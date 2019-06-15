«Время Федора заканчивается»: зачем возвращается Емельяненко

Российский боец Федор Емельяненко продолжит выступать в организации Bellator, в которую пришел в 2017 года.

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Как сообщает ТАСС, 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с американским промоушеном. Подробности соглашения будут известны позднее, а пока ветеран ММА лишь поделился эмоциями от нового поворота в его спортивной карьере.

«Bellator — мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира»,

— цитирует Емельяненко ТАСС.

Решение Федора выглядит крайне неоднозначно. С одной стороны, в январе «Последний император» досрочно проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте боя в финале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории, вызвав в свой адрес шквал критики: «пора на пенсию», «исчерпал себя», «нужно вовремя остановиться» — вот что писали болельщики о легенде после того злополучного поединка.

Не остался в стороне от провала даже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самое обидное — это то, как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Емельяненко оказался не готовым к бою.

В результате Федор разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня», — написал Кадыров в своем телеграме.

С другой стороны, только атлет может понимать свой организм и чувствовать количество сил и мотивации, которые способны дать необходимый фундамент для будущих побед. А желание уйти на победной волне и вовсе могло стать главной причиной возвращения Федора в клетку.

Так или иначе, в январе тренер российского бойца Питер Тайссе объявил о завершении сотрудничества с Емельяненко, а также намекнул на то, что тот завершит спортивную карьеру. Сам же Федор взял паузу на разговор с главой Bellator Скоттом Кокером.

«Пока у меня восстановительные тренировки. Я боец, руки складывать не собираюсь, но будет ли это моя карьера или деятельность в Союзе ММА России… Когда озвучу свое решение по карьере? Пока не знаю. Со Скоттом мы на связи, мне дали отдохнуть. Если я попрошу еще время на отдых, то мне дадут еще время.

У нас со Скоттом и Bellator хорошие отношения. Мне полностью идут навстречу и понимают, что мне нужно время, чтобы восстановить здоровье», — цитировало Емельяненко РИА «Новости».

Федор также рассуждал и о возможной политической карьере. Правда, с юмором: по его словам, нынешний глава страны Владимир Путин не нуждается в замене.

«Буду ли баллотироваться в президенты по завершении карьеры? Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока не стоит.

Его только недавно выбрали, кажется, у него впереди целых четыре с половиной года», — шутил спортсмен.

И вот, решение принято. Недоумение у болельщиков, у руководителей промоушена — радость. Ведь бренд остается брендом, а, значит, платные трансляции и дальше будут будут приносить Bellator деньги.

«Мы рады, что Федор завершит карьеру в Bellator. Его бои нравятся как фанатам из прошлого, так и более молодым любителям ММА. Время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях», — сказал глава Bellator Скотт Кокер, ранее уже подбиравший нового оппонента для спортсмена из России. Среди вариантов — Джош Барнетт и известный Мирко «Крокоп» Филипович.

«Бой Федора против Барнетта? Это будет нечто, правда? Федор против Барнетта — бой, который пока так и не состоялся. Это будет невероятно! Джошу пока не гарантирован титульный бой. И мне кажется, его менеджер хочет провести промежуточный поединок перед титульным.

Я всегда говорил: было бы весело, если бы перед уходом из спорта Емельяненко захотел провести еще один бой в России или Японии. Особенно если бы он сделал это в Москве. Знаю, что Мирко хочет взять реванш – его менеджеры не раз спрашивали меня о такой возможности.

Но мне нужно переговорить с Федором», — отмечал Кокер. Которому теперь предстоят приятные хлопоты по проведению очередного громкого противостояния с участием «Последнего императора».

Стоит отметить, что всего в своей карьере Федор Емельяненко провел 44 боя, одержав в них 38 побед и потерпев шесть поражений.

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