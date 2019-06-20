«Предложил Путину шаурму»: кого осудил Дзюба на «Прямой линии»

20 июня состоялась 17-я «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответил на вопросы, касающиеся разных сфер жизни общества.

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Некоторые из них относились и к спорту, а до начала прямого эфира в телевизионную студию были приглашены известные футболисты — капитан сборной России по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник национальной команды и московского ЦСКА Алан Дзагоев, бывший голкипер ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов, который в настоящее время уже завершил карьеру и является министром спорта Северной Осетии. Также на мероприятии присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Из других видов спорта приглашение получила только олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова,

которая совсем недавно прилетела в Москву из Японии, где в течение двух месяцев с небольшими перерывами выступала на шоу.

В итоге среди авторов вопросов для «Прямой линии» с президентом обнаружились даже поклонники фигурного катания, обеспокоенные тем, что олимпийская чемпионка до сих пор не объявила музыку для программ на сезон-2019/20.

«Владимир Владимирович, попросите, пожалуйста, Алину Загитову (в студии сидит), чтобы она объявила программы на следующий сезон. Мы очень ждем. Спасибо!» — гласит одно из подобных сообщений.

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Но до спортсменки этот вопрос так и не дошел. Зато ведущая спросила девушку о том, что она хотела бы обсудить с президентом страны, чем, кажется, застала Загитову врасплох.

«Я бы хотела со всеми поздороваться… Здравствуйте! — явно волнуясь, произнесла фигуристка. — Мне очень приятно находиться здесь. Я бы хотела задать Владимиру Владимировичу вопрос, касающийся спорта: возможно ли такое, что у нас в России будут крупные международные соревнования — чемпионат мира по фигурному катанию?»

«То есть вы хотите, чтобы мы не только чемпионат мира по футболу приняли, но и по фигурному катанию?» — уточнила ведущая, на что, видимо, получила утвердительный ответ.

После эфира Загитова выложила в своем инстаграме пост, посвященный мероприятию.

«В студии «Прямой линии» с президентом В. В. Путиным. Более четырех часов шло общение населения с президентом», — написала спортсменка, прикрепив свою фотографию.

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Однако вскоре олимпийская чемпионка по какой-то причине удалила эту публикацию. Возможно, спортсменку расстроили комментарии, где некоторые пользователи советовали ей «не мараться в политике» и спрашивали, зачем она вообще туда пришла.

Возвращаясь к «Прямой линии», стоит отметить, что Загитова так и не получила возможности задать свой вопрос про чемпионат мира президенту — он прозвучал лишь в студии до начала самого общения с главой государства. Зато ее инициативу поддержал капитан сборной Артем Дзюба, которому дали слово, — футболист обратился к Путину с просьбой провести в России мировое первенство по фигурному катанию.

«Можно и нужно провести чемпионат мира в Москве или Питере. Мундиаль-2018 по футболу показал, насколько это грандиозное событие.

И мы благодарны вам, Владимир Владимирович, за популяризацию футбола. Сейчас очень много мальчишек стали заниматься этим видом спорта. По-моему, это потрясающе. А вопросов к президенту у меня нет», — заявил футболист.

Однако вовсе не этот эпизод с участием Дзюбы стал самым запоминающимся в ходе «Прямой линии». Камера случайно выхватила лицо нападающего в тот момент, когда с Путиным общался популярный видеоблогер Амиран Сардаров.

После длинной формулировки вопроса о суверенном интернете («Зачем это делается? Выглядит так, будто мы опять изолируемся за железным занавесом») блогер неожиданно произнес:

«И, прежде чем вы начнете отвечать, хочу сказать, что у меня самая вкусная шаурма в Москве. Приглашаю всех к себе. Спасибо».

Путин отнесся к этой выходке с юмором и даже похвалил Сардарова за то, что тот грамотно воспользовался шансом для рекламы своего товара, а вот Дзюба вслух высказал свое недоумение происходящим.

В этот момент по губам футболиста было несложно прочитать выражения, вроде «Ну пипец, очуметь, блин» — только в более грубом варианте.

Реакция Артема Дзюбы на рекламу шаурмы от Амирана Сардарова. Бесценно. pic.twitter.com/lgo2G2weXH — Григорий Турцев (@Npisaka) 20 июня 2019 г.

Физиогномист Светлана Филатова уже заявила, что последнее слово точно было нецензурным.

«На лице читается презрение, осуждение. А в конце фразы — слово на букву «б» (типа блин). И похоже, что первое слово грубее, чем «очуметь», — приводит слова Филатовой Sport24.

Рядом с Дзюбой весь эфир просидел известный актер Александр Петров, с которым он и поделился своим возмущением во время выступления Сардарова. После программы знаменитости сделали селфи — судя по всему, забавное происшествие помогло им найти общий язык.

Сам Сардаров с юмором отреагировал на этот инцидент.

«У меня две версии по поводу такой реакции Дзюбы. Первая: у него тоже есть шаурмычная, и он расстроился, что он не первый пропиарил ее. Вторая, что он расстроился, что я сначала не ему предложил, а президенту.

Тем не менее, если серьезно говорить и отнестись с юмором — это разрядило обстановку и ничего в этом нет, как мне кажется, я от души предложил президенту попробовать шаурму.

Да, получилась самая дорогая рекламная интеграция в мире, это второй кейс после вятского кваса, но мне кажется, что это было здорово и ничего плохого в этом нет», — цитирует блогера Sport24.

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