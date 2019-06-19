Гинер все купил: Влашич остается в ЦСКА

19 июня московский ЦСКА объявил на своем официальном сайте о том, что заключил пятилетний контракт с молодым хорватским полузащитником Николой Влашичем, который последний год провел в красно-синей футболке на правах аренды.

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Сумма сделки не разглашается, но ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит английскому «Эвертону» за 21-летнего футболиста сборной Хорватии 12 млн фунтов.

Когда прошлым летом ЦСКА взял Влашича в аренду, это выглядело гениальным ходом армейского менеджмента. Забесплатно красно-синие смогли компенсировать уход в «Монако» проданного за 30 млн евро Александра Головина.

Реалии же превзошли все ожидания. Влашич с ходу стал лидером команды Виктора Гончаренко, провел за сезон 32 матча и отличился 8 голами во всех турнирах, принеся победу в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:0).

При всех очевидных плюсах такого выступления Николы минусом была ситуация с подписанием его на постоянной основе или хотя бы продлением аренды. Своей игрой молодой хорват привлек к себе достаточно серьезный интерес в Европе.

Изначально «Эвертон» вроде бы собирался вернуть его на следующий сезон себе, но затем принял решение заработать на продаже полузащитника. И в этот момент поверить в возможность его перехода в ЦСКА на постоянной основе из-за скромных финансовых возможностей армейцев было сложно.

Непопадание красно-синих впервые за шесть лет в Лигу чемпионов на следующий сезон только усугубило ситуацию, и все же переговоры удалось увенчать успехом и сделка состоялась.

«Очень непростой трансфер, с учетом того, что на Влашича претендовало несколько европейских клубов, в частности один из Италии. Конкуренция была очень серьезная, в частности с клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов. Если говорить о чемпионате Италии, для европейцев это более интересный вариант, чем Российская премьер-лига. Тем ценнее для нас этот трансфер, тем больше поводов для оптимизма, — рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

— В очередной раз приятно констатировать, что очень многие футболисты предпочитают оставаться в ЦСКА даже в сложной ситуации. В данном случае речь о том, что мы впервые за семь лет остались без Лиги чемпионов. Тем не менее Никола изъявил желание остаться, хотя у него были разные варианты продолжения карьеры в Европе».

Действительно, решающим моментом оказалось желание самого футболиста продолжить свои выступления в московской команде. Влашичу очень понравилось в ЦСКА, и он решил не искать добра от добра, согласившись на длительный пятилетний контракт.

«Это случилось. Мы очень счастливы, что все наконец произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя», — приводит «Чемпионат» слова отца футболиста Йошко Влашича.

Прокомметировал заключение соглашения, конечно же, и сам футболист, давший протокольный комментарий пресс-службе клуба.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание. Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» — заявил Никола.

Теперь следующим пунктом программы работы ЦСКА в это межсезонье, очевидно, является продление соглашения с Аланом Дзагоевым, пропустившим большую часть прошлого сезона из-за травм.

«Переговоры на завершающей стадии. Думаю, что можно ждать продления. Понятно, что пока нет подписи, говорить об этом преждевременно, но мы верим в Алана, верим в то, что он может принести клубу еще много пользы, наконец восстановится и преодолеет эту черную полосу. Клуб готов идти навстречу и ждать. Надеюсь, в течение этой недели мы окончательно договоримся», — рассказал Бабаев.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона армейцы заняли четвертое место в Премьер-лиге, не попав в Лигу чемпионов. Зато, обойдя в последнем туре московский «Спартак», красно-синие пробились сразу в основной раунд Лиги Европы, в то время как красно-белым предстоит теперь играть в квалификации.

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