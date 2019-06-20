«До Овечкина и Малкина далеко»: грустный праздник Кучерова

В ночь на 20 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По итогам завершившегося сезона обладателем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз», однако призы обошли игроков «музыкантов» стороной. Так, самым ценным хоккеистом сезона был признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Голоса за «Харт Трофи» распределились с колоссальным преимуществом Кучерова – он получил 164 первых места из 171. Россиянин набрал 1677 очков, а его ближайшие преследователи остались совсем далеко.

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (739 очков) стал вторым, а на замкнул тройку лучших форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (465). После вручения награды Кучеров подчеркнул, что главное для него – Кубок Стэнли, а не индивидуальные награды.

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«Этот приз многое значит для меня. Ты выходишь на лед против этих парней каждый вечер, поэтому заслужить их признание точно значит многое. Я очень счастлив. Это важный вечер для меня и моей семьи. Спасибо моим одноклубникам, моим тренерам, всему клубному персоналу. Без них, без той работы, которую мы вместе проделали, меня бы здесь не было.

Мы хотим вернуть трофей в Тампу. Индивидуальные призы — это очень здорово, но чемпионский титул для меня важнее», — приводит слова Кучерова официальный сайт лиги.

Кучеров стал четвертым россиянином в истории, которому удалось взять «Харт Трофи». Ранее обладателем награды становились Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Федоров.

Что же до Овечкина, для которого сезон вышел неоднозначным, то он на официальной церемонии даже не появился. Хотя и был включен в первую символическую сборную наряду с Кучеровым и Андреем Василевским. Капитан «Вашингтон Кэпиталз», более того, в восьмой раз завоевал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу сезона. Овечкин, напомним, наколотил 51 шайбу в сезоне. А до него ни одному игроку не удавалось взять эту награду столько раз.

Поэтому повод у Александра для появления на мероприятии был, но от раннего вылета из Кубка Стэнли и провала на чемпионате мира он, судя по всему, еще не оправился.

His eighth Rocket Richard Trophy, the most among any player in NHL history.



You are one special player, @ovi8. #NHLAwards pic.twitter.com/3XMDZtRHtc — NHL (@NHL) 20 июня 2019 г.

Помимо «Харт Трофи» Кучеров забрал еще две главные награды индивидуальные награды.

Он стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ, на который был номинирован в карьере впервые. Также Кучеров взял своего первого «Арт Росса», став лучшим бомбардиром регулярки с 128 (41+87) очками.

Таким образом, Кучеров все свои награды, главные в НХЛ, завоевал впервые в карьере. При этом лидер «Тампы», которого уже называют лучшим российским хоккеистом за океаном, не считает себя лучше того же Овекина или Малкина.

«Я здесь первый раз, поэтому пока рано говорить о том, что я перехватил эстафетную палочку. Овечкин и Малкин сюда приезжают постоянно, мне до них пока далеко. Но я буду стараться двигаться дальше. Вообще, у нас в России хорошая хоккейная школа. Спасибо тренерам, которые работают в правильном направлении. Сейчас вырастает новое поколение, ребята постоянно развиваются и стремятся играть в лучшей лиге мира», — подчеркнул он.

Одноклубник Кучерова Андрей Василевский, ставший, пожалуй, второй звездой вечера в Лас-Вегасе, пережил лучшие эмоции в карьере. Голкипер впервые выиграл «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю по итогам сезона. И, что главное, получив 28 первых мест из 31 в голосовании.

Василевский стал только вторым россиянином, который взял «Везину». До него эта вершина покорилась Сергею Бобровскому.

«Потрясающие эмоции. Я был на нервах. Это не только моя награда, а всей команды. Спасибо за все, ребята, я вас люблю», — сказал Василевский после награждения.

Andrei Vasilevskiy z Tampy Bay si prevzal Vezina Trophy pre najlepieho brankбra uplynulйho ronнka #NHLAwards pic.twitter.com/eeX0xPhnEp — NHL Slovenina (@NHLsvk) 20 июня 2019 г.

Еще один россиянин Андрей Свечников, запомнившийся яркой игрой за «Каролину Харрикейнз» и мощной дракой с Овечкиным, стал седьмым в голосовании за лучший дебют сезона. Выиграл приз ожидаемо нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, набравший 88 процентов голосов. Выступления в плей-офф в опросе не учитывали, поэтому результат может показаться странным, но он закономерен.

Любопытно, швед стал первым за 27 лет игроком «Кэнакс», названным лучшим новичком сезона. До него последним в клубной истории «Ванкувера» награда доставалась Павлу Буре.

Напомним, что Кубок Стэнли достался «Сент-Луис Блюз», где играют россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, однако игроки «музыкантов» остались без главных наград. Для сравнения, «Тампа» вылетела еще в первом раунде, потерпев поражение от «Коламбус Блю-Джекетс». В составе победителей лишь Райан О'Райлли был удостоен приза, завоевав «Фрэнк Селки Трофи», который получает лучший нападающий оборонительного плана. Лучшим тренером сезона стал Барри Троц из «Нью-Йорк Айлендерс», а «Главным джентльменом» признали финна Александра Баркова.

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