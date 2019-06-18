«Он поддержал Россию»: за что задержали Платини

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини задержан французской полицией по подозрению в коррупции при проведении выборов страны-хозяйки чемпионата мира – 2020, доставшегося Катару.

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Бывший спортивный чиновник, собиравшийся вернуться в родной вид спорта в октябре этого года после окончания срока отстранения от футбольной деятельности, вынесенного комитетом по этике Международной федерации футбола (ФИФА), прибыл на допрос в рамках расследования коррупции при выборе хозяев ЧМ-2022, а по окончании ему были предъявлены обвинения.

Платини взяли под стражу, и теперь он будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере.

«Виновен Мишель Платини или нет – определит только суд. Я с ним общался, поскольку был членом заявочного комитета России, когда выбирали страну-хозяйку чемпионата мира 2018 года. Мы встречались со всеми членами исполкома, нам был важен голос Платини, мы с ним встречались и показывали нашу презентацию, убеждали, что нашу заявку надо поддержать. Он отнесся с пониманием, но никаких обещаний не давал, просто выслушал внимательно и сказал «спасибо», — отреагировал на задержание в разговоре с «Чемпионатом» бывший многолетний президент Российского футбольного союза (РФС), а также вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

— Судя по раскладу голосов – он нас поддержал. Я понятия не имею, что там было с Катаром. Я был на презентации их заявки, и презентация у них была великолепной. Имел ли какое-то отношение к выбору Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022 Платини, я не знаю. Слов на ветер бросать не хочу, но если Платини взяли под стражу, то основания для этого есть. Говорить, верю я в это или нет, было бы опрометчиво. Платини – взрослый и самодостаточный человек, он сам сумеет отстоять свою позицию».

«Пока по поводу ареста Платини не было официального заявления, мы все знаем только из прессы, поэтому правовую оценку этой новости дать сложно. Информации очень мало. «Задержан в связи с расследованием» — эта формулировка выглядит странно»,

— отметил генеральный директор Огркомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Впрочем, информация об аресте оказалась довольно противоречивой. Сначала о том, что Платинин никто не арестовывал, а только допрашивают, заявил CNN, а затем то же самое заявил адвокат трехкратного обладателя «Золотого мяча» Уильям Бурдон.

«Платини ни в коем случае не арестован. Он допрашивается в качестве свидетеля по делу, как того требуют следователи. Мишель говорил спокойно и прямо, отвечал на все вопросы и дал полезную информацию следствию. Ему абсолютно не в чем винить себя. Мишель абсолютно уверен в будущем», — приводит слова Бурдона Goal.com.

Чуть позже юрист и его клиент опубликовали совместное официальное заявление:

«Его адвокат Уильям Бурдон хотел бы подчеркнуть, что это не арест. Это скорее стремление расследователей услышать его в качестве свидетеля в рамках механизма, который предотвращает процесс переговоров между опрашиваемыми и допрашиваемыми. Ему не в чем упрекнуть себя, он заявляет, что не причастен к тем фактам, с которыми его связывают. Он абсолютно уверен в том, что будет дальше».

К этому времени арест знаменитого в прошлом футболиста и футбольного функционера успели прокомментировать на разных, в том числе самых высоких официальных уровнях.

«Я не могу это никак комментировать, это вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. Нам ничего не известно, тем более, это не вопрос Кремля. Россия и все россияне гордятся нашим чемпионатом мира. По нашему убеждению и по признанию руководства футбольного мира, это был лучший чемпионат мира в истории»,

— подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

С заявлением выступил и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.

«Американцы и некоторые европейские политические лидеры давно высказывали претензии в адрес этого крупного спортивного функционера. Сведения публикуются противоречивые, — приводит слова Дегтярева его пресс-служба.

— Однако уже сейчас очевидно желание раздуть скандал перед чемпионатом мира в Дохе и тем самым нанести удар по Катару. Накануне ЧМ 2018 в России была масса провокаций, информационных вбросов и попыток бойкота.

Видимо, пришел черед Катара, как принимающей стороны чемпионата 2022 года, подвергаться различным атакам. Не исключено, что Мишель Платини окажется заложником в большой геополитической игре, не имеющей ничего общего с правосудием. В таком случае будет жаль репутацию бывшего главы УЕФА, который внес большой вклад в развитие европейского и мирового футбола».

А один из самых ярких и нестандартных комментариев дал известный комментатор Василий Уткин, написавший о Платини в своем телеграм-канале.

«Вопрос, который никогда не придется решать на практике. Любимый футболист моего детства арестован. Редкость, да? Но тем не менее — как к этому отнестись? Жизнь, так сказать, длинная, полна соблазнов, как ночь — страхов… Мой ответ — который тоже никогда не придется проверять на практике — я б помог ему бежать, если что, — написал Уткин.

— У меня к Мишелю Платини особенные чувства и они не изменятся; убеждаюсь в этом сейчас, когда он, 63-летний, арестован по коррупционному обвинению, не вижу в этом ничего нереального и все равно думаю все время об этом повороте, мать ее, судьбы. Выясняется, что любимый футболист — может, и чушь собачья, как любое чувство, но… Навсегда. Это сильнее меня, мало того — я этому с горьким удовольствием повинуюсь.

Как сказал один острослов о своем друге то ли на пожизненном, то ли на двух: «Он мой друг, он преступник, но не педофил и не насильник. А остальное случается». Мишель Платини, ты в моем сердце».

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