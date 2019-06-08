Проклятье россиян: как Вирту и Мойр выигрывали Олимпиады

Нереальная пара

«Мы видим, как между ними то и дело ярко вспыхивает искра, как в кино, но это не кино – это еще лучше. И каждые четыре года они, проносясь по нашим экранам, дают нам некую надежду – на то, что подобная близость не только реальна, но и может жить долго. Что подобная синхронность, близость, понимание между двумя людьми не только возможна, но и великолепно достижима», — писала о Тессе Вирту и Скотте Мойре Кэтрин Лэдлору в National Post.

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«Отношения между Мойром и Вирту крайне реальны – это вам не посмотреть романтическую комедию, а затем мучиться бессонницей от мыслей о том, пробежит ли когда-нибудь кто-то через выход на посадку в аэропорту, чтобы вернуть тебя. Но они не встречаются. Они не встречались никогда. Они (вероятно) даже не спят вместе.

У них идеальный сказочный роман без всей той ерунды, которая прилагается к реальному роману, потому что он не реален. Вот только он реален.

Но не в том смысле, о котором мы думаем. Но он мог бы и быть таким – настолько он совершенен. Вот только он несовершенен, потому что он нереален. Но так ли это? Нет. Нет?» — путала своих читателей канадский обозреватель Ребекка Такер.

Но что поделать, если они действительно такие? Прекрасные, чувственные, очаровательные, невозможно сексуальные и загадочные.

Земляки и почти ровесники, они катаются в паре друг с другом с раннего детства, смотрятся на льду единым целым и генерируют гигабайты слухов, поражая людское воображение, но никто так до сих пор наверняка и не знает, пара ли Мойр и Вирту в жизни или же только на льду.

По версии канадского журнала Time, озвученной после Олимпиады в Южной Корее, отношения спортсменов являются платоническим, но безусловным фактом является, что именно канадцы — самые титулованные спортсмены в истории фигурного катания.

Путь к Зуевой

И Мойр, и Вирту родились в городке Лондон в провинции Онтарио. Партнер появился на свет в 1987-м и старше девушки на полтора года. У обоих были большие и спортивные семьи, и хотя Скотт и Тесса в детстве пробовали разные виды физической активности и искусства, обоих тянуло к фигурному катанию. И друг к другу.

В пару они в стали уже в 1997 году. Это вообще тот случай, когда пара изначально была склонна именно к танцам на льду, а не пришла в этот вид, как большинство фигуристов, после неудачных попыток сделать сольную карьеру.

Вирту вообще всегда занималась танцами и даже поступила в Национальную школу балета, от обучения в которой отказалась из-за мечты о карьере фигуристки.

Сначала юные фигуристы занимались у тети Скотта Кэролл Мойр, затем перешли в группу Пола Макинтоша и Сюзанны Киллинг. Макинтош, заметивший пару, когда партнеру было всего десять лет, не раз говорил потом, подчеркивая исключительность тандема, что

«только раз в жизни можно встретить таких детей, какими были Тесса и Скотт в 1999 году».

Ну а с 2003 года, переехав в США, пара работала уже под руководством знаменитой Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда, с именем которых в итоге и связана большая часть их успехов.

Становление

Первой юниорской победой пары был чемпионат Канады в сезоне-2003/04, после чего они постепенно и планомерно прогрессировали, став с сезона-2007/08 главной парой Страны кленового листа после завершения карьеры Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.

К этому времени в активе учеников Зуевой уже были золото и серебро юниорского чемпионата мира, серебро и бронза взрослого чемпионата Канады, а также две бронзы Чемпионата четырех континентов и шестое место чемпионата мира.

В этом сезоне они очаровали мир фигурного катания оригинальным танцем под «Очи черные» и произвольным под музыку из кинофильма «Шербурские зонтики». Эти два проката наверняка стали бы их визитными карточками, если бы канадская пара не была такой разносторонней и в будущем не продемонстрировала огромного количества запоминающихся и оригинальных выступлений.

Ну а в 2007/08 Вирту с Мойром выиграли один этап Гран-при, став четвертыми в финале серии, победили на национальном первенстве и Чемпионате четырех континентов и стали вторыми в мире после французов Изабель Делобель и Оливье Шонфельдера.

Следующий год получился для них трудным из-за проблем партнерши с давлением, приведшим к отказу от участия в Гран-при. Вернувшись, они выиграли национальный чемпионат, но стали вторыми на четырех континентах после еще одной пары Зуевой — американцев Мэрил Дэвис и Чарли Уайта.

Совсем неудачным для Тессы и Скотта вышел чемпионат мира, где они взяли бронзовую награду, но и в борьбе за нее висели на волоске от провала.

Олимпийский триумф

В олимпийский сезон Вирту и Мойр вошли в жесточайшей конкуренции с Дэвис и Уайтом, а также множеством европейских пар, среди которых выделялись россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Тот сезон стал для канадцев по-настоящему великим. За весь год они проиграли только один старт, лишь немного уступив в финале Гран-при американским коллегам-конкурентам.

Зато в том сезоне они завоевали свой третий титул чемпионов Канады, первый титул чемпионов мира, а между ними выиграли и главный старт четырехлетия — Олимпийские Игры.

В Ванкувере после короткого танца лидировали Домнина и Шабалин, но в том сезоне российская пара была по-настоящему хороша только в этом виде.

Канадцы тоже здорово откатали обязательный танец, получив в нем рекордные для себя оценки, а в оригинальном и произвольном поставили все на свои места, не оставив никому из соперников никаких шансов.

Набрав 221,57 очка, Вирту и Мойр установили новый мировой рекорд, опередив в сумме ставших вторыми Дэвис с Уайтом почти на шесть баллов. Кроме того, судьи поставили канадской паре в компонентах за произвольную программу четыре «десятки», чего не было еще никогда.

Ко всему прочему, Вирту и Мойр своей победой прервали 34-летнюю гегемонию на Олимпиадах в танцах европейских пар!

Новый цикл

С нового сезона вместо трех танцев программа соревнований стала включать в себя два — короткий и произвольный. Правда, распробовать эту систему канадцам только не удалось, так как дуэт не выступал почти весь год из-за снова обострившихся проблем с давлением у партнерши.

Дуэт снялся после короткого танца с Чемпионата четырех континентов, но выступил на перенесенном из Токио в Москву из-за землетрясения чемпионате мира, где лидировал после короткого танца, но все же уступил в произвольном все тем же Дэвис и Уайт.

Вообще весь олимпийский цикл на пути к Сочи прошел под знаком соперничества двух пар, работающих под руководством Зуевой. Собственно, Тесса со Скоттом в своей карьере вообще больше ни разу не опустились ни на одном турнире ниже второго места.

На отрезке от Ванкувера до Сочи каждый из этих дуэтов взял по два чемпионата мира. Вирту с Мойром царили на национальном уровне, выиграли все этапы Гран-при, в которых участвовали, но в финалах серии неизменно оставались вторыми, проигрывая американцам.

Олимпиада в Сочи получилась для канадцев одновременно успешной и не очень. Они были на уровне во всех прокатах и командного, и личного турниров, но всякий раз уступали Дэвис с Уайтом. В итоге два серебра серьезно повлияли на спортсменов.

Новый этап

После Сочи-2014 Вирту и Мойр решили досрочно завершить сезон и вообще взяли двухлетнюю паузу в карьере, участвуя в это время лишь в запланированных коммерческих шоу.

Вернулись на лед они за год до Пхенчхана и уже под руководством новых тренеров. Тесса и Скотт вернулись домой в канадский Лондон, а их наставниками стали Дюбрей и Лозон.

Конкуренты теперь были другими, но не менее серьезными. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, российские дуэты, среди которых постепенно выделился тандем Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова...

Вирту и Мойра никто так и не остановил. В сезоне-2016/17 они выиграли вообще все старты, а на следующий год уступили Пападакис с Сизероном в финале Гран-при, но красиво реваншировались на Олимпийских играх.

В Пхенчхане канадцы выиграли не только личный турнир, но и командный, после чего Вирту с Мойром официально стали самыми титулованными по количеству олимпийских наград фигуристами в истории вида спорта.

«На этой неделе меня, как и весь остальной мир, смотрящий Олимпиаду, поглотило исступленное негодование из-за мысли о том, что Скотт Моир и Тесса Вертью, несмотря на «секс на льду», не спят друг с другом», — писала после Пхенчхана Такер.

Канадцам действительно удалось создать такие образы, что их танцы выглядят завораживающе откровенно, но каким-то невероятным чудом не переступают грань вульгарности.

Вирту и Мойр — великая танцевальная пара, вполне возможно, величайшая в истории всего вида спорта. И очень интересно будет последить за ними теперь, когда они стали тренерами.

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