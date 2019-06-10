«С Кипром расслабляться нельзя»: чего опасается Черчесов

На фоне рекорда

11 июня сборная России проведет четвертый матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В Нижнем Новгороде подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Кипра.

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После трех встреч отборочного этапа Россия занимает второе место в группе с шестью набранными очками. Столько же баллов и у соперников команды Черчесова шотландцев. Россия опережает их из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Киприоты являются середняком группы I. В трех последних матчах они набрали три очка. По дополнительным показателям подопечные Рана Бен-Шимона опережают в таблице команду Казахстана.

После проигрыша текущему лидеру группы I сборной Бельгии подопечные Станислава Черчесова одержали две крупные победы, взяв верх над Казахстаном и Сан-Марино с общим счетом 13:0. Виктория во встрече с Сан-Марино и вовсе стала рекордной в новейшей истории российской сборной.

Именно над этой командой киприоты одержали свою пока единственную в текущем отборочном этапе победу. На старте турнира они уверенно обыграли подопечных Франко Варреллы 5:0, после чего проиграли бельгийцам и шотландцам.

«Расслабляться нельзя»

В преддверии матча наставники команд поделились мнениями о предстоящем очном противостоянии.

Станислав Черчесов заявил, что киприоты представляют собой боеспособный коллектив.

Наставник пообещал максимально серьезно подготовить россиян к грядущему матчу.

«Нельзя расслабляться. Я-то это помню, а вот футболисты иногда забывают. У Кипра хорошая команда, качественно играли с Шотландией, так что нас ждет непростой матч», — заявил Черчесов по итогам матча с Сан-Марино.

Наставник российской команды вспомнил старания подопечных Рана Бен-Шимона в недавней встрече с шотландцами. В ней сборная Кипра минимально уступила, но боролась до конца. Ей не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы спасти в этом противостоянии ничью.

Также Станислав Черчесов упомянул матч между Россией и Кипром в рамках отборочного этапа чемпионата мира 1998 года. Тогда он был вратарес российской команды, а та встреча завершилась вничью — 1:1. Счет открыли киприоты. По словам Черчесова, тогда эта сборная также была достаточно трудным соперником. Главный тренер сборной России отметил достойный уровень мастерства многих кипрских футболистов. Причину этого он увидел в прохождении их через академии топ-клубов. По его словам, приличный уровень российских футбольных академий ведет к появлению в нашей стране перспективных игроков.

«Не вижу никакой проблемы в отсутствии у нас европейского паспорта. На территории России встречаются приличные академии. Из-за этого в нашей сборной появляется много молодых футболистов», — сказал Черчесов.

Отсутствие результативных действий у Александра Головина в матче с Сан-Марино не вызвала у тренера особых недовольств. Тренер отметил отличное выполнение футболистом роли диспетчера в этом противостоянии. Он настроен выпустить Головина на этой позиции и во встрече с киприотами.

«Он организаторские функции на себя брал, первый гол создал. Забивать, конечно, хочется. Думаю, с Кипром Головин проведет такой же качественный матч, но с небошьшими изменениями», — отметил Черчесов.

Не смущают наставника сборной России и погодные условия. Он неизменно выводит своих футболистов на предыгровые тренировки в полдень. Таких правил Станислав Саламович придерживается со времен чемпионата мира — 2018. Жара не заставляет его изменить своим принципам. Причины тренировок сборной России при 32 градусах тепла Черчесов прокомментировал со свойственным ему юмором.

«В футбол играют и в жару, что логично. Это ведь летний вид спорта», — подчеркнул он.

«Взял бы Дзюбу с собой в Англию»

2 декабря 2018 года прошла жеребьевка отборочного этапа Евро-2020. По ее итогам главный тренер киприотов Ран Бен-Шимон отметил достаточно высокий класс всех соперников своей команды по нему. Он заявил, что это не помешает его подопечным показывать свой максимум в каждом матче. Перед сборной Кипра поставлена задача максимально хорошо выступить на отборочном этапе Евро-2020. Субботняя упорная игра киприотов с шотландцами это подтвердила.

Также Бен-Шимон назвал Россию одним из фаворитов группы I. Особо в ней он выделил Станислава Черчесова. По его мнению, этот наставник значительно повысил уровень российской команды.

Игра сборной России основным составом во встрече с Сан-Марино не может не настроить игроков Кипра на позитивный лад.

После такой выкладки подопечные Черчесова могут не успеть восстановиться. Ведь для подготовки ко встрече с Кипром у них два дня.

К слову, о составе. После покера Артема Дзюбы в ворота Сан-Марино главный тренер сборной Кипра ответил на вопрос о том, готов ли 30-летний нападающий «Зенита» покинуть петербургский клуб ради продолжения карьеры за рубежом. В последнее время Дзюбу активно сватают в Англию, да и сам форвард неоднократно выражал желание попробовать свои силы в Английской премьер-лиги. Бен-Шимон считает, что предпосылки к этому есть.

«Готов ли Дзюба к игре в АПЛ? Если бы я поехал в Англию, то взял бы Дзюбу с собой. Но я не привык делать комплименты противнику до игры. В сборной России много хороших игроков и отличный тренер Станислав Черчесов. А готов ли Дзюба к чемпионату Англии — давайте вернемся к этому после матча», — приводит слова Бен-Шимона официальный сайт РФС

Напомним, встреча сборных России и Кипра пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде 11 июня в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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