С мечтой о Лиге чемпионов: Буффон собрался в «Барсу»

За мечтой

Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон покинул французский «ПСЖ». Он перешел туда в начале прошлого сезона из туринского «Ювентуса». За год выступлений в составе «ПСЖ» Буффон выиграл чемпионат и Кубок Франции. Клуб уже поблагодарил Джиджи за сотрудничество и желает ему удачи в дальнейшей карьере.

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Вратарь сборной Италии не собирается вешать перчатки на гвоздь, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст. 28 января Буффону исполнился 41 год.

Мотивирует Джанлуиджи продолжить карьеру давняя мечта выиграть Лигу чемпионов.

Простым путем к желанному трофею Джиджи видит переход в испанскую «Барселону». За последние десять лет каталонский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов. С 2009 года Барса трижды выходила в полуфинал этого турнира. В минувшем сезоне испанская команда не прошла на этой стадии «Ливерпуль», хотя выиграла первую встречу крупно — 3:0.

Буффон готов выиграть ЛЧ даже в качестве второго голкипера. В это межсезонье «Барселону» собирается покинуть резервный вратарь Яспер Силлессен, и это отличный шанс для авторитетного итальянца пополнить состав каталонцев.

Близость трофея

Большую часть игровой карьеры Джанлуиджи провел в родной Италии. С 2001 года он защищал цвета «Ювентуса».

Со «Старой синьорой» Джиджи стал многократным чемпионом Италии и трижды выходил в финал Лиги чемпионов.

За последние четыре года Буффон два раза был близок к завоеванию трофея своей мечты. В сезонах 2014/15 и 2016/17 его «Ювентус» уступил Кубок чемпионов «Барселоне» и мадридскому «Реалу» соответственно. Ни одной из этих команд не было легко в финальных противостояниях с туринским клубом.

В 2015 году в решающей встрече с «Барселоной» «Ювентус» проигрывал, но сравнял счет. После восстановления паритета он был близок к выходу вперед, однако вместо этого итальянская команда пропустила второй мяч. Буффон отбил не берущийся удар Месси, но не смог справиться с добиванием Луиса Суареса. Гол не смутил туринцев. До конца основного времени они создали два момента, но так и не смогли сравнять счет.

В сезоне-2016/17 «Ювентус» проиграл Кубок «Реалу» — 1:4. В первом тайме «Старая синьора» достойно выглядела на фоне действующего победителя Лиги. Ей также удалось сравнять счет после первого пропущенного мяч. Во второй половине встречи мадридцы уверенно взяли игру под контроль и повели с преимуществом в два гола, а затем добили оставшегося в меньшинстве после удаления Хуана Куадрадо соперника.

Но ближе всего в карьере Буффон был близок к победе в Лиге чемпионов 28 мая 2003 года. В финале того розыгрыша его «Ювентус» встречался с итальянским «Миланом». Основное и дополнительное время закончились нулевой ничьей. Все решила серия пенальти. В ней великолепно играли вратари. Всего в этой серии было отбито пять ударов. В итоге точнее оказался «Милан». Два отбитых Буффоном одиннадцатиметровых не помогли туринцам.

Портфолио

За годы профессиональной карьеры Джиджи стал достаточно титулованным футболистом. В конце 90-х он стал обладателем Кубка УЕФА с родной «Пармой». По сумме двухматчевого финального противостояния второго по значимости европейского клубного турнира клуб Буффона одолел его будущую команду «Ювентус».

Спустя семь лет Джанлуиджи стал чемпионом мира в составе сборной Италии. В матче за первое место итальянцы одержали победу над французами. Как и в финале Лиги чемпионов сезона-2002/03, в нем все решилось в серии пенальти. При счете 1:1 нападающий сборной Франции Давид Трезеге пробил в перекладину.

Также итальянский голкипер стал серебряным призером Евро-2012 и завоевал бронзу на Кубке конфедераций-2013. В матче за третье место против сборной Уругвая он отбил три одиннадцатиметровых. В дополнительное время он несколько раз спас своих товарищей от неминуемого гола при полном преимуществе противника.

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