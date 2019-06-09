«Мне не нравятся такие победы»: Фергюсон идет на Хабиба

Вечер боев UFC 238 в Чикаго, состоявшийся по московскому времени ранним утром 9 июня, получился насыщенным на события. Сразу четыре из пяти боев основного карда привлекали повышенное внимание.

Самым рейтинговым, несмотря на статус лишь третьего поединка мероприятия из-за отсутствия в нем в розыгрыше чемпионских титулов, было сражение американских легковесов Тони Фергюсона и Дональда Серроне.

Поединок продлился только два раунда, а на третий «Ковбоя» не выпустили врачи, так как у Серроне полностью заплыл правый глаз. Сам Дональд был готов продолжать поединок, но в таких условиях это было невозможно.

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Интересно, что Фергюсон нанес сопернику удар после гонга об окончании второго раунда, но ему все равно засчитали победу, так как тот удар пришелся в нос и не повлиял на развитие гематомы.

«Не так я хотел провести поединок. Мне не нравятся такие победы. Это был очень эмоциональный год. Если мы вновь встретимся, то я не буду против. Он чертовски сильный боец. Не хочу побеждать именно так. Я слишком хороший боец для таких побед. Мне плевать, кто станет следующим», — заявил сразу по окончании боя.

Для Фергюсона эта победа стала уже 12-й подряд в UFC, и американский боец не проигрывал с 2012 года, когда судейским решением уступил Майклу Джонсону. Для сравнения, у российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, на поединок с которым давно нацеливается Тони (их анонсированные бои срывались уже четырежды), 11 побед подряд.

Немногим ранее свою победу над американцем Джимми Риверой одержал планирующий биться за чемпионский титул организации в легчайшем весе россиянин Петр Ян.

«Теперь хочу следующий бой — титульный. Джимми — сильный, мастеровитый боец. Знал, что он серьезный соперник, но я просто шел вперед и делал свою работу. Хочу бороться — никаких проблем. Мораес или Сехудо. Хочу биться с лучшим за титул», — сказал Ян после победы в октагоне.

В итоге в главном поединке дня Генри Сехудо разбил Марлона Мораиса и забрал вакантный титул в легчайшем весе, но, перечисляя после победы, своих возможных ближайших соперников, не упомянул Яна.

«Сехудо после победы стал упоминать имена Фабера, Круса, Гарбрандта, но не упомянул меня. Не знаю, ему, наверное, хочется бить пенсионеров, — заявил Ян по этому поводу на пресс-конференции.

— Я молодой, мне 26 лет, и я готов составить ему конкуренцию. С удовольствием приму этот бой и отлично к нему подготовлюсь. Если не получу титульный бой, то готов подраться с Фабером. Могу драться с топ-бойцами. Никаких проблем. Я ни от кого не отказывался и приму любого соперника. Будем бить».

В со-главном бою UFC 238 представляющая Киргизию Валентина Шевченко сохранила за собой титул чемпионки промоушена в наилегчайшем весе, вырубив ударом ноги американку Джессику Ай.

«Шевченко — зверь, абсолютный зверь. Она становится жестче с каждым боем. Это реально страшно», — отметил глава UFC Дана Уайт.

Это была первая защита чемпионского титула, который Валентина завоевала в декабре прошлого года, победив Йоанну Енджейчик. Всего на счету спортсменки теперь 17 викторий при трех поражений.

Интересно, что после боя Шевченко соблюла свою традицию и зажигательно станцевала в октагоне лезгинку, заведя американские трибуны.

А во время интервью на месте поединка спортсменка вместо ответа на первый вопрос поблагодарила поверженную соперницу, чем снова вызвала одобрительный гул со стороны собравшихся на арене болельщиков.

«В первом раунде я почувствовала, что мой удар по телу прошел, и она немного надломилась. Вот почему я знала, что это сработает. Во втором раунде я продолжила, а затем решила, что она будет ожидать удары по печени, поэтому я изменила тактику. Это произошло само собой, естественно, — подвела итоги боя с Ай Шевченко.

— Моя следующая соперница? Все лучшие десять бойцов очень сильные, очень талантливые девушки. Я буду счастлива сразиться с каждой из них, потому эта весовая категория (до 125 фунтов) — будущее женского ММА».

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