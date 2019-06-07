Будет сидеть? Омбудсмен навестит Кокорина после апелляции

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что собирается навестить в следственном изоляторе «Бутырка» нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Интересно, что обмудсмен планирует свой визит для общения с заключенным уже после рассмотрения апелляции по делу о драках в центре Москвы, поданной адвокатами приговоренных к реальным срокам братьев Кокориных, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и работающего детским тренером Александра Протасовицкого.

«Я собираюсь к нему после 13 июня. У них будет апелляционный суд 13 июня. Посмотрим, какое будет решение по делу, и уже тогда я собираюсь навестить Кокорина», — цитирует Потяеву агентство «Р-Спорт».

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Ранее о том, что рассмотрение жалобы на приговор состоится 13 июня, агентству сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, что события, приведшие к приговору футболистам и их друзьям, случились утром 8 октября, когда игроки накануне приехали в Москву на вечернем «Сапсане» из Санкт-Петербурга после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар» в преддверии паузы на игры сборной, куда Кокорин и Мамаев не были вызваны.

По информации СМИ, в компании друзей Кокорин и Мамаев отмечали десятилетие дружбы, и в какой-то момент все вышло из-под контроля.

Рано утром на парковке возле клуба «Эгоист» у компании случился конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

По словам осужденных, водитель спровоцировал молодых людей, назвав их «петухами». Словесная перепалка переросла в драку и избиение Соловчука, где особенно активны были Мамаев и Кирилл Кокорин, а Протасовицкий нанес пострадавшему два удара, пока вел того к автомобилю, уже когда конфликт прошел самую активную стадию.

Далее компания направилась в «Кофеманию» на Никитской, где у нее случился еще один инцидент. На этот раз в качестве оппонента выступил чиновник Минпромторга Денис Пак, ожидавший в кафе для деловой встречи директора НАМИ (разработчик президентских автомобилей AURUS) Сергея Гайсина.

Чиновнику не понравилось, что молодые люди сравнили его с корейским исполнителем PSY, известным по хиту «Gangnam Style». В итоге, по словам футболистов и их друзей, Пак оскорбил компанию, из-за чего Александр Кокорин ударил его стулом. В возникшем конфликте досталось и пришедшему Гайсину, которого ударил Мамаев.

Интересно, что в своих показаниях, в том числе на процессе Соловчук и Пак категорически отрицали факт оскорблений, и суд не установил наличие таковых.

Пресненский суд столицы 8 мая приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий по году и пять месяцев получили Мамаев и Протасовицкий.

Именно на таких сроках настаивала прокурор Светлана Тарасова, которая тем не менее также оспорила решение суда, посчитав неверным изменение формулировки обвинения в приговоре, так как судья исключила из него предварительный сговор, на котором настаивает следствие.

Ранее также стало известно, что врачи «Зенита» начнут со следующей недели проводить необходимые процедуры для лечения колена Кокорина.

«Врачи «Зенита» уже написали обращение в УФСИН по Москве по поводу того, что они готовы оказать реабилитационную помощь Кокорину. Написали, какой аппарат, подготовили документы и предоставили соответствующие сертификаты, чтобы все было по норме, — цитирует Потяеву «Р-Спорт».

— В принципе, они получили разрешение приезжать и делать те реабилитационные процедуры, которые рекомендованы Александру врачом. Я думаю, что уже на следующей неделе они приступят к лечению».

О судьбе Кокорина и Мамаева на пресс-конференции в преддверии отборочного матча со сборной России спросили даже наставника национальной команды Сан-Марино Фернандо Вареллу. Тренера попросили рассказать, хотел бы он видеть этих игроков в чемпионате Сан-Марино.

«Не хотелось бы занимать чью-то сторону, тем более есть люди, кто разбирается в ситуации лучше. В Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам, тем, кто может поднять футбольную культуру. В нашей стране хорошо примут тех, кто готов привнести культуру футбола», — ответил специалист.

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