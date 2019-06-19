«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»

100 млн на дорожку

То, о чем некоторое время говорилось как о неизбежном, свершилось: московский «Спартак» 19 июня объявил о расторжении контракта с капитаном команды Денисом Глушаковым.

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По информации «СЭ», опубликованной накануне, за досрочное прекращения действия договора с клубом футболист получит 100 млн рублей в качестве компенсации.

О том, что принципиальное решение о расставании с игроком было принято на совете директоров красно-белых, сообщалось в конце прошлого сезона. Новый спортивный директор клуба Томас Цорн должен был попытаться продать игрока, а если это сделать не получится, — расторгнуть с ним договор.

Очевидно, что в условиях, когда весь российский футбольный мир понимает неизбежность ухода полузащитника из его действующего клуба, продажа стала фактически невозможной.

Предполагается, что теперь Глушаков продолжит карьеру в вышедшем в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) клубе «Сочи», с которым заключит контракт как свободный агент. Там же может оказаться и его многолетний партнер по «Спартаку» Дмитрий Комбаров, о расставании с которым красно-белые объявили в тот же день несколькими часами позже.

С мечтой о возвращении

После объявления об уходе Глушакова из клуба сам полузащитник в своем инстаграме опубликовал видеообращение к болельщикам, в котором поблагодарил их и руководство за годы, проведенные в красно-белой футболке, в очередной раз признался в любви к клубу и заявил, что мечтает вернуться в «Спартак», причем, возможно, даже еще в качестве футболиста.

«Дорогие болельщики. Приходит время сказать «до свидания». Не хочу с вами прощаться, так как моя мечта – вернуться обратно в «Спартак». В качестве тренера, менеджера, не знаю, кем, может и игроком еще вернусь, — начал свое обращение бывший капитан.

— Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо, что были все эти годы с командой, с коллективом. Мы праздновали вместе – это были незабываемые минуты, мгновенья чемпионского сезона.

Я ухожу ради «Спартака». Понимаю, что все это не утихнет, если я не уйду. Для меня «Спартак» важнее того, что со мной будет в дальнейшем.

Я не пропаду, я буду играть в футбол. Не знаю, где, в какой команде… Но для обеих сторон это будет лучше всего. Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу, за проведенные вместе годы, сотрудников базы, руководство клуба за доверие, за то, что верили в меня, были со мной на одной волне.

Все делали для команды, когда я что-то требовал или просил. Мне ни за что не стыдно. Я вас очень сильно люблю. Берегите «Спартак». Один за всех, все за одного. Красно-белая семья – удачи!»

История разрыва

В свою очередь «Спартак» попрощался со своим капитаном, опубликовав на клубном канале в Youtube ролик, посвященный самым ярким моментам в игре Глушакова в красно-белой футболке.

И здесь интересно, что это прощание в корне отличатся от того, как клуб проводил по ходу сезона отправленного в отставку главного тренера Массимо Карреру, в новости о расставании с которым было опубликовано фото стадиона, а не самого специалиста. Не говоря уже о каких-то прощальных роликах.

Именно конфликт Глушакова с Каррерой рассорил игрока с болельщиками, считающими, что именно капитан больше всех виноват в увольнении любимого фанатами специалиста.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» в сезоне-2016/17 впервые при Леониде Федуне в качестве владельца клуба и спустя 16 лет после предыдущего титула стал чемпионом России.

Глушаков как раз перед началом того сезона был выбран капитаном и показывал яркий футбол, забив несколько важнейших мячей, включая гол в московском дерби в ворота ЦСКА, а также единственный в матче с пермским «Амкаром» мяч, проведенный Денисом сумасшедшим ударом с линии штрафной на шестой добавленной ко второй половине минуте.

Проблемы начались в следующем сезоне, когда, по мнению болельщиков, капитан снизил требования к себе, а также сдала вся команда. «Спартак» финишировал в чемпионате лишь на третьем месте, в последнем туре пропустив вперед ЦСКА и упустив прямую путевку в Лигу чемпионов.

Кроме того, в полуфинале Кубка России красно-белые потерпели поражение в серии пенальти от «Тосно». Глушаков в том матче вышел на замену на 81-й минуте, не использовал шикарный момент в дополнительное время, а затем не реализовал решающий одиннадцатиметровый.

Летом прошлого года «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив греческому ПАОКу по сумме матчей.

Уже тогда конфликт между тренером и капитаном имел место, а полыхнуло все, когда актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выпустил Instagram очередное стихотворение с призывом отправить в отставку Карреру, а Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили под записью лайки.

В итоге итальянский специалист перевел обоих в молодежную команду, где они находились на протяжении месяца, пока Каррера не был уволен.

При Рауле Рианчо и назначенном потом Олеге Кононове Глушаков вернулся в первую команду и даже успел забить пару мячей, отличившись, например, в матче чемпионата с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

Все это время Глушаков подвергался обструкции активных фанатов «Спартака», обвинявших полузащитника заговоре против Карреры и требовавших его ухода из клуба.

На финише сезона Денис утратил место в составе и практически перестал появляться на поле, оставаясь в запасе, а на совете директоров клуба, по информации СМИ, было принято решение о том, что он покинет команду в межсезонье.

Поход за трофеями

Несмотря на всю неоднозначность и скандальность последних лет в команде, карьера Глушакова в «Спартаке» получилась достаточно успешной и качественной.

Футболист был куплен летом 2013 года у московского «Локомотива», где был капитаном, за 8 млн евро и заявил, что «перешел за титулами».

Долгое время над этой фразой своего бывшего игрока смеялись фанаты «железнодорожников», так как трофеев Глушаков со «Спартаком» не выигрывал, пока в 2017 году команда ни стала чемпионом, а затем в начале следующего сезона ни выиграла Суперкубок страны, одолев в матче за него как раз «Локо».

За годы в красно-белой футболке Глушаков провел в РПЛ 147 матчей, забив в них 22 гола, на его счету гол в ворота «Севильи» в Лиге чемпионов в, возможно, лучшем матче красно-белых под руководством Карреры (5:1).

В составе «Спартака» выиграл золото РПЛ в сезоне-2016/17 и бронзовую медаль следующего чемпионата, а также Суперкубок-2017.

За время своей карьеры в красно-белой футболке Денис съездил в составе сборной России на чемпионат мира — 2014 и чемпионат Европы — 2016, в которых принял участие во всех шести играх национальной команды и забил на Евро в ворота Словакии (1:2).

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