Первая победа Зеленского: Украина выиграла ЧМ без России

В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины. В финальном матче желто-синие добились волевой победы над сверстниками из Южной Кореи. Счет в игре в самом дебюте встречи открыл 18-летний Ли Кан Ин, известный по выступлениям за испанскую «Валенсию». Он удачно реализовал одиннадцатиметровый, назначенный в ворота Украины уже на пятой минуте игры.

Реклама

Однако под конец первого тайма нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга сравнял счет, а в начале второго отрезка матча вывел свою команду вперед. Окончательную точку в игре поставил еще один воспитанник «Динамо» Георгий Цитаишвили, отличившийся на 89-й минуте поединка.

U20 ЧМ-2019 — финальный раунд. Финал

Украина U20 — Южная Корея U20 — 3:1

Голы: 0:1 – Ин – 5 (пенальти); 1:1 – Супряга – 34; 2:1 – Супряга – 53, 3:1 – Цитаишвили – 89

По итогам турнира украинская сборная стала единственной командой, не потерпевшей ни одного поражений. На групповом этапе подопечные Александра Петракова обыграли Катар и Соединенные Штаты, а также сыграли вничью с Нигерией, что позволило им набрать семь очков и выйти в плей-офф с первого места. В 1/8 финала сборная Украины не оставила шансов Панаме, одержав победу со счетом 4:1, а в четвертьфинале взяла верх над колумбийцами — 1:0.

За выход в финал украинцы боролись с грозной итальянской молодежью, но все равно победили, хотя и завершали встречу в меньшинстве.

У Южной Кореи путь до финала был не менее тернистым. Из своей группы они вышли только со второй строчки, уступив лидерство сверстникам из Аргентины, а на стадии плей-офф не без труда прошли команды Японии, Сенегала и Эквадора. Что интересно, в каждом из этих поединков южнокорейцы одержали минимальную победу. Однако в финале игра была сравнительно равной: обе команды много били, и хотя Украина чаще попадала в створ, у Южной Кореи была одна штанга.

С победой команду поздравил президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, триумф футболистов говорит о том, что потенциал у «молодой Украины» большой.

«Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше»,

– написал Зеленский в фейсбуке.

В матче за бронзовые медали турнира, который состоялся накануне, верх взяли эквадорские юноши, в дополнительное время обыграв Италию — 1:0. Единственный гол в матче на свой счет записал защитник Мина Ричард.

Любопытно распределились индивидуальные награды по итогам мундиаля.

Лучшим бомбардиром стал нападающий «Ред Булл Зальцбург» и сборной Норвегии U20 Эрлинг Холанн. На турнире он забил девять мячей, при этом все — в одном матче.

Групповой этап норвежцы, проигравшие первые две встречи, завершали игрой против Гондураса. Тогда Норвегия одержала победу со счетом 12:0, а главным участником разгрома стал как раз 18-летний Холанн.

Congratulations to Erling Haland, winner of the adidas Golden Boot with 9 goals #U20WC pic.twitter.com/zxOSaD84Gr — FIFA.com (@FIFAcom) 15 июня 2019 г.

Далее в гонке бомбардиров расположились украинец Даниил Сикан, сенегалец Амаду Санья, американец Себастьян Сото и итальянец Андреа Пинамонти, забившие по четыре мяча и занявшие места со второго по пятое.

«Золотой мяч» турнира завоевал все тот же Ли Кан Ин, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). В семи матчах он отметился четырьмя результативными передачами и двумя голами.

Lee Kangin takes home the adidas Golden Ball at the #U20WC pic.twitter.com/7Ph5HN6A5z — FIFA.com (@FIFAcom) 15 июня 2019 г.

Среди украинских футболистов отметился самый известный в составе сборной игрок — голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Он был признан лучшим вратарем прошедшего мундиаля и получил «Золотую перчатку». В шести матчах за команду он пропустил четыре гола, два из которых были забиты с пенальти.

Кроме того, он не принимал в матчах со стадии 1/8, покинув расположение желто-синих ради выступлений за основную сборную Украины, которая играла в играх отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что юношеская сборная России не принимала участие в прошедшем мундиале, поскольку не сумели пройти квалификационный отбор.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».