Провалилась с Медведевой: история Сандры Безик

Детство

Родители Сандры Безик являются эмигрантами из Хорватии. Мама, Анджелин Мательян, родилась уже в Онтарио, а отец Душан Безич эмигрировал в Торонто в возрасте 25-ти лет и уже в Стране кленового листа стал Диком Безиком.

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Интересно, что в Хорватии семьи отца и мамы будущей фигуристки и хореографа жили в одной и той же деревушке на острове Шолта.

На коньки девочка, родившаяся в 1956 году, встала очень рано — в три года. Все дело в страстной любви к фигурному катанию ее мамы, которая раньше поставила на лед старшего брата Сандры Вэла (родился в 1952 году).

В 1965 году брат и сестра встали в пару и начали свою совместную карьеру. В 1966 году они впервые приняли участие в чемпионате Канады среди детей и заняли в нем предпоследнее место, зато уже на следующий год, упорно поработав над своими катанием и программой, выиграли турнир.

Недолгая карьера

Впервые в медали на взрослом уровне на чемпионате Канады они попали в 1969 году, выиграв бронзу, после чего стали в том сезоне пятыми на чемпионате Северной Америки.

Годом позже они уже выиграли взрослый национальный чемпионат, открыв серию из четырех подряд золотых выступлений на национальном уровне, а также дебютировали на чемпионатах мира, заняв в словенской Любляне лишь 14-е место.

Пара продолжала прогрессировать и в предолимпийском сезоне. Брат и сестра Безик к победе на национальном первенстве добавили бронзу чемпионата Северной Америки, а на мировом форуме смогли подняться на девятую строчку.

Выиграв свой третий чемпионат Канады, Вэл и Сандра отправились в 1972 году на Олимпиаду в японский Саппоро, куда полетели также их родители, рассудившие, что возможность побывать в Стране восходящего солнца может представиться только один раз в жизни.

На самих соревнованиях паре Безик не удалось подняться выше все того же девятого места, зато они здорово провели время всей семьей, съездив уже после окончания Олимпиады в Токио и Киото.

Там случилась забавная история: гуляя по улочкам Киото, они наткнулись на журнал о фигурном катании, где на обложке оказалась большая фотография Сандры и Вэла во время выступления.

Семья купила весь тираж издания и еще долго раздаривало его в Канаде друзьям и родственникам.

Прогрессировали канадцы и в следующие два года, заняв на чемпионатах мира в острейшей конкуренции шестое и пятое места, однако после ЧМ-1974 брат с сестрой неожиданно закончили карьеру.

Другая жизнь

Все началось с травмы на тренировке. Пара Безик считалась одной из самых красивых и техничных в фигурном катании того времени, и брат с сестрой стремились развивать свой технический арсенал.

Выполняя на тренировке элемент ультра-си для того периода — выброс двойной аксель, — Сандра упала и повредила ногу. Из-за травмы лодыжки канадке хорватского происхождения наложили гипс, и какое-то время она смотрела за соревнованиями с трибун и по телевизору.

Повреждение навело спортсменку на серьезные и тяжелые раздумья о несправедливости спорта, когда одна ошибка или же травма пускают под откос всю колоссальную работу, проделываемую спортсменами на протяжении года.

Так, она не просто решила оставить фигурное катание, но и на протяжении трех лет не выходила на лед и даже не смотрела соревнования.

Правда, в 1977 году брат с сестрой все же стали выступать в ледовых шоу, и постепенно Сандра решила, что найдет применение своему таланту чувствовать музыку и опыту выступлений на самом высоком уровне.

В 1980 году Вэл ушел в бизнес и реализовал давнюю мечту отца, основав совместно с ним компанию, в которой стал президентом, а его сестра стала хореографом.

Успех хореографа

Поначалу Сандра работала с детьми, но довольно быстро получила приглашение от знаменитого канадского тренера Луиса Стонга поставить олимпийскую программу недавно взятому им тандему Барбара Андерхилл / Пол Мартини.

В итоге как хореограф Безик раскрылась значительно ярче, чем успела это сделать как фигуристка. С ее программами Андерхилл и Мартини выигрывали ЧМ-1984, Брайан Бойтано побеждал на Олимпиаде-1988, Кристи Ямагучи на ОИ-1992, а Тара Липински на Играх в Нагано в 1988 году.

Безик также работала хореографом в нескольких телевизионных фигурных проектах, в том числе являлась постановщицей хореографии в знаменитом фильме Carmen On Ice, где главные роли блистательно исполнили Бойтано, Катарина Витт и Брайан Орсер.

С бывшим канадским фигуристом, а ныне известным тренером Безик часто работает сейчас. Например, в прошлом сезоне именно она ставила Евгении Медведевой короткую программу Orange Coloured Sky...

...которая, правда, спортсменке в итоге не подошла и была заменена по ходу сезона на постановку Миши Ге.

Кроме того, Безик является уже много лет комментатором для NBC и CBC на всех главных стартах, работала судьей на шоу Battle of Blades, а в январе 2012 года была введена в Зал славы канадского фигурного катания.

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