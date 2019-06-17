Уже все выиграла? Почему Загитова не готовится к сезону

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проводит свое самое активное межсезонье в карьере.

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Даже после победы в Пхенчхане-2018 она совсем немного уделила внимания шоу, где показывала свою новую короткую программу под «Призрак Оперы», а в остальном занималась в Хрустальном, вовсю ставя и отрабатывая номера на предстоящий сезон.

Также в прошлом году уже 1 мая было объявлено, под какую музыку спортсменка будет кататься в короткой программе, а бессменный хореограф группы Этери Тутберидзе Данил Глейхенгауз даже выкладывал видео с первыми секундами номера.

Теперь же единственное, что пока известно о намерениях Загитовой на следующий сезон, — это музыка к ее новому показательному выступлению,

то есть к программе, которую спортсменка будет демонстрировать на гала-концертах после официальных соревнований и на шоу в перерывах между турнирами. Такие номера не содержат большого количества прыжков и в целом предназначены только для развлечения публики и самого фигуриста.

Но что же с соревновательными программами? Подавляющее большинство топовых фигуристов уже давно объявили музыку.

Евгения Медведева еще в марте сообщила, что в произвольной будет выступать под саундтрек из «Мемуаров гейши», а в апреле закрыла все вопросы и по короткой — Exogenesis: Symphony, Part 3 в исполнении Muse.

Такая же тенденция наблюдается и в Хрустальном у всех учениц Этери Тутберидзе, кроме Загитовой.

Так, владеющая тремя четверными прыжками Александра Трусова в апреле сообщила, что будет кататься в произвольной программе под саундтрек из «Игры престолов»…

… Алена Косторная анонсировала в мае выступление под музыку из «Сумерек»…

… Анна Щербакова взяла композиции из фильма «Парфюмер»…

… а Элизабет Турсынбаева предстанет в образе черного лебедя под музыку Dance Macabre.

В общем, все известные ученицы Тутберидзе, которые будут в сезоне-2019/20 выступать на взрослом уровне, уже сообщили хоть что-то о своих новых программах.

А олимпийская чемпионка молчит — и это уже становится подозрительным.

Тот факт, что после окончания спортивного года Загитова даже толком не приезжала в Хрустальный на тренировки, не добавляет оптимизма любителям фигурного катания.

Сразу после чемпионата мира — 2019 фигуристка осталась в Японии — участвовать в шоу. Затем последовало короткое возвращение в Россию, в течение которого спортсменка выступила на первом шоу Тутберидзе в Краснодаре, а также какое-то время побыла в родном Ижевске.

Затем последовали разъезды по коммерческим обязательствам в Канаду и снова череда нескончаемых шоу в Японии.

Правда, в мае фигуристка снова вернулась в Москву, где отметила свое 17-летие и заодно поставила новую показательную программу под песню Bad Guy в исполнении Billie Eilish.

Однако затем Загитова вновь улетела в Японию, где с успехом представила эту программу в образе bad girl — просторных рэперских штанах и алой кофте, подвязанной выше талии.

В Стране восходящего солнца девушка активно участвует в ток-шоу, где ей дарят странные игрушки и огромные суши…

… украшает торты…

… и раздает интервью, рассказывая о том, как поживает ее знаменитая собака Масару, подаренная ей после победы на Олимпиаде японским политиком Такаси Эндо — председателем Общества охраны породы акита-ину.

Также олимпийская чемпионка уделяет немало внимания общению с фанатами: так, после выступления в городе Тояма она вышла на улицу к японским болельщикам и не вернулась в здание до тех пор, пока не раздала автографы и не сфотографировалась со всеми желающими. Авторитет Загитовой в Японии растет не по дням, а по часам, что означает повышение ее привлекательности для местных рекламодателей.

Это все действительно неплохо для карьеры 17-летней чемпионки, однако в это время в Хрустальном ее коллеги по группе уже давно накатывают новые программы.

Тот же Глейхенгауз еще в начале июня выкладывал фото с тренировок с фразой «Жаль, еще не все вернулись». Учитывая, что на фото были практически все более-менее известные ученики Тутберидзе, нетрудно догадаться, кого имел в виду хореограф.

На занятия в спортивную базу Новогорска уже прибыл даже японец Шома Уно, который попросился к российской наставнице на стажировку. А Загитовой по-прежнему нет.

Все это наводит на одну тревожную мысль — неужели Загитова решила пропустить следующий сезон? Или вообще закончить карьеру и выступать только в шоу?

К 17 годам спортсменка уже добилась всех возможных высот в фигурном катании. Она взяла золото Олимпиады, победила на чемпионате мира, Европы, России, в финале Гран-при…

Теперь мотивацией Загитовой может быть только повторение своих предыдущих успехов.

Учитывая, какие большие физические и психологические проблемы девушка испытывала в прошедшем сезоне, эта мотивация уже не самая лучшая.

Одержав тяжелейшую победу на чемпионате мира после провала на континентальном первенстве (провала — по меркам Загитовой) и чемпионате России (уже по всевозможным меркам) фигуристка призналась, что ее тренерскому штабу пришлось немало испытать в этом спортивном году.

«Спасибо команде за то, что она меня терпела. В этом сезоне у меня иногда опускались руки.

Критический момент был во время произвольной программы на чемпионате России. Но тренеры всегда находили нужные слова, — цитировал Загитову «СЭ».

— Я не могу сказать, что я какой-то ярый фанат фигурного катания. Иногда, когда что-то не получается, я все равно думаю, что хочется все бросить и жить обычной жизнью».

Также по ходу сезона чемпионка признавалась, что ей приходится носить на ногах тейпы для фиксации связок и суставов, поскольку из-за резкого роста и непрекращающихся нагрузок у нее начали болеть ноги.

В общем, не будет ничего удивительного, если девушка решит дать себе паузу длиной в сезон, чтобы подождать окончания переходного возраста, перезагрузить голову и немного отдохнуть эмоционально. Заодно можно будет принять участие в огромном количестве шоу (чем она сейчас уже занимается) и создать себе неплохую финансовую подушку безопасности.

Недавно закончились очередные гастроли Загитовой по Японии в рамках тура Fantasy on Ice, однако уже известно, что она согласилась принять участие в еще одном шоу — The Ice — 2019, которое пройдет с 27 июля по 4 августа. Возможно, будут и еще какие-то выступления, о которых пока не объявлено официально.

Единственной серьезной зацепкой в пользу того, что фигуристка все-таки не пропустит предстоящий сезон, остается ответ Глейхенгауза из весеннего интервью.

«Какая будет музыка в программах следующего сезона? В этом году я насытился комментариями о том, что выбираю музыку из золотого фонда фигурного катания. У Алины Загитовой точно будет что-то новое. Никакой Эсмеральды не будет», — говорил хореограф в программе «Фигурка».

Таким образом, по крайней мере в апреле Глейхенгауз размышлял над тем, под какие композиции ставить чемпионке соревновательные программы.

Внушает оптимизм также и то, что даже на шоу Загитова поддерживает неплохую физическую форму и показывает сложнейшие элементы. Так, в показательном выступлении в образе Кармен она исполнила тройной лутц, флип, а также свой фирменный каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Кроме того, на тренировках шоу можно было увидеть и другие нагромождения каскадов, вроде тройной лутц + тройной тулуп + тройной риттбергер…

… и тройной лутц + тройной риттбергер + тройной риттбергер.

Конечно, немало времени уже упущено, но при желании Загитова вполне еще может вернуться в Хрустальный в середине лета и поставить себе новые программы. Но есть ли оно — это желание? Узнаем совсем скоро.

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