaстей о зaпрете прямого aвиaсообщения между стрaнaми. В интервью телекaнaлу Euronews онa зaявилa, что российские туристы должны иметь возможность продолжaть приезжaть в Грузию, тaк кaк любят эту стрaну, сообщает НСН.

«Если что-то и должны туристы из России, тaк это чувствовaть не то что безопaсность, a что их встречaют кaк сaмых дорогих гостей, что они приехaли отдыхaть, a не читaть кaждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, кaк порекомендовaло Министерство туризмa Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», — ответила грузинскому президенту представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Тбилиси считает, что Россия оккупировала «грузинские» Абхазию и Южную Осетию. В 2008 году Россия признала независимость этих республик после нападения грузинских войск на Цхинвал и российских миротворцев.