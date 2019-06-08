Медведева наоборот: японец сбежал в Россию к Тутберидзе

В мире фигурного катания состоялся самый громкий переход в период межсезонья. Японский одиночник Шома Уно, занимающий вторую строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ), на летних сборах будет тренироваться в Новогорске под руководством Этери Тутберидзе. Об этом тренер объявила на своей странице в инстаграме.

«Шома Уно присоединится к нам во время летнего сбора», — написала специалист.

О том, что 21-летний японец собирается менять тренера, стало известно еще неделю назад. Уно неожиданно заявил об уходе от своих многолетних наставников Матико Ямады и Михоко Хигути. Подробности о своем будущем он раскрывать не стал, однако отметил, что будет работать за границей.

«Я покидаю «Гран-при Токай» (школа, где занимался спортсмен — «Газета.Ru»), где обо мне заботились на протяжении многих лет. Пока мое будущее не определено, но скоро я отправлюсь в тренировочный лагерь за границей. Я хочу двигаться дальше.

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Никогда не забуду чувство благодарности к учителям, которые поддерживали меня и помогали двигаться вперед. Хочу начать все сначала. Благодарю всех за поддержку», — гласит сообщение Уно на его официальном сайте.

В завершившемся сезоне он дважды выигрывал этапы Гран-при и победил на чемпионате четырех континентов и национальном первенстве Японии в отсутствие главного конкурента — Юдзуру Ханю.

Однако на главных стартах в последнее время у Уно все получалось не слишком здорово. В финале Гран-при он проиграл американцу Нэйтану Чену и стал вторым, а на чемпионате мира и вовсе финишировал лишь четвертым. До этого на первенстве мира он дважды подряд был в шаге от золота, а тут даже не забрался на пьедестал.

На взрослом уровне Уно пророчили блестящее будущее и возможность сбросить с трона самого Ханю. Однако пока Шома ожидания не оправдывает, поэтому логично, что после ударной Олимпиады, но скомканного постолимпийского сезона у Шомы назрели мысли о смене обстановки. Напомним, что в Пхенчхане Уно завоевал серебряную медаль, опять проиграв Ханю, который до этого долго лечился от травмы.

Прославленный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что под руководством Тутберидзе Уно сможет реализовать свои возможности.

«Я думаю, что уход от Хигути и Ямады был непростым решением. И если он его принял, то, на мой взгляд, сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе и ее команде, потому что Тутберидзе — выдающийся тренер, у нее сильные помощники. Они все вместе очень помогут ему стать увереннее и техничнее»,

— приводит слова Тарасовой ТАСС.

У Ямады и Хигути японец тренировался с пяти лет. Именно под их руководством он первым в истории исполнил четверной флип на соревнованиях. Шома владеет всеми «квадами», но в группе Тутберидзе, по словам Тарасовой, сможет еще больше прибавить в этом компоненте.

«Он и так хороший фигурист, но в группе Тутберидзе даже девушек учат четверные докручивать. Я очень рада и за Этери Георгиевну, и за него. Всегда очень интересно работать с японцами. Я много лет работала с японцами. Думаю, что для ее группы появление такого человека будет очень интересным», — уверена специалист.

Нельзя не вспомнить, что саму Тутберидзе не так давно постигла та же участь, что Хигути и Ямаду. Год назад ее со скандалом покинула одиночница Евгения Медведева, за несколько месяц до ухода завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр — 2018. Россиянка переехала в Канаду, где начала тренироваться у Брайана Орсера.

Это стало настоящим ударом для поклонников отечественного фигурного катания, поэтому весь последующий сезон Медведева каталась под диким давлением.

В связи с этим не лишним будет напомнить о жестком подходе Тутберидзе к делу. Она, если сравнить с Орсером, вряд ли станет долго терпеть перестройку фигуриста на новую систему и его последующие неудачи. Другое дело, что не факт, будет ли Уно испытывать тот же стресс, что и Медведева. В любом случае, получится у него с Тутберидзе или нет, — сборы с ней это хорошая школа, которая как минимум закалит характер.

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