Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры

21 июня в Белоруссии стартуют Европейские игры – загадочный турнир, о существовании которого большинство любителей спорта никогда не слышало. Он был учрежден не так давно, а первые Игры прошли в 2015 году в Азербайджане, вызвав многочисленные скандалы, где нашлось место и коррупции, и репрессиям.

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Демократия по-азербайджански

Идею проведения Европейских игр в Азербайджане, откровенно говоря, не поняли. Спортивная общественность недоумевала, почему страна, переживающая финансовый кризис, берется за организацию крупных спортивных соревнований, которые обошлись примерно в $1,2 млрд.

В то время активно обсуждались слухи, что правительство страны тайно снижает обеспечение бесплатного медицинского обслуживания, однако организаторы открещивались от обвинений. Многие общественные деятели Азербайджана, тем не менее, активно призывали к бойкоту Игр, мотивируя это тем, что стране они нанесут экономический вред.

В итоге в Азербайджане были арестованы видные активисты и журналисты, предприниматели, отказавшиеся финансировать турнир, а также закрыта оппозиционная радиостанция «Свободная Европа». В ситуацию были вынуждены вмешаться представители ООН и ОБСЕ, в ходе своих проверок выявившие многочисленные нарушения прав человека и потребовавшие освободить политзаключенных. Неправительственные организации сообщали о репрессиях против активистов и правозащитников, а их представителей массово задерживали и запрещали въезд в страну.

Кроме того, спортсмены из Армении, посетившие Игры, по данным иностранных журналистов, подвергались дискриминации, от негативного освещения их выступлений в местных СМИ до несправедливого судейства.

Что же до спортивной составляющей, соревнования получили минимальный интерес со стороны болельщиков и прессы.

Все наиболее громкие материалы об Играх были посвящены в основном политическим моментам в стране. В ответ на массовую критику правительство Азербайджана утверждало, что все это – часть кампании по дискредитации государства.

Что интересно, первые в истории Европейские игры должны были проходить в Белоруссии. Однако у страны в тот момент не оказалось денег на столь масштабный проект, и этим воспользовался Азербайджан, тоже не отличавшийся благополучной обстановкой в стране.

Как допинг спас Россию

На проведение вторых Европейских игр претендентов было не так уж и много, учитывая печальный опыт Азербайджана. В числе заинтересованных оказалась и Россия, а среди конкурентов – Нидерланды, Великобритания, Турция и Польша. В итоге именно российская заявка стала победной.

Любопытно, что правительство нашей страны во время первых Игр в Баку всячески поддерживало азербайджанских коллег, а российские телеканалы даже были вынуждены приобрести права на трансляцию соревнований после заявления президента Владимира Путина о недостаточном освещении турнира.

Планировалось, что Игры пройдут в Казани и Сочи, где не нужно было строить инфраструктуру после Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Однако из-за допингового скандала и спортивных санкций Международный олимпийский комитет (МОК) отнял турнир у России. Европейский олимпийский комитет (ЕОК) вернулся к кандидатуре Белоруссии, где экономическая ситуация стабилизировалась, и белорусы уже не отказались.

Вторая Европиада пройдет с 21 по 30 июня в Минске. Пока Белоруссию миновали громкие скандалы, но вопрос финансовой целесообразности Игр никто не снимает, а западная пресса по-прежнему недоумевает, почему право на проведение турнира из года в год получают страны с неблагоприятным экономическим фоном.

От третьих Игр и вовсе открестились все желающие, а право на проведение получила единственная страна, подавшая заявку, — Польша.

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