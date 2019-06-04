Должен больше миллиона: Аршавину закрыли границу

Стало известно, что бывшему футболисту санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала», казахстанского «Кайрата» и, конечно же, сборной России Андрею Аршавину запретили покидать пределы России.

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Об этом рассказал Александр Добровинский, адвокат супруги Аршавина Алисы Казьминой, с которой звезда российского футбола находится в бракоразводном процессе.

Решение вынесено судом из-за задолженности экс-футболиста по алиментам.

4 июня в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга состоялось предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса между Аршавиным и Казьминой, которые состоят в браке с 2016 года, а с 2017-го имеют общую дочь. Именно по итогам данных слушаний судья вынес соответствующее решение.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — цитирует Добровинского «Интерфакс».

Как рассказал адвокат Казьминой, долг бывшего футболиста, а ныне телеэксперта и комментатора «Матч ТВ» за четыре месяца составляет уже более миллиона рублей.

Ближайшее заседание состоится 24 июня, а чтобы получить право на выезд за границу, Андрей должен погасить всю сумму задолженности, отчитаться об этом в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и дождаться отмены судебного решения о запрете выезда.

Напомним, что совсем недавно — 29 мая — Аршавин комментировал в столице Азербайджана Баку финальный матч Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом», в котором его бывшая команда была разгромлена (1:4).

«Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку. Хотя на самом деле он никакой не трениришка. Пусть кто-то, может, его до сих пор так называет. Но это точно неизвестно», — иронизировал Андрей в телеэфире после финала.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. А менять спутниц — обычное для него дело», — рассказывала Казьмина еще в январе этого года, сообщив также, что уже давно «находится в разводе» с бывшим футболистом из-за его измен.

Правда, чуть позже выяснилось, что разрыв отношений супруги официально не оформили, и бракоразводный процесс был запущен только весной нынешнего года.

Напомним, что раньше Андрей сожительствовал с Юлией Барановской, на которой так и не женился, при этом у них есть трое детей: сыновья Антон и Арсений, а также дочь Яна.

Как сообщала сама Барановская, ее бывший гражданский муж не общался с детьми на протяжении пяти лет и не выказывал никакой заинтересованности в их судьбе. Правда, весной нынешнего года Андрей все же встретился с сыновьями, сводив их пообедать и пообщаться.

Состоит ли знаменитый в прошлом футболист в отношениях с кем-то в данный момент, доподлинно неизвестно, но не так давно его видели в ресторане в компании двух девушек, в одной из которых источник Starhit опознал 21-летнюю стюардессу Карину Неман. По информации издания, именно с ней он изменял еще во время совместного проживания с Казьминой.

Также Аршавина с девушкой замечали обнимающимися во время прогулки и катающимися на лошадях.

Напомним, что кроме работы на телевидении, Аршавин, вернувшись в Санкт-Петербург из Казахстана, получил должность в структуре «Зенита» и координирует работу молодежных команд сине-бело-голубых.

Андрей является воспитанником санкт-петербургского футбола, где в детстве занимался в школе «Смена», откуда перспективные ребята попадали в дублирующий состав «Зенита».

За основную команду сине-бело-голубых он дебютировал в 1999 году и провел 238 матчей, забив 51 гол, прежде чем перебрался в Английскую премьер-лигу в лондонский «Арсенал».

Выступая за «канониров» Арсена Венгера, российский нападющий не отличался стабильностью, но при этом в 105 играх в АПЛ забил 23 мяча, а легендарным стала игра на «Энфилде» с «Ливерпулем» (4:4), в которой Андрей оформил покер.

Из Лондона Аршавин дважды возвращался в «Зенит» — сначала в аренду, а затем и на постоянной основе и в 45 встречах забил 6 голов, немного выступал за краснодарскую «Кубань» (8 матчей) и три года отыграл в Казахстане за «Кайрат» (84 игры, 24 гола), где так и не стал чемпионом страны, зато трижды занимал с командой второе место и выиграл Кубок Казахстана.

Главным же турниром в жизни Аршавина был Евро-2008, на который Гус Хиддинк взял его, несмотря на двухматчевую дисквалификацию на старте. Андрей отплатил голландскому наставнику за веру в себя прекрасной игрой в решающем матче группового этапа против Швеции (2:0) и в фантастическом четвертьфинале против Нидерландов (3:1), где в дополнительное время поставил точку, поразив ворота Эдвина ван дер Сара после розыгрыша аута.

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