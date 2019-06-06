Опасная выскочка: россиянка рвется к шахматной короне

В столице Татарстана с 29 мая по 19 июня проходит турнир претенденток, в котором принимают участие восемь сильнейших гроссмейстеров-женщин. Это четыре россиянки — Екатерина Лагно (обладает в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) 2554 очками), Александра Костенюк (2546), Александра Горячкина (2522) и Валентина Гунина (2506), две украинки — сестры Мария Музычук (2563) и Анна Музычук (2539), а также Тань Чжунъи (Китай, 2513) и Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510). Трое из них в разные годы уже владели титулом чемпионки мира: Костенюк, Мария Музычук и Тань Чжунъи.

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Турнир проходит по круговой системе в два круга; призовой фонд — 200 тысяч евро. Победительница получит не только первый приз в размере 50 тысяч, но и право сыграть матч на первенство мира с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь из Китая, где помимо шахматной короны будут разыгрываться рекордные 500 тысяч евро (это в полтора раза больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону).

Долгие годы система розыгрыша первенства мира в женских шахматах была столь запутанной, что не только любители, но и профессионалы с трудом вспоминали, кто же в настоящий момент является чемпионкой мира. То нокаут-чемпионат, то матч, причем сроки проведения все время переносились, а организаторы находились с огромным трудом в самый последний момент… Полная чехарда! Цзюй Вэньцзюнь, например, завоевала корону в мае 2018 года, а уже в ноябре могла ее потерять, будь Екатерина Лагно чуть удачливее в финальном матче нокаут-чемпионата мира в Ханты-Мансийске.

Новое руководство ФИДЕ во главе с Аркадием Дворковичем приняло решение сделать у женщин чемпионский цикл таким же, как у мужчин: раз в два года проводить двухкруговой турнир претенденток, победительница которого играет матч с чемпионкой.

Приглашение сыграть в первом претендентском «круговике» получили полуфиналистки последнего нокаута в Ханты-Мансийске (за исключением, естественно, Цзюй Вэньцзюнь, которая пока что отдыхает и готовится к матчу) и лучшие по рейтингу. После отказа экс-чемпионки Хоу Ифань от участия в этих соревнованиях последней в заветный список попала 20-летняя россиянка Александра Горячкина. Она-то и стала главной героиней старта, лишний раз подтвердив старинную примету о том, что включенный в последний момент участник бывает особенно опасным.

Изначально турнир планировалось провести в Мексике, но латиноамериканцы не сумели обеспечить необходимый призовой фонд, и на выручку пришла столица Татарстана.

Восемь лет назад там уже проходили шахматные соревнования претендентов, но среди мужчин, и по другой формуле — из серии коротких матчей. Напомним, что тогда в финале Борис Гельфанд обыграл Александра Грищука. И в 2011 году, и сейчас открывал соревнования первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, большой любитель шахмат. Отметим также, что сильнейшая шахматистка республики — знаменитая Алиса Галлямова — входит в Апелляционный комитет турнира.

Шахматистки в Казани собрались исключительно честолюбивые, а высокий призовой фонд (плюс надежды разыграть полмиллиона евро в чемпионском матче) позволил им подкрепить свои амбиции делами:

в рамках подготовки они привлекли настолько сильных секундантов-мужчин, что из них самих можно было бы составить настоящий супертурнир!

Сестрам Музычук, например, помогает один из ведущих гроссмейстеров Украины Павел Эльянов, Екатерине Лагно — Денис Хисматуллин и Владислав Ткачев, Александре Костенюк — ее муж Павел Трегубов, Александре Горячкиной — Константин Ланда. И это только те, кто приехали в Казань; а ведь консультации по интернету никто не отменял!

В итоге получился сильнейший женский турнир в истории. Прогнозов перед стартом было множество, но в целом эксперты осторожничали, явных фаворитов никто не называл. Пожалуй, чаще других в числе главных претенденток на победу называли Александру Костенюк и Екатерину Лагно, отдавая должное их опыту, волевым качествам и достижениям последнего времени, но пока что они остаются немного в тени, а вперед вырвались Нана Дзагнидзе и Александра Горячкина. Впрочем, впереди еще две трети турнира, и все может перевернуться с ног на голову.

По правилам ФИДЕ участницы из одной страны должны играть между собой в первых турах каждого круга, а в турнире, как мы видим, выступают четыре российские шахматистки и две украинские.

Поэтому жеребьевка, которую за месяц до старта провела легендарная Юдит Полгар в московском Музее шахмат, сопровождалась рядом ограничений. В итоге сестры Музычук встретились друг с другом в первом туре и, как обычно, сделали короткую ничью. А россиянки в трех стартовых раундах «перерубились» между собой, и больше всех преуспела в этой рубке хладнокровная Горячкина, обыгравшая Валентину Гунину и Екатерину Лагно. В партии с Александрой Костенюк у нее тоже были шансы на победу, но экс-чемпионка сумела защититься. Все же Саша-младшая уже вышла на «плюс три», обыграв в пятом туре другую экс-чемпионку Тань Чжунъи.

Тем временем в своеобразной «подгруппе иностранок» бушевала Нана Дзагнидзе, которая победила обеих сестер, а потом еще и Гунину. Но ее победную поступь приостановила Костенюк, перехитрившая в пятом туре Дзагнидзе в сложном эндшпиле. И сегодня в шестом туре нас ждет поединок лидеров: Дзагнидзе играет белыми с Горячкиной.

Положение после 5-го тура:

1.Александра Горячкина — 4 очка,

2. Нана Дзагнидзе — 3,5 очка,

3-5. Тань Чжунъи, Екатерина Лагно, Александра Костенюк — по 2,5 очка,

6. Валентина Гунина — 2 очка,

7-8. Мария Музычук, Анна Музычук — по 1,5 очка.

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